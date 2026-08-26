Zelenszkij úgy döntött, hogy kitünteti a világ leggazdagabb emberét, de nem a semmiért – a Kreml hallgatása beszédes lehet

Kitüntette Ukrjana a világ leggazdagabb emberét: Zelenszkij ukrán elnök a szerdán közzétett elnöki rendelet szerint Elon Muskot „az emberi élet és szabadság védelmében, valamint Ukrajna és az Amerikai Egyesült Államok népei közötti kapcsolatok fejlesztésében szerzett kiemelkedő személyes érdemeiért” részesítette az elismerésben a Bloomberg beszámolója szerint. Ukrajna a kitüntetés bejelentésével párhuzamosan engedélyt kért Musktól arra, hogy hadserege az orosz területek felett is hozzáférhessen a Starlink műholdas kommunikációs rendszeréhez.

Ukrajna kitüntette Elon Muskot

Fotó: NurPhoto via AFP

Kijev kitüntette Muskot, közben kiderült: dróntámogatásra használnák a Starlinket

Ez az alkalmazás lehetővé tenné Kijev számára, hogy drónokkal pontosabban célozza az orosz rakétaindító rendszereket, és megpróbálja megakadályozni a lakóövezeteket és kulcsfontosságú infrastruktúrát fenyegető halálos ballisztikus rakétatámadásokat. Ukrajnának ugyanis egyre kevesebb amerikai gyártmányú Patriot elfogórakétája áll rendelkezésére.

Musk kezdetben ellenezte, hogy Ukrajna oroszországi területeken is használhassa a Starlinket, az eszkaláció kockázatára hivatkozva.

Zelenszkij vasárnap azonban arról beszélt, hogy a milliárdos az utóbbi időben már biztatóbb jelzéseket küldött.

Kijev erősen támaszkodik a Starlinkre a hadszíntéri műveletek összehangolásában, ugyanakkor az ukrán vezetés többször is szembesült Musk vonakodásával, amikor a technológia katonai felhasználásának kiterjesztését próbálta elérni.

A milliárdos 2022-ben korlátozta a Starlink lefedettségét az Oroszország által annektált Krím közelében, ami megzavarta Ukrajna korai terveit az orosz Fekete-tengeri Flotta megtámadására.

Idén ugyanakkor Ukrajna és szövetségesei sikeresen gyakoroltak nyomást Muskra annak érdekében, hogy korlátozza az orosz erők hozzáférését a Starlinkhez, ami nehezítette Moszkva csapatainak frontvonalbeli műveleteit.

A Szabadság Rendjét elsősorban olyan civileknek és külföldieknek ítélik oda, akik jelentős támogatást nyújtottak Ukrajnának. Az elismerés az ország függetlenségéhez, demokráciájához és nemzeti identitásához kapcsolódó érdemeket ismeri el.