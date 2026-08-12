Washington beszólt Kijevnek: tabu a kazah olaj, most állítsák le az orosz kikötők elleni légicsapásokat – Zelenszkij azonnal lépett, az ukrán elnök pontosan tudta, mi lesz, ha nem engedelmeskedik

Ukrajna leállította a kulcsfontosságú fekete-tengeri kikötőt, Novorosszijszkot használó, kazah olajat olajszállító tankerek elleni intenzív dróntámadásait, miután JD Vance amerikai alelnök a múlt hónap végén határozottan megkérte erre – közölték ukrán tisztviselők.

JD Vance és Zelenszkij: tabu az amerikai érdekeltségű kazah olaj! / Fotó: AFP

Washingtont aggasztotta, hogy Ukrajna tovább destabilizálja az olajpiacokat, és amerikai vállalatok érdekeit is sérti azzal, hogy olyan tankereket vesz célba, amelyek Kazahsztánból csővezetéken érkező kőolajat szállítanak a Kaszpi Csővezeték Konzorcium (CPC) oroszországi, novorosszijszki termináljáról. Ukrán tisztviselők és az ügyet ismerő más források szerint Vance egy július 31-i telefonbeszélgetés során arra kérte Volodimir Zelenszkij elnököt, hogy állítsa le a támadásokat - értesült a Financial Times.

A Chevron és az ExxonMobil is benne van a buliban

A lap értesülései szerint Ukrajna beleegyezett abba, hogy nem veszi célba sem a CPC infrastruktúráját, sem a nem orosz hajókat, amennyiben azok nem állnak ukrán szankciók alatt, és nem szállítanak orosz olajat vagy más orosz rakományt.

Az amerikai Chevron és ExxonMobil energiaipari óriásvállalatok egyaránt részesedéssel rendelkeznek a CPC-ben, amely Kazahsztán legfontosabb olajexport-útvonala, valamint az azt ellátó nyugat-kazahsztáni olajmezőkben is.

A Chevron 50 százalékos tulajdonrésszel rendelkezik az ország legnagyobb olajmezőjében, a Tengizben,

az Exxon részesedése 25 százalék.

Egy amerikai hivatalnok a lapnak megerősítette, hogy a Trump-adminisztráció felszólította Ukrajnát: ne támadjon nem orosz hajókat a Fekete-tengeren, illetve ne vegye célba a CPC infrastruktúráját.

Az adminisztráció a CPC-re úgy tekint, mint a kazahsztáni eredetű energia európai piacokra juttatásának létfontosságú útvonalára, amely alternatívát jelent az orosz energiaellátással szemben

– mondta a tisztviselő.

A széteső olajpiacnak nagyon kell a kazah olaj

Vance kérése nem az első eset, hogy amerikai tisztviselők megpróbálták eltántorítani Ukrajnát az amerikai üzleti érdekeltségek elleni oroszországi támadásoktól.

Februárban Olha Sztefanisina, Ukrajna akkori washingtoni nagykövete azt mondta, hogy démarche-t – vagyis hivatalos rosszallást kifejező diplomáciai jegyzéket – kapott az amerikai külügyminisztériumtól, miután Ukrajna tavaly év végén dróntámadást hajtott végre Novorosszijszk kikötője ellen.

Ukrajna múlt havi támadásai a CPC terminálja ellen – az Azovi-tengeren közlekedő orosz hajók elleni intenzív hadjárattal együtt – komoly fennakadásokat okoztak.

Kazahsztán többször is kénytelen volt leállítani a Novorosszijszkba irányuló olajszállítást, miközben a tengeri fuvardíjak és a biztosítási költségek több mint kétszeresükre emelkedtek.

A Kpler energiaáramlásokat követő adatai szerint ennek következtében a CPC júliusban mindössze napi 1,3 millió hordó olajat rakodott hajókra.

Ez több mint napi 300 ezer hordóval maradt el az előző havi mennyiségtől, májushoz képest pedig napi 600 ezer hordós visszaesést jelentett.

A kazah kőolaj különösen fontossá vált a világpiacon, mivel az iráni háború következtében továbbra is korlátozottak a közel-keleti szállítások. A támadások során július 17-én eltaláltak egy, az Exxon által bérelt tankert is, miközben az a CPC termináljánál rakodásra várakozott. Vance a Trump-adminisztráció orosz–ukrán háborúval kapcsolatos politikájának egyik legbefolyásosabb – és időnként leginkább vitatott – szereplője.

Emlékezetes módon 2025 februárjában, első ovális irodai találkozójukon keményen rendreutasította Zelenszkijt.

Vance az év elején azt mondta, hogy a Kijevnek nyújtott katonai támogatás leállítása „az egyik olyan dolog, amelyre a legbüszkébb vagyok abból, amit kormányzatként tettünk”.