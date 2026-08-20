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Iszonyatosan kiakadt Kína, mert nem engedik, hogy felvásárolja a magyarok egyik kedvenc boltját: vérfagyasztó fenyegetést küldtött az EU-nak – "Ellencsapást mérhetünk"

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Az elmúlt évek egyik legnagyobb üzlete a tét. Kína most már kormányzati szinten emelt szót az Ursula von der Leyen által vezetett Európai Bizottság eljárása ellen. Ezer bolt kerülhet kínai kézre, ezek egy része Magyarországon van.
Hecker Flórián
2026.08.20, 07:39
Frissítve: 2026.08.20, 08:02

Kína éles bírálatot fogalmazott meg az EU ellen, mert vizsgálatot folytat a JD.com német kiskereskedőre tett kínai felvásárlási ajánlat miatt. Peking kijelentette, hogy „határozott ellencsapást mérhet” a Ceconomyra tett ajánlat miatti vizsgálat következtében – erről az ázsiai ország igazságügyi minisztériuma nyilatkozott a Financial Times szerint.

Kína, Media Markt
Iszonyatosan kiakadt Kína, mert nem engedik, hogy felvásárolja a magyarok egyik kedvenc boltját / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Kína szerint az Európai Unió JD.com-mal szembeni vizsgálata „jogosulatlan joghatóság-gyakorlásnak” minősül. A tárca éppen ezért megtiltotta a kínai szervezetnek és illetékeseknek, hogy segítséget nyújtsanak az e-kereskedelmi vállalat ellen folyó vizsgálathoz, ami jól mutatja a Kína és az EU közötti tartós kereskedelmi feszültséget.

A minisztérium szóvivője kijelentette, hogy az EU „visszaél” a külföldi támogatásokat vizsgáló mechanizmusával, és figyelmeztetett:

Peking a jogszabályoknak megfelelően határozott ellencsapást mérhet, ha az EU nem tágít.

A nyilatkozat a legújabb jele Peking elégedetlenségének a Brüsszellel való, egyre inkább feszült kapcsolatok miatt. Az európai szabályozó hatóságok a digitális szolgáltatásokról szóló törvénye (DSA) alapján már számos kínai e-kereskedelmi platform ellen indítottak vizsgálatot, és a dömpingellenes intézkedésekkel

  • az acéltól kezdve,
  • a pekingi kacsáig
  • mindent célba vettek.

Az Európai Bizottság emellett egy új törvényen is dolgozik, amely arra kötelezné a vállalatokat, hogy diverzifikálják ellátási láncaikat, függetlenedve Kínától.

Iszonyatosan kiakadt Kína, mert nem engedik, hogy felvásárolja a magyarok egyik kedvenc boltját

A JD.com, Kína (árbevétel alapján) legnagyobb e-kereskedelmi kiskereskedője, tavaly júliusban 2,2 milliárd eurós ajánlatot tett a Ceconomyra. A ügyletet az ország egyik legnagyobb beruházásaként harangozták be az elmúlt évekből.

A Ceconomy több mint 1000 üzletet üzemeltet Európában a Saturn és a MediaMarkt márkanevek alatt, például Magyarországon is.

A tranzakció lezárását eredetileg az idei év első felére várták, mielőtt az Európai Bizottság májusban mélyreható vizsgálatot indított. A vizsgálat azt elemzi, hogy a megállapodással történt-e tisztességtelen állami támogatások igénybevétele, ami bonyolíthatja az ügyletet. Az Európai Bizottságnak október 2-ig kell meghoznia a döntést.

A JD.com nem kívánta kommentálni az ügyet. Az Európai Bizottság a Bloomberg Newsnak küldött nyilatkozatában kijelentette, hogy a külföldi támogatásokról szóló rendelete „nem tesz különbséget a vállalatok között állampolgárságuk vagy tulajdonviszonyaik alapján, és összhangban van az EU nemzetközi kötelezettségeivel”.

Csakhogy Peking ezt másképp látja. „Az EU a külföldi támogatásokról szóló rendeletét (FSR) arra használta fel, hogy vizsgálatot indítson a JD.com ellen, miközben önkényesen kiterjedt és felesleges információkat követelt Kínáról a kínai entitástól” – közölték.

Elemzők szerint Peking abban reménykedik, hogy a növekvő kereskedelmi többletével szembeni uniós ellenállást úgy ellensúlyozhatja, hogy támadja a brüsszeli kereskedelempolitikai döntéshozókat, miközben a sebezhetőbb tagállamoknak egyénileg udvarol.

Magyarország is versenyben, új lehetőségeket hozhat egy kínai óriás a MediaMarktnak – interjú a vállalat hazai ügyvezetőjével
Magyarország is versenyben van azért, hogy a kínai JD.com egyik regionális logisztikai központjává váljon. Szilágyi Gábor, a MediaMarkt magyarországi ügyvezető igazgatója a Világgazdaságnak arról is beszélt, mi pörgette fel az áruházlánc első féléves forgalmát, melyik termékkör teljesített gyengébben, és meddig tartottak volna ki a készletek a hőhullámban.

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