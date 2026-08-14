Kínai kutatók mindössze 5,3 másodperc alatt gyorsítottak fel egy kísérleti mágnesvasúti járművet álló helyzetből 800 kilométer per órára. A rekordot a közép-kínai Hupej tartományban működő Keleti-tó Laboratórium egy mindössze egy kilométer hosszú tesztpályáján érték el. A körülbelül 1,1 tonnás modelljármű nagyjából 600 méter megtétele után érte el a csúcssebességet, majd a pálya végéig biztonságosan megállt. A kínai állami hírügynökség szerint ez a laboratórium harmadik sebességi rekordja volt fél éven belül.

Ez a jövő már tényleg a jelen: öt másodperc alatt 800 km/órára gyorsult a kínai mágnesvasút – új világrekord született / Fotó: Imaginechina via AFP (Képünk illusztráció)

A számokból az is látszik, hogy egyelőre nem egy későbbi személyvonat menetpróbájáról van szó. A 800 kilométer per óra másodpercenként 222 méteres sebességnek felel meg, amit 5,3 másodperc alatt elérve az átlagos gyorsulás csaknem 42 méter per másodperc négyzeten, vagyis körülbelül 4,3 g. Egy ilyen terhelés rendszeres utasforgalomban nem lenne elfogadható, a kísérlet célja elsősorban az elektromágneses hajtás, a lebegtetés, az energiaellátás és a nagysebességű vezérlés határainak vizsgálata.

Egy kilométerbe sűrítették a gyorsítást és a fékezést

A maglev technológia egyik legfontosabb sajátossága, hogy a jármű kerekei nem érintkeznek a pályával. Erős mágneses mezők tartják a szerelvényt a vezetősín felett, a gyorsítást pedig szintén elektromágneses erők végzik. Mivel nincs hagyományos kerék–sín kapcsolat, eltűnik az ebből származó gördülési ellenállás, nagy sebességnél azonban továbbra is komoly akadályt jelent a légellenállás – írja a Der Standard.

A hupeji kísérleti pálya különlegessége éppen a rövidsége. A laboratórium már a korábbi, 650 kilométer per órás tesztnél arról számolt be, hogy hagyományos nagysebességű próbákhoz gyakran több tíz kilométeres pályára van szükség, miközben itt egy kilométeren belül kell megoldani a gyorsítást, a sebesség pontos mérését és a biztonságos megállást. A rendszer helymeghatározási pontossága a korábbi próbáknál néhány milliméteres volt.

A decemberben bejelentett rekordnál a jármű a pálya körülbelül 600. méterénél érte el a 800 kilométer per órát,

az egész futás pedig mintegy nyolc másodpercig tartott. Ez egyben pontosítja azokat a beszámolókat, amelyek 200 méteres fékutat kapcsoltak a 800 kilométer per órás rekordhoz: a 200 méter körüli féktávolságot a korábbi, 650 kilométer per órás tesztnél közölték, míg a legújabb rekordnál a kínai hivatalos beszámoló 600 méternél elért csúcssebességről és az egy kilométeres pálya végén történő megállásról ír.