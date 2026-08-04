Egyre durvább az energiaválság: gond van a Szávával is, csökkenti a termelését a krškói atomerőmű – „Készen állunk a leállítására is"

A rendkívüli hőség miatt 20 százalékkal csökkenti villamosenergia-termelését a Krško Atomerőmű, amennyiben a szlovén hatóságok nem engedélyezik a melegebb hűtővíz használatát. Az erőmű vezetése szerint a létesítmény biztonságosan működik, de ha tovább romlik a helyzet, néhány napon belül teljes leállásra is sor kerülhet.

Újabb európai atomerőmű kényszerül alkalmazkodni a rendkívüli hőséghez: a Krško Atomerőmű visszafogja teljesítményét a felmelegedő Száva miatt / Fotó: AFP

A Krško Atomerőmű jelenleg biztonságosan és stabilan működik, azonban a Száva folyó vízhőmérsékletének emelkedése miatt szerda éjszakától várhatóan 20 százalékkal vissza kell fogni a teljesítményét

– jelentette be Saša Medaković, az erőmű igazgatóságának tagja a horvát HRT közszolgálati televíziónak.

A probléma nem műszaki eredetű, hanem a környezetvédelmi előírásokból fakad. Az erőmű hűtésére használt Száva vizének hőmérséklete megközelíti azt a határt, amelynél a kibocsátott felmelegedett víz már nem haladhatja meg a megengedett 28 Celsius-fokot. Amennyiben a folyó belépő vízhőmérséklete eléri a 25 fokot, az erőmű már csak csökkentett teljesítménnyel üzemelhet.

Az erőmű vezetése szerint műszakilag ennél magasabb vízhőmérséklet mellett is biztonságosan tudnának működni, ehhez azonban a szlovén kormány ideiglenes engedélyére lenne szükség, amely feloldaná a jelenlegi környezetvédelmi korlátozást.

A bürokrácia gáncsolhatja el a krškoi termelést

Ha az engedély nem érkezik meg, a 20 százalékos teljesítménycsökkentés életbe lép. Amennyiben a hőség tovább fokozódik, az erőmű újabb két lépcsőben további 15-15 százalékos visszaterhelést hajt végre. Ha a teljesítmény eléri az 50 százalékot, azt már nem csökkentik tovább, hanem 5-7 napon belül teljesen leállítják a blokkot.

Medaković hangsúlyozta, hogy egy esetleges leállás sem biztonsági, sem műszaki problémát nem jelentene. Az erőmű ilyenkor is üzemképes maradna, és kedvezőbb körülmények esetén akár egy napon belül újraindítható lenne. A vezető szerint Horvátország és Szlovénia villamosenergia-ellátása jelenleg nincs veszélyben, ugyanakkor a rendszerirányítók folyamatosan figyelik a hálózat stabilitását.

Ha az ellátásbiztonság ezt indokolja, a hatóságok engedélyezhetik a magasabb kifolyóvíz-hőmérsékletet, így elkerülhető lenne a teljesítménycsökkentés.

Medaković kitért a magyarországi Paksi Atomerőműre és a romániai cernavodăi atomerőműre is. Mint fogalmazott, ezek a létesítmények még nehezebb helyzetben vannak, mert az alacsony Duna-vízállás miatt fizikai korlátokba ütközik a megfelelő mennyiségű hűtővíz kivétele. Emlékeztetett arra is, hogy ezek az erőművek már júniusban ideiglenes engedélyt kértek a megengedett folyóvíz-felmelegedés növelésére, amelyet akkor meg is kaptak az első hőhullám idejére.