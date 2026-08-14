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Emmanuel Macron francia elnök
Ausztrália
tinédzserek
bírósági ítélet
Franciaország

Legyőzték Macront a gyerekek a bíróságon, de a francia elnök nem hagyja annyiban: nem mehetnek a Facebookra

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Azért is izgalmas a francia történet, mert az ausztrál példát számos más kormány is követné. A közösségimédia tiltása a gyerekek számára Franciaországban zátonyra futott, de Emmanuel Macron elnök esküdpözik, hogy nem hagyja annyiban.
Pető Sándor
2026.08.14, 19:54

Gelert kapott a nemzetközi trend: Ausztráliát követve a francia parlament  a múlt hónapban törvényt hozott, amellyel kitiltotta a 15 év alattiakat a közösségimédia-platfromokról, csakhogy pénteken a legfelsőbb szintű bíróság megsemmisítette a jogszabályt.

A közösségimédia tiltása a gyerekek számára: a francia bíróság túl erősnek találta
A közösségimédia tiltása a gyerekek számára: a francia bíróság túl erősnek találta  Fotó: AFP

Azért is izgalmas a történet, mert több tucat kormány tervezi hasonló intézkedés bevezetését. Ausztrália mérföldkőnek számító tilalma 2025 decemberében életbe lépett – emlékeztet jelentésében a Bloomberg hírügynökség. Franciaország volt az első nagy európai ország, amely ilyen törvényt fogadott el.

Emmanuel Macron francia elnök a tilalom indokai között említette a „magányt”, a „zaklatást”, valamint a tinédzserek kognitív fejlődésének megzavarását. Élesen bírálta az „amerikai platformokat és kínai algoritmusokat”, amiért szerinte üzletileg kihasználják a fiatalok érzelmeit. Egy januári videóban kijelentette:

Gyermekeink agya nem eladó.

Macron más uniós vezetők és a G7-országok körében is népszerűsítette a kezdeményezést. Németország, Görögország, Portugália, Dánia, Lengyelország, Ausztria, Írország, Hollandia, az Egyesült Királyság és Kanada is érdeklődést mutatott. Az EU pedig bemutatott egy alkalmazást, amely az online felhasználók életkorának igazolását szolgálja, hogy segítse az ellenőrzési követelmények összehangolását az unión belül.

A közösségimédia platformok tiltása: a bíróság szerint jogokat sért

Csakhogy a párizsi székhelyű Alkotmánytanács pénteki határozatában kimondta: a tilalom alkotmányellenes, mert sérti a fiatalok véleménynyilvánításhoz és kommunikációhoz való jogait.

A jogszabály jelentős helyet foglalt volna el az elnök politikai hagyatékában: mandátuma tavasszal lejár, és nem is indulhat újra a posztért. Az idő rövidsége ellenére Macron hivatala azt közölte: az elnök hátralévő hivatali idejében a bírósági döntés ellenére is keresztül kívánja vinni a reformot. 

Sebastien Lecornu miniszterelnök feladata lesz egy olyan „jogilag megalapozott jogszabály” kidolgozása, amely figyelembe veszi az Alkotmánytanács döntését – áll a hivatal közleményében.

A francia bírósági döntés jelentőségét a Bloomberg így fogalmazza meg: 

ez az első jele annak, hogy a fiatalabb tinédzserek közösségimédia-használatának korlátozására irányuló globális törekvések jogi és technikai akadályokba ütközhetnek. 

Az ausztrál tilalom első értékelése – amelynek célja, hogy megakadályozza a 16 év alattiak hozzáférését a közösségi médiához – egyelőre csekély hatást talált a tinédzserek használati szokásaira.

Megtörtént, ami eddig elképzelhetetlen volt: fiatalok százezreit tiltották ki a Facebookról és az Instagramról

A Meta több mint 750 ezer 16 év alattihoz tartozó Facebook- és Instagram-fiókot törölt. A vállalat további intézkedéseket ígér.

Ezeket a platformokat érintette volna a tiltás

A júliusban elfogadott francia jogszabály értelmében a 15 év alattiak szeptembertől nem hozhattak volna létre új fiókokat. A már meglévő profilokra vonatkozó teljes tilalom januárban lépett volna életbe.

A szabályozás leginkább 

  • a Meta Platforms Inc. Instagram, 
  • WhatsApp
  •  és Facebook szolgáltatásait, 
  • a Snap Inc.-t, 
  • Elon Musk X platformját, 
  • a Google YouTube-ját, 
  • valamint a kínai TikTokot érintette volna.

A bíróság így indokolt

Az Alkotmánytanács szerint bár a gyermekek védelme bizonyos esetekben elsőbbséget élvezhet a közösségi médiához való hozzáférésük jogával szemben, a jogszabály túlságosan széles körű.

„A tilalom minden olyan online platformhoz való hozzáférésre vonatkozik, amely lehetővé teszi a végfelhasználók számára a bejelentkezést és az egymással való kommunikációt, tartalmak megosztását, valamint más felhasználók és tartalmak felfedezését” – áll a határozatban.

A szolgáltatásokhoz való hozzáférés tilalma különösen nem kötődik semmilyen feltételhez az általuk kínált funkciók vagy tartalmak, az általuk jelentett kockázatok, illetve az általuk biztosított védelmi intézkedések elégtelensége tekintetében.

A testület azt is kifogásolta, hogy a törvény nem tartalmaz olyan rendelkezést, amely lehetővé tenné a szülők számára, hogy saját belátásuk alapján engedélyezzék gyermeküknek a közösségi média használatát. Emellett az életkor-ellenőrzésre vonatkozó előírás a felnőttek magánélethez való jogát is sérti, mivel nekik is igazolniuk kellene életkorukat.

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