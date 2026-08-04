Bemutatták a pusztító tervet: ez lehet az utolsó csapás – ősszel eljöhet az orosz-ukrán háború vége, Putyin kezdhet aggódni

Ukrajna szerint az energiaháború döntheti el a konfliktus kimenetelét. „Putyin azt akarja, hogy társadalmunk belefáradjon a háborúba, és nyomást gyakoroljon a vezetésre a kapituláció érdekében” – fogalmazott Smihal az interjúban. Hozzátette: Ukrajna válaszul orosz energetikai létesítményeket támad, elsősorban olajfinomítókat. Kijev hosszú hatótávolságú csapásai az ukrán vezetés szerint már az orosz finomítói kapacitások mintegy 40 százalékát érintették, ami egyre komolyabb üzemanyag-ellátási problémákat okoz Oroszországban.

Kijev abban bízik, Putyin már ősszel a háború lezárása mellett dönthet, de ha nem így lesz, Ukrajnának a télre kell készülnie

Fotó: AFP

Újabb kemény télre készül Kijev

Smihal szerint Ukrajna abban bízik, hogy az orosz olajipart érő támadások, valamint a nyugati szankciók együtt arra kényszeríthetik Vlagyimir Putyint, hogy már ősszel lezárja a háborút. Ha azonban ez nem történik meg, Ukrajnának újabb, az energetikai infrastruktúra elleni orosz támadásokkal kell szembenéznie a télen.

A tavalyi orosz légicsapások súlyos károkat okoztak az ukrán energiaellátásban, több városban hosszú időre megszűnt az áram- és fűtésszolgáltatás.

A miniszter szerint Moszkva idén új célpontokra összpontosíthat. „Tavaly télen az elektromos hálózatot és a fűtési rendszereket támadták. Most az a céljuk, hogy megsemmisítsék a vízellátást. Áram nélkül még túl lehet élni néhány napot, de víz és csatornarendszer nélkül három napnál tovább nagyon nehéz” – mondta.

Ukrajna túlélési esélyeit jelentősen befolyásolja a légvédelem állapota is. Kijev a Patriot rendszerekhez szükséges PAC–3 elfogórakétákból mintegy 300 darabot szeretne beszerezni, amelyekkel az orosz ballisztikus rakéták ellen védekezhetne, ezen túl – mint megírtuk a Világgazdaság oldalán – a Freya nevű önálló európai rakétavédelmi program élére állna.

Az ukrán energiatermelés a töredékére esett vissza

Az orosz támadások jelentősen visszavetették Ukrajna energiatermelési képességeit. A Krím 2014-es orosz megszállása és a kelet-ukrajnai háború kezdete előtt

az ország mintegy 54,5 gigawatt villamosenergia-termelő kapacitással rendelkezett;

az orosz invázió ezt 32 gigawattra csökkentette, többek között azért, mert Európa legnagyobb atomerőműve, a zaporizzsjai létesítmény kiesett az ukrán energiarendszerből.

Smihal szerint az idei téli támadások után az ukrán energiatermelés már csak körülbelül 12 gigawatt volt, miközben mintegy 6 gigawattos hiány alakult ki. Emiatt az országban rendszeres időszakos áramszüneteket kellett bevezetni.