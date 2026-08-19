Kimondták: újabb élelmiszerár-sokk közeleg – a világhírű elemzőház bemutatta, mely termékek drágulhatnak elsőként

A szélsőséges időjárás és a háborúk egyszerre szorítják az élelmiszer-termelést: az Oxford Economics szerint idén csaknem 12 százalékkal emelkedhetnek a világpiaci árak. A magyar boltokban először a friss zöldségek és gyümölcsök drágulása válhat érzékelhetővé, később pedig a kenyér, a tészta, az étolaj és a tejtermékek következhetnek. Az Oxford Economics előrejelzése szerint a globális élelmiszerárak 2026-ban 11,8 százalékkal, jövőre pedig további 4,8 százalékkal emelkedhetnek.

A háborúk és aszály miatt, elsőként a friss zöldségek és gyümölcsök drágulása válhat érzékelhetővé, később pedig a kenyér, a tészta, az étolaj és a tejtermékek következhetnek Fotó: Vémi Zoltán

Az elemzőház a gabonaféléknél, a gyümölcsöknél és zöldségeknél, valamint a tejtermékeknél számít a legerősebb drágulásra – írta az Euronews. Fontos ugyanakkor, hogy az Oxford Economics mutatója a mezőgazdasági nyersanyagok világpiaci árait követi, így a 11,8 százalékos növekedés nem jelenti azt, hogy ugyanilyen mértékben emelkedik egy átlagos bevásárlás költsége. A termelői árak különböző késéssel, a feldolgozás, a szállítás, a kereskedelmi szerződések és az árfolyamok hatásával módosulva jutnak el a boltok polcaira.

A 2026-ra várt emelkedés ennek ellenére rendkívül erős, bár még mindig elmarad a 2022-ben mért 14,2 százalékos világpiaci árugrástól.

Egyszerre támad az aszály és a háború – miből lesz a mindennapi kenyér?

Az árnyomás egyik forrása az európai hőség és aszály. A Coceral júliusban 295,5 millió tonnáról 286,6 millió tonnára csökkentette az Európai Unió és az Egyesült Királyság együttes gabonatermésére vonatkozó becslését. Ez több mint 23 millió tonnával maradna el a 2025-ben betakarított 310 millió tonnától.

Németországban a gazdaszervezet 41,9 millió tonnás gabonatermést vár, ami 7 százalékos éves visszaesést jelentene. A szélsőségesen meleg és száraz idő azonban nemcsak a gabonát, hanem a zöldség-, gyümölcs- és takarmánytermelést is sújtja. Utóbbi miatt az időjárási sokk később a tej és az állati termékek árába is beépülhet.

Mindehhez társul az energia és a műtrágya drágulása. Az Oxford Economics adatai szerint a dízel világpiaci ára júliusban 36 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit, a műtrágyák esetében pedig éves átlagban 22 százalékos emelkedést várnak. Az energia a gépi munkától az öntözésen és a hűtésen át a feldolgozásig és a szállításig szinte minden munkafolyamatot megdrágít.