Egyre durvább az energiaválság: gond van a Szávával is, csökkenti a termelését a krškói atomerőmű – „Készen állunk a leállítására is"
A rendkívüli hőség miatt 20 százalékkal csökkenti villamosenergia-termelését a Krško Atomerőmű, amennyiben a szlovén hatóságok nem engedélyezik a melegebb hűtővíz használatát. Az erőmű vezetése szerint a létesítmény biztonságosan működik, de ha tovább romlik a helyzet, néhány napon belül teljes leállásra is sor kerülhet.
A Krško Atomerőmű jelenleg biztonságosan és stabilan működik, azonban a Száva folyó vízhőmérsékletének emelkedése miatt szerda éjszakától várhatóan 20 százalékkal vissza kell fogni a teljesítményét
– jelentette be Saša Medaković, az erőmű igazgatóságának tagja a horvát HRT közszolgálati televíziónak.
A probléma nem műszaki eredetű, hanem a környezetvédelmi előírásokból fakad. Az erőmű hűtésére használt Száva vizének hőmérséklete megközelíti azt a határt, amelynél a kibocsátott felmelegedett víz már nem haladhatja meg a megengedett 28 Celsius-fokot. Amennyiben a folyó belépő vízhőmérséklete eléri a 25 fokot, az erőmű már csak csökkentett teljesítménnyel üzemelhet.
Az erőmű vezetése szerint műszakilag ennél magasabb vízhőmérséklet mellett is biztonságosan tudnának működni, ehhez azonban a szlovén kormány ideiglenes engedélyére lenne szükség, amely feloldaná a jelenlegi környezetvédelmi korlátozást.
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Ha az engedély nem érkezik meg, a 20 százalékos teljesítménycsökkentés életbe lép. Amennyiben a hőség tovább fokozódik, az erőmű újabb két lépcsőben további 15-15 százalékos visszaterhelést hajt végre. Ha a teljesítmény eléri az 50 százalékot, azt már nem csökkentik tovább, hanem 5-7 napon belül teljesen leállítják a blokkot.
Medaković hangsúlyozta, hogy egy esetleges leállás sem biztonsági, sem műszaki problémát nem jelentene. Az erőmű ilyenkor is üzemképes maradna, és kedvezőbb körülmények esetén akár egy napon belül újraindítható lenne. A vezető szerint Horvátország és Szlovénia villamosenergia-ellátása jelenleg nincs veszélyben, ugyanakkor a rendszerirányítók folyamatosan figyelik a hálózat stabilitását.
Ha az ellátásbiztonság ezt indokolja, a hatóságok engedélyezhetik a magasabb kifolyóvíz-hőmérsékletet, így elkerülhető lenne a teljesítménycsökkentés.
Medaković kitért a magyarországi Paksi Atomerőműre és a romániai cernavodăi atomerőműre is. Mint fogalmazott, ezek a létesítmények még nehezebb helyzetben vannak, mert az alacsony Duna-vízállás miatt fizikai korlátokba ütközik a megfelelő mennyiségű hűtővíz kivétele. Emlékeztetett arra is, hogy ezek az erőművek már júniusban ideiglenes engedélyt kértek a megengedett folyóvíz-felmelegedés növelésére, amelyet akkor meg is kaptak az első hőhullám idejére.
A szakember ugyanakkor úgy véli, hogy a mostani extrém hőség ellenére az európai atomerőművek többsége hosszú távon is képes alkalmazkodni a szélsőséges időjárási körülményekhez. Hozzátette: a kontinens mintegy száz nukleáris blokkjából csak néhány kényszerült teljesítménycsökkentésre, ezért a lakosságnak nem kell tartania az áramellátás összeomlásától.
A Krško Atomerőmű Szlovéniában, a horvát határ közelében található, és az ország egyetlen működő nukleáris erőműve. Az erőmű különlegessége, hogy 50-50 százalékos tulajdonban Szlovénia és Horvátország közösen üzemelteti, a megtermelt villamos energiát pedig egyenlő arányban osztják meg. Az 1983 óta működő létesítmény jelentős szerepet játszik a két ország energiaellátásában: Szlovéniában a villamosenergia-termelés mintegy 40 százalékát biztosítja, míg Horvátország villamosenergia-felhasználásának is számottevő részét fedezi.
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Továbbra sem enyhül az időjárás Európában. Hazánkban és több környező országban is korlátozni kell a frissvízhűtésű atomerőművek teljesítményét, mivel a folyók vízállása szokatlanul alacsony, hőmérsékletük pedig egyre növekszik. Szlovéniában utóbbi jelent igazán problémát, mivel a Krsko Atomerőműből (NEK) kilépő hűtővíz a kijelölt mérési ponton megközelítette a környezetvédelmi határértéket.