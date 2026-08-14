Szenzáció: a világ egyik leggazdagabb embere, Jeff Bezos bevásárolta magát Szoboszlai Dominik klubjába – óriási üzletet csinálhatott a Liverpool

Jeff Bezos tulajdonrészt vásárol az angol Premier League-ben szereplő Liverpool futballcsapatában – írja a Variety. A Liverpool többségi tulajdonosa a Fenway Sports Group (FSG) jelentette be pénteken, hogy a K5 Sportsnak, amelyben Bezos a fő befektető, tulajdonrészt adott el.

Jeff Bezos bevásárolta magát Szoboszlai Dominik klubjába / Fotó: AFP

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Az igazgatósághoz csatlakozik Amit Bhatia, Elaine Saverin, a Facebook társalapítója, Eduardo Saverin felesége, valamint Bryan Baum, aki az Amazon alapítóját, Jeff Bezost képviseli majd. Bezos maga nem lesz igazgatósági tag.

A tranzakció nagyjából a Liverpool 30 százalékát érinti, értéke pedig körülbelül 1,65 milliárd font.

Az FSG egyelőre nem vállalt kötelezettséget arra, hogy a jövőben további részesedést ad el Bhatia 1892 Holdings nevű vállalatának. A cég nevét arról az évről kapta, amikor a Liverpoolt megalapították.

A tranzakció dokumentumai ugyanakkor olyan opciókat és rugalmasságot biztosítanak, amelyek lehetővé teszik a kapcsolat későbbi továbbfejlesztését. Ez lényegében azt jelenti, hogy ha az FSG a jövőben további részesedést kívánna értékesíteni, Bhatia kedvező pozícióból indulhatna egy nagyobb tulajdonrész megszerzéséért.

A Liverpool tulajdonosi szerkezete

A Liverpool FC többségi tulajdonosa továbbra is az amerikai Fenway Sports Group (FSG), amely 2010-ben mintegy 300 millió fontért vásárolta meg a klubot. Az FSG mögött több befektető áll, a csoport meghatározó alakja és fő tulajdonosa John W. Henry, miközben a Liverpool feletti kontrollt Henry, Tom Werner és Michael Gordon gyakorolja. A klub tulajdonosi körében már 2023-ban megjelent a Dynasty Equity, amely kisebbségi részesedést szerzett, ennek pontos nagyságát azonban nem hozták nyilvánosságra.

A 1892 Holdings nevű konzorcium mögött Bhatia és a Mittal Family Trusts mellett a Jeff Bezos által támogatott K5 Sports, valamint Eduardo és Elaine Saverin családi befektetési cége, az EE Capital áll.