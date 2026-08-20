Iszonyatosan kiakadt Kína, mert nem engedik, hogy felvásárolja a magyarok egyik kedvenc boltját: vérfagyasztó fenyegetést küldtött az EU-nak – "Ellencsapást mérhetünk"
Kína éles bírálatot fogalmazott meg az EU ellen, mert vizsgálatot folytat a JD.com német kiskereskedőre tett kínai felvásárlási ajánlat miatt. Peking kijelentette, hogy „határozott ellencsapást mérhet” a Ceconomyra tett ajánlat miatti vizsgálat következtében – erről az ázsiai ország igazságügyi minisztériuma nyilatkozott a Financial Times szerint.
Kína szerint az Európai Unió JD.com-mal szembeni vizsgálata „jogosulatlan joghatóság-gyakorlásnak” minősül. A tárca éppen ezért megtiltotta a kínai szervezetnek és illetékeseknek, hogy segítséget nyújtsanak az e-kereskedelmi vállalat ellen folyó vizsgálathoz, ami jól mutatja a Kína és az EU közötti tartós kereskedelmi feszültséget.
A minisztérium szóvivője kijelentette, hogy az EU „visszaél” a külföldi támogatásokat vizsgáló mechanizmusával, és figyelmeztetett:
Peking a jogszabályoknak megfelelően határozott ellencsapást mérhet, ha az EU nem tágít.
A nyilatkozat a legújabb jele Peking elégedetlenségének a Brüsszellel való, egyre inkább feszült kapcsolatok miatt. Az európai szabályozó hatóságok a digitális szolgáltatásokról szóló törvénye (DSA) alapján már számos kínai e-kereskedelmi platform ellen indítottak vizsgálatot, és a dömpingellenes intézkedésekkel
- az acéltól kezdve,
- a pekingi kacsáig
- mindent célba vettek.
Az Európai Bizottság emellett egy új törvényen is dolgozik, amely arra kötelezné a vállalatokat, hogy diverzifikálják ellátási láncaikat, függetlenedve Kínától.
Iszonyatosan kiakadt Kína, mert nem engedik, hogy felvásárolja a magyarok egyik kedvenc boltját
A JD.com, Kína (árbevétel alapján) legnagyobb e-kereskedelmi kiskereskedője, tavaly júliusban 2,2 milliárd eurós ajánlatot tett a Ceconomyra. A ügyletet az ország egyik legnagyobb beruházásaként harangozták be az elmúlt évekből.
A Ceconomy több mint 1000 üzletet üzemeltet Európában a Saturn és a MediaMarkt márkanevek alatt, például Magyarországon is.
A tranzakció lezárását eredetileg az idei év első felére várták, mielőtt az Európai Bizottság májusban mélyreható vizsgálatot indított. A vizsgálat azt elemzi, hogy a megállapodással történt-e tisztességtelen állami támogatások igénybevétele, ami bonyolíthatja az ügyletet. Az Európai Bizottságnak október 2-ig kell meghoznia a döntést.
A JD.com nem kívánta kommentálni az ügyet. Az Európai Bizottság a Bloomberg Newsnak küldött nyilatkozatában kijelentette, hogy a külföldi támogatásokról szóló rendelete „nem tesz különbséget a vállalatok között állampolgárságuk vagy tulajdonviszonyaik alapján, és összhangban van az EU nemzetközi kötelezettségeivel”.
Csakhogy Peking ezt másképp látja. „Az EU a külföldi támogatásokról szóló rendeletét (FSR) arra használta fel, hogy vizsgálatot indítson a JD.com ellen, miközben önkényesen kiterjedt és felesleges információkat követelt Kínáról a kínai entitástól” – közölték.
Elemzők szerint Peking abban reménykedik, hogy a növekvő kereskedelmi többletével szembeni uniós ellenállást úgy ellensúlyozhatja, hogy támadja a brüsszeli kereskedelempolitikai döntéshozókat, miközben a sebezhetőbb tagállamoknak egyénileg udvarol.
Magyarország is versenyben, új lehetőségeket hozhat egy kínai óriás a MediaMarktnak – interjú a vállalat hazai ügyvezetőjével
Magyarország is versenyben van azért, hogy a kínai JD.com egyik regionális logisztikai központjává váljon. Szilágyi Gábor, a MediaMarkt magyarországi ügyvezető igazgatója a Világgazdaságnak arról is beszélt, mi pörgette fel az áruházlánc első féléves forgalmát, melyik termékkör teljesített gyengébben, és meddig tartottak volna ki a készletek a hőhullámban.