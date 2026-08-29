Fordulat az európai boltokban: Kelet-Európa húzza a kiskereskedelmet, Magyarország is kiemelkedik a mezőnyben – valami mégis meglepetést okozott

Az Európai Unió kiskereskedelmi forgalmának növekedési üteme 2025-ben 2,1 százalékra lassult. Ezzel folytatódott a Covid-19-járvány utáni csúcsról indult lejtmenet a kiskereskedelemben: 2023-ban még 5,5, 2024-ben pedig 3 százalékos bővülést mért az NIQ. A növekedés ugyanakkor egyre inkább Észak- és Kelet-Európához köthető.

A friss adatok szerint átalakul az európai bolti kiskereskedelem szerkezete (illusztráció)

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Egyre több pénz jut Kelet-Európában a fogyasztásra, Észak-Európa a kiskereskedelem éllovasa

A friss jelentés szerint norvégiában 13,1, Litvániában 10,5, Svédországban 8,9, Bulgáriában 8,2, Szlovákiában pedig 8 százalékkal nőtt a kiskereskedelmi árbevétel. Ezzel szemben a nagy nyugat-európai gazdaságok gyengébb teljesítménye visszahúzta az uniós átlagot: az Egyesült Királyságban például 0,6 százalékkal csökkent a kiskereskedelmi forgalom.

A vásárlóerő alakulása még látványosabban mutatja a növekedés kelet felé tolódó trendjét. Az egy főre jutó vásárlóerő az EU 27 tagállamában átlagosan 3,3 százalékkal emelkedett 2025-ben, és elérte a 22 425 eurót. Ez összesen mintegy 10,1 ezer milliárd eurós háztartási kiadási potenciált jelent.

A legnagyobb növekedést azonban a közép- és kelet-európai országok produkálták.

Lengyelországban 8,8, Litvániában 8,3, Romániában 7,7, Bulgáriában pedig 7,3 százalékkal nőtt a vásárlóerő.

A fogyasztási szokások közben Európa-szerte változnak. A kiskereskedelem részesedése a teljes magánfogyasztásból immár sorozatban a negyedik évben csökkent, 2025-ben 31,9 százalékra. A háztartások ugyanakkor egyre nagyobb arányban költenek szolgáltatásokra, vendéglátásra és utazásra a fizikai termékek helyett.

Magyarországon továbbra is kiemelkedően fontos a bolti vásárlás

Magyarország ebből a szempontból különleges helyzetben van.

A kiskereskedelem részesedése a teljes magánfogyasztásból 43,2 százalékot tett ki 2025-ben, amivel az ország az uniós élmezőnyben szerepel.

Ennél magasabb arányt csak

Horvátországban (48,3 százalék),

Litvániában (45,7 százalék), és

Bulgáriában (44 százalék) mértek.

Németországban ezzel szemben mindössze 22,2 százalékot tett ki a kiskereskedelem részesedése.