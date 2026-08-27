Évi egymillió autóval viheti be a kegyelemdöfést Kína az európai autógyártásnak, de ez nem a vég – Magyarország szerepe felértékelődhet

Az elmúlt években gyökeresen megváltozott a globális autóipar. Az elektromobilitás egyre nagyobb hangsúlyt kap és bizonyos szakértők szerint a jövő kulcsát jelenti. A kínai gyártók az átalakulási folyamatot kihasználva igyekeznek egyre nagyobb piaci részesedést szerezni, ez pedig veszélyt jelent az európai gyártók pozícióira.

A kínai autógyártók letarolják Európát (illusztráció)

Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A kínai vállalatok európai terveit az Európai Unió készülő ipargyorsítási jogszabálya, az Industrial Accelerator Act (IAA) is felgyorsítja. Az európai termelés megerősítését célzó szabályozás részletei jelenleg tárgyalás alatt vannak, ugyanakkor valószínű, hogy a jogszabály előírásokat tartalmaz majd az európai hozzáadott érték minimális arányára, valamint a külföldi közvetlen tőkebefektetésekre vonatkozóan.

A kínai gyártók egyik központja Magyarország lehet

A kínai gyártóknak az IAA miatt gyakorlatilag nem marad más választásuk, mint hogy termelésük és kutatás-fejlesztési tevékenységük egy részét Európába telepítsék. Szakértők szerint a kínai üzemek termelése 2030-ra válhat majd érzékelhetővé.

2026-ban mintegy 90 ezer kínai márkájú autót gyártanak Európában. Arra számítunk, hogy ez a mennyiség 2030-ra eléri az egymilliót, 2035-re pedig az 1,5 milliót

− nyilatkozta Henner Lehne, a Mobility Global alelnöke az Automobilwochénak.

Ez olyan mérvű kihívást jelenthet a súlyos nehézségektől szenvedő európai autóiparnak, melyre más most kell készülnie.

A Mobility Global elemzése szerint Spanyolország válhat a kínai autógyártók legfontosabb európai termelési központjává, amelyet Magyarország, Nagy-Britannia és Ausztria követhet. A Chery a tervek szerint az év végéig kezdheti meg a termelést a Nissan egykori barcelonai üzemében, valamint együttműködést tervez a Nissannal a japán vállalat sunderlandi gyárában.

A SAIC Motorhoz tartozó MG Motor bejelentette első európai üzemének megépítését a spanyolországi Galíciában. A Geely a Forddal működne együtt, és 2028-ben indítaná el a termelést az amerikai vállalat valenciai gyárában. A legnagyobb kínai autógyártó, a BYD sajtóértesülések szerint szintén Spanyolországban építene gyárat, miközben szegedi gyára hamarosan megkezdi a termelést.