Legyőzték Macront a gyerekek a bíróságon, de a francia elnök nem hagyja annyiban: nem mehetnek a Facebookra

Gelert kapott a nemzetközi trend: Ausztráliát követve a francia parlament a múlt hónapban törvényt hozott, amellyel kitiltotta a 15 év alattiakat a közösségimédia-platfromokról, csakhogy pénteken a legfelsőbb szintű bíróság megsemmisítette a jogszabályt.

A közösségimédia tiltása a gyerekek számára: a francia bíróság túl erősnek találta Fotó: AFP

Azért is izgalmas a történet, mert több tucat kormány tervezi hasonló intézkedés bevezetését. Ausztrália mérföldkőnek számító tilalma 2025 decemberében életbe lépett – emlékeztet jelentésében a Bloomberg hírügynökség. Franciaország volt az első nagy európai ország, amely ilyen törvényt fogadott el.

Emmanuel Macron francia elnök a tilalom indokai között említette a „magányt”, a „zaklatást”, valamint a tinédzserek kognitív fejlődésének megzavarását. Élesen bírálta az „amerikai platformokat és kínai algoritmusokat”, amiért szerinte üzletileg kihasználják a fiatalok érzelmeit. Egy januári videóban kijelentette:

Gyermekeink agya nem eladó.

Macron más uniós vezetők és a G7-országok körében is népszerűsítette a kezdeményezést. Németország, Görögország, Portugália, Dánia, Lengyelország, Ausztria, Írország, Hollandia, az Egyesült Királyság és Kanada is érdeklődést mutatott. Az EU pedig bemutatott egy alkalmazást, amely az online felhasználók életkorának igazolását szolgálja, hogy segítse az ellenőrzési követelmények összehangolását az unión belül.

A közösségimédia platformok tiltása: a bíróság szerint jogokat sért

Csakhogy a párizsi székhelyű Alkotmánytanács pénteki határozatában kimondta: a tilalom alkotmányellenes, mert sérti a fiatalok véleménynyilvánításhoz és kommunikációhoz való jogait.

A jogszabály jelentős helyet foglalt volna el az elnök politikai hagyatékában: mandátuma tavasszal lejár, és nem is indulhat újra a posztért. Az idő rövidsége ellenére Macron hivatala azt közölte: az elnök hátralévő hivatali idejében a bírósági döntés ellenére is keresztül kívánja vinni a reformot.

Sebastien Lecornu miniszterelnök feladata lesz egy olyan „jogilag megalapozott jogszabály” kidolgozása, amely figyelembe veszi az Alkotmánytanács döntését – áll a hivatal közleményében.