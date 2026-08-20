Iszonyatosan kiakadt Kína, mert nem engedik, hogy felvásárolja a magyarok egyik kedvenc boltját: vérfagyasztó fenyegetést küldtött az EU-nak – "Ellencsapást mérhetünk"

Kína éles bírálatot fogalmazott meg az EU ellen, mert vizsgálatot folytat a JD.com német kiskereskedőre tett kínai felvásárlási ajánlat miatt. Peking kijelentette, hogy „határozott ellencsapást mérhet” a Ceconomyra tett ajánlat miatti vizsgálat következtében – erről az ázsiai ország igazságügyi minisztériuma nyilatkozott a Financial Times szerint.

Iszonyatosan kiakadt Kína, mert nem engedik, hogy felvásárolja a magyarok egyik kedvenc boltját / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Kína szerint az Európai Unió JD.com-mal szembeni vizsgálata „jogosulatlan joghatóság-gyakorlásnak” minősül. A tárca éppen ezért megtiltotta a kínai szervezetnek és illetékeseknek, hogy segítséget nyújtsanak az e-kereskedelmi vállalat ellen folyó vizsgálathoz, ami jól mutatja a Kína és az EU közötti tartós kereskedelmi feszültséget.

A minisztérium szóvivője kijelentette, hogy az EU „visszaél” a külföldi támogatásokat vizsgáló mechanizmusával, és figyelmeztetett:

Peking a jogszabályoknak megfelelően határozott ellencsapást mérhet, ha az EU nem tágít.

A nyilatkozat a legújabb jele Peking elégedetlenségének a Brüsszellel való, egyre inkább feszült kapcsolatok miatt. Az európai szabályozó hatóságok a digitális szolgáltatásokról szóló törvénye (DSA) alapján már számos kínai e-kereskedelmi platform ellen indítottak vizsgálatot, és a dömpingellenes intézkedésekkel

az acéltól kezdve,

a pekingi kacsáig

mindent célba vettek.

Az Európai Bizottság emellett egy új törvényen is dolgozik, amely arra kötelezné a vállalatokat, hogy diverzifikálják ellátási láncaikat, függetlenedve Kínától.

Iszonyatosan kiakadt Kína, mert nem engedik, hogy felvásárolja a magyarok egyik kedvenc boltját

A JD.com, Kína (árbevétel alapján) legnagyobb e-kereskedelmi kiskereskedője, tavaly júliusban 2,2 milliárd eurós ajánlatot tett a Ceconomyra. A ügyletet az ország egyik legnagyobb beruházásaként harangozták be az elmúlt évekből.

A Ceconomy több mint 1000 üzletet üzemeltet Európában a Saturn és a MediaMarkt márkanevek alatt, például Magyarországon is.

A tranzakció lezárását eredetileg az idei év első felére várták, mielőtt az Európai Bizottság májusban mélyreható vizsgálatot indított. A vizsgálat azt elemzi, hogy a megállapodással történt-e tisztességtelen állami támogatások igénybevétele, ami bonyolíthatja az ügyletet. Az Európai Bizottságnak október 2-ig kell meghoznia a döntést.