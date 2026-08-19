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infláció
háború
élelmiszer
zöldség-gyümölcs
mezőgazdaság
kenyér

Kimondták: újabb élelmiszerár-sokk közeleg – a világhírű elemzőház bemutatta, mely termékek drágulhatnak elsőként

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Újabb élelmiszerár-sokk közeleg: a háborúk, az aszály, valamint az energia és a műtrágya drágulása hamarosan a magyar boltokban is éreztetheti hatását. Elsőként a friss zöldségek és gyümölcsök, majd a kenyér, a tészta, az étolaj és a tejtermékek ára emelkedhet.
Dénes Zoltán
2026.08.19, 09:56

A szélsőséges időjárás és a háborúk egyszerre szorítják az élelmiszer-termelést: az Oxford Economics szerint idén csaknem 12 százalékkal emelkedhetnek a világpiaci árak. A magyar boltokban először a friss zöldségek és gyümölcsök drágulása válhat érzékelhetővé, később pedig a kenyér, a tészta, az étolaj és a tejtermékek következhetnek. Az Oxford Economics előrejelzése szerint a globális élelmiszerárak 2026-ban 11,8 százalékkal, jövőre pedig további 4,8 százalékkal emelkedhetnek. 

kenyér, zöldség-gyümölcs, drágulás, infláció, háboru, aszály
A háborúk és aszály miatt, elsőként a friss zöldségek és gyümölcsök drágulása válhat érzékelhetővé, később pedig a kenyér, a tészta, az étolaj és a tejtermékek következhetnek Fotó: Vémi Zoltán

Az elemzőház a gabonaféléknél, a gyümölcsöknél és zöldségeknél, valamint a tejtermékeknél számít a legerősebb drágulásra – írta az Euronews. Fontos ugyanakkor, hogy az Oxford Economics mutatója a mezőgazdasági nyersanyagok világpiaci árait követi, így a 11,8 százalékos növekedés nem jelenti azt, hogy ugyanilyen mértékben emelkedik egy átlagos bevásárlás költsége. A termelői árak különböző késéssel, a feldolgozás, a szállítás, a kereskedelmi szerződések és az árfolyamok hatásával módosulva jutnak el a boltok polcaira.

A 2026-ra várt emelkedés ennek ellenére rendkívül erős, bár még mindig elmarad a 2022-ben mért 14,2 százalékos világpiaci árugrástól.

Egyszerre támad az aszály és a háború – miből lesz a mindennapi kenyér?

Az árnyomás egyik forrása az európai hőség és aszály. A Coceral júliusban 295,5 millió tonnáról 286,6 millió tonnára csökkentette az Európai Unió és az Egyesült Királyság együttes gabonatermésére vonatkozó becslését. Ez több mint 23 millió tonnával maradna el a 2025-ben betakarított 310 millió tonnától.

Németországban a gazdaszervezet 41,9 millió tonnás gabonatermést vár, ami 7 százalékos éves visszaesést jelentene. A szélsőségesen meleg és száraz idő azonban nemcsak a gabonát, hanem a zöldség-, gyümölcs- és takarmánytermelést is sújtja. Utóbbi miatt az időjárási sokk később a tej és az állati termékek árába is beépülhet.

Mindehhez társul az energia és a műtrágya drágulása. Az Oxford Economics adatai szerint a dízel világpiaci ára júliusban 36 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit, a műtrágyák esetében pedig éves átlagban 22 százalékos emelkedést várnak. Az energia a gépi munkától az öntözésen és a hűtésen át a feldolgozásig és a szállításig szinte minden munkafolyamatot megdrágít.

A búza állhat a drágulás középpontjában

Különösen nagy nyomás nehezedik a búzára, amelynek termesztése jelentős műtrágya-felhasználást igényel. Az Oxford Economics szerint a termény ára 2026 harmadik negyedévében éves alapon 36 százalékkal, bushelenként 6,92 dollárra emelkedhet.

A búzapiacot az orosz–ukrán háború is közvetlenül érinti. A két ország együttesen a világ búzaexportjának csaknem 30 százalékát, kukoricakivitelének pedig több mint 10 százalékát adja. Az orosz és ukrán kikötők, rakodóterminálok, hajók elleni támadások, valamint a fekete-tengeri és azovi-tengeri szállítás zavarai összesen 86 millió tonna éves gabonaexport-kapacitást veszélyeztethetnek. Ez a világ teljes gabonakivitelének csaknem 17 százaléka.

A magasabb búzaár előbb-utóbb a liszt, a kenyér, a péksütemények, a tészta, a reggelizőpelyhek és a kekszek árában is megjelenhet.

A friss zöldség és gyümölcs reagálhat elsőként

A különböző termékcsoportok eltérő gyorsasággal drágulhatnak. Tomas Dvorak, az Oxford Economics vezető közgazdásza szerint a friss zöldségek és gyümölcsök fogyasztói árában két-három hónapon belül megjelenhet a kínálati sokk. Ez azt jelenti, hogy az idei terméskiesés hatása már októberben és novemberben érzékelhető lehet.

A feldolgozott élelmiszereknél hosszabb, hat-kilenc hónapos átfutási idővel számolnak: 

  • a kenyér, 
  • a tészta, 
  • a sajt, 
  • a bor 
  • és az étolaj 

esetében ezért 2027 februárja és májusa között lehet a legerősebb a világpiaci sokk fogyasztói árakra gyakorolt hatása.

Ez egybevág a Világgazdaság korábbi összegzésével, amely szerint első körben az étkezési olaj, a kenyér és a liszt, valamint a cukor drágulása valószínű. A VG cikke arra is felhívta a figyelmet, hogy a kukorica drágulása a teljes állati termékpályán végigfuthat: a magasabb takarmányköltség idővel a hús, a tojás és a tejtermékek árát is emeli.

Magyarország sem maradhat sziget

A magyar fogyasztói árak alakulását nem kizárólag a világpiac határozza meg. A hazai termés nagysága és minősége, a forint árfolyama, az energia- és munkabérköltségek, valamint a feldolgozók és a kereskedők árpolitikája egyaránt módosíthatja a hatást.

Magyarország jelentős gabonatermelő, ez azonban nem jelent teljes védelmet. A búza, a kukorica és az olajos magvak ára nemzetközi piacokon alakul, miközben a műtrágya, az energia, a növényvédő szerek, egyes takarmányok és csomagolóanyagok jelentős része közvetlenül vagy közvetve importfüggő. A hazai aszály ráadásul önmagában is szűkítheti a zöldség-, gyümölcs- és takarmánykínálatot.

A drágulás várható sorrendje így már kirajzolódik: ősszel a friss zöldségek és gyümölcsök kerülhetnek először nyomás alá, majd a liszt, a kenyér, a tészta és az étolaj következhet. A tejtermékeknél és más állati eredetű élelmiszereknél lassabban, de tartósabban gyűrűzhetnek át a magasabb takarmány- és energiaköltségek.

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