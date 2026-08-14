Legyőzték Macront a gyerekek a bíróságon, de a francia elnök nem hagyja annyiban: nem mehetnek a Facebookra
Gelert kapott a nemzetközi trend: Ausztráliát követve a francia parlament a múlt hónapban törvényt hozott, amellyel kitiltotta a 15 év alattiakat a közösségimédia-platfromokról, csakhogy pénteken a legfelsőbb szintű bíróság megsemmisítette a jogszabályt.
Azért is izgalmas a történet, mert több tucat kormány tervezi hasonló intézkedés bevezetését. Ausztrália mérföldkőnek számító tilalma 2025 decemberében életbe lépett – emlékeztet jelentésében a Bloomberg hírügynökség. Franciaország volt az első nagy európai ország, amely ilyen törvényt fogadott el.
Emmanuel Macron francia elnök a tilalom indokai között említette a „magányt”, a „zaklatást”, valamint a tinédzserek kognitív fejlődésének megzavarását. Élesen bírálta az „amerikai platformokat és kínai algoritmusokat”, amiért szerinte üzletileg kihasználják a fiatalok érzelmeit. Egy januári videóban kijelentette:
Gyermekeink agya nem eladó.
Macron más uniós vezetők és a G7-országok körében is népszerűsítette a kezdeményezést. Németország, Görögország, Portugália, Dánia, Lengyelország, Ausztria, Írország, Hollandia, az Egyesült Királyság és Kanada is érdeklődést mutatott. Az EU pedig bemutatott egy alkalmazást, amely az online felhasználók életkorának igazolását szolgálja, hogy segítse az ellenőrzési követelmények összehangolását az unión belül.
A közösségimédia platformok tiltása: a bíróság szerint jogokat sért
Csakhogy a párizsi székhelyű Alkotmánytanács pénteki határozatában kimondta: a tilalom alkotmányellenes, mert sérti a fiatalok véleménynyilvánításhoz és kommunikációhoz való jogait.
A jogszabály jelentős helyet foglalt volna el az elnök politikai hagyatékában: mandátuma tavasszal lejár, és nem is indulhat újra a posztért. Az idő rövidsége ellenére Macron hivatala azt közölte: az elnök hátralévő hivatali idejében a bírósági döntés ellenére is keresztül kívánja vinni a reformot.
Sebastien Lecornu miniszterelnök feladata lesz egy olyan „jogilag megalapozott jogszabály” kidolgozása, amely figyelembe veszi az Alkotmánytanács döntését – áll a hivatal közleményében.
A francia bírósági döntés jelentőségét a Bloomberg így fogalmazza meg:
ez az első jele annak, hogy a fiatalabb tinédzserek közösségimédia-használatának korlátozására irányuló globális törekvések jogi és technikai akadályokba ütközhetnek.
Az ausztrál tilalom első értékelése – amelynek célja, hogy megakadályozza a 16 év alattiak hozzáférését a közösségi médiához – egyelőre csekély hatást talált a tinédzserek használati szokásaira.
Megtörtént, ami eddig elképzelhetetlen volt: fiatalok százezreit tiltották ki a Facebookról és az Instagramról
A Meta több mint 750 ezer 16 év alattihoz tartozó Facebook- és Instagram-fiókot törölt. A vállalat további intézkedéseket ígér.
Ezeket a platformokat érintette volna a tiltás
A júliusban elfogadott francia jogszabály értelmében a 15 év alattiak szeptembertől nem hozhattak volna létre új fiókokat. A már meglévő profilokra vonatkozó teljes tilalom januárban lépett volna életbe.
A szabályozás leginkább
- a Meta Platforms Inc. Instagram,
- és Facebook szolgáltatásait,
- a Snap Inc.-t,
- Elon Musk X platformját,
- a Google YouTube-ját,
- valamint a kínai TikTokot érintette volna.
A bíróság így indokolt
Az Alkotmánytanács szerint bár a gyermekek védelme bizonyos esetekben elsőbbséget élvezhet a közösségi médiához való hozzáférésük jogával szemben, a jogszabály túlságosan széles körű.
„A tilalom minden olyan online platformhoz való hozzáférésre vonatkozik, amely lehetővé teszi a végfelhasználók számára a bejelentkezést és az egymással való kommunikációt, tartalmak megosztását, valamint más felhasználók és tartalmak felfedezését” – áll a határozatban.
A szolgáltatásokhoz való hozzáférés tilalma különösen nem kötődik semmilyen feltételhez az általuk kínált funkciók vagy tartalmak, az általuk jelentett kockázatok, illetve az általuk biztosított védelmi intézkedések elégtelensége tekintetében.
A testület azt is kifogásolta, hogy a törvény nem tartalmaz olyan rendelkezést, amely lehetővé tenné a szülők számára, hogy saját belátásuk alapján engedélyezzék gyermeküknek a közösségi média használatát. Emellett az életkor-ellenőrzésre vonatkozó előírás a felnőttek magánélethez való jogát is sérti, mivel nekik is igazolniuk kellene életkorukat.