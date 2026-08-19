A jégkrémet és a karácsonyfaégőt félti Putyintól Európa – határokat feszeget a félelem az oroszoktól

Az, hogy mi érdemel külön uniós védelmet a kibertámadásokkal szemben, egyre zavarosabb kérdéssé válik mind a bürokraták, mind a vállalkozások számára. A technológiai és kiberbiztonsági ügyvédek azt mondják, hogy ezek a meglehetősen szokatlan ágazatok jó úton haladnak afelé, hogy kritikus infrastruktúraként sorolják be őket egy olyan uniós kiberbiztonsági jogszabály alapján, amelynek célja többek között az olyan kibercélpontok védelme, mint az erőművek, a vízellátó létesítmények és az energiahálózatok – írja a Politico.

Kiberbiztonsági kérdés lehet a fagylalt/Fotó: Irina WS

Európa példátlan mennyiségű kibertámadással néz szembe

Ez a legújabb akadály az Európai Unió NIS2 irányelvének végrehajtásában. Az irányelvet eredetileg 2022-ben fogadták el, de az uniós országok még mindig dolgoznak a nemzeti jogba való átültetésén. A kritikus infrastruktúrák védelmére fordítandó erőforrások megfelelő irányításának kérdése minden eddiginél sürgetőbb, mivel Európa példátlan mennyiségű kibertámadással néz szembe, amelyeket a mesterséges intelligencia felerősít, és egyre inkább a hibrid agresszió különböző formáihoz kapcsolódnak.

A kormányoknak 2024 végéig kellett volna elfogadniuk a saját jogszabályaikat, de a késedelmek miatt számos vállalat és tanácsadóik csak most jutnak el a megfelelés gyakorlati részleteinek kidolgozásához. A legkritikusabb ágazatokban működő szervezetektől most azt kérik, hogy regisztrálják magukat a nemzeti kiberbiztonsági hatóságoknál. Ehhez azonban pontosan tudniuk kell, hogy kire vonatkozik a jogszabály.

Ez nehéz feladatnak bizonyult. Jogászok és jogalkotók a rágógumi-nagykereskedőket is felhozták példaként annak érzékeltetésére, milyen zavaros és összetett lehet annak meghatározása, hogy pontosan kik tartoznak a szabályozás hatálya alá.

Ezek a bizarrnak tűnő esetek valójában egy nagyon is valós problémát jelképeznek, amellyel a vállalatoknak és jogi tanácsadóiknak meg kell birkózniuk – ráadásul egy olyan időszakban, amikor az EU éppen igyekszik csökkenteni az adminisztratív terheket.

Mindez egyben újabb példája annak is, milyen nehézségekkel küzd az EU a NIS2 bevezetése során. A két meghatározó tagállam, Franciaország és Spanyolország még nem fogadta el a megfelelő nemzeti kiberbiztonsági jogszabályokat, Németországban pedig feltűnően lassan halad a vállalatok regisztrációja.