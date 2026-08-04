Deviza
EUR/HUF361,27 -0,76% USD/HUF313,28 -1% GBP/HUF421,59 -0,76% CHF/HUF387,15 -0,85% PLN/HUF84,08 -0,4% RON/HUF68,8 -0,87% CZK/HUF14,93 -0,72% EUR/HUF361,27 -0,76% USD/HUF313,28 -1% GBP/HUF421,59 -0,76% CHF/HUF387,15 -0,85% PLN/HUF84,08 -0,4% RON/HUF68,8 -0,87% CZK/HUF14,93 -0,72%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX149 084,47 +1,17% MTELEKOM2 768 +1,24% MOL4 714 +3,06% OTP47 250 +0,53% RICHTER11 950 +0,17% OPUS365 +3,69% ANY6 700 -1,18% AUTOWALLIS144 +2,13% WABERERS4 810 +1,26% BUMIX9 557,93 +1,26% CETOP4 977,37 +0,99% CETOP NTR3 199,46 +1,35% BUX149 084,47 +1,17% MTELEKOM2 768 +1,24% MOL4 714 +3,06% OTP47 250 +0,53% RICHTER11 950 +0,17% OPUS365 +3,69% ANY6 700 -1,18% AUTOWALLIS144 +2,13% WABERERS4 810 +1,26% BUMIX9 557,93 +1,26% CETOP4 977,37 +0,99% CETOP NTR3 199,46 +1,35%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
aszály
hőhullám
energiahelyzet
Szlovénia
vízállás
atomerőmű
Száva

Egyre durvább az energiaválság: gond van a Szávával is, csökkenti a termelését a krškói atomerőmű – „Készen állunk a leállítására is"

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Első lépésként 20 százalékkal csökkentik a termelést, miközben a szlovén hatóságok döntésére várnak a korlátozások enyhítéséről. De akár teljesen le is állhat a Krško Atomerőmű, ha a következő napokban tovább emelkedik a Száva vízhőmérséklete.
VG
2026.08.04, 21:14

A rendkívüli hőség miatt 20 százalékkal csökkenti villamosenergia-termelését a Krško Atomerőmű, amennyiben a szlovén hatóságok nem engedélyezik a melegebb hűtővíz használatát. Az erőmű vezetése szerint a létesítmény biztonságosan működik, de ha tovább romlik a helyzet, néhány napon belül teljes leállásra is sor kerülhet.

krško
Újabb európai atomerőmű kényszerül alkalmazkodni a rendkívüli hőséghez: a Krško Atomerőmű visszafogja teljesítményét a felmelegedő Száva miatt / Fotó: AFP

A Krško Atomerőmű jelenleg biztonságosan és stabilan működik, azonban a Száva folyó vízhőmérsékletének emelkedése miatt szerda éjszakától várhatóan 20 százalékkal vissza kell fogni a teljesítményét 

– jelentette be Saša Medaković, az erőmű igazgatóságának tagja a horvát HRT közszolgálati televíziónak.

A probléma nem műszaki eredetű, hanem a környezetvédelmi előírásokból fakad. Az erőmű hűtésére használt Száva vizének hőmérséklete megközelíti azt a határt, amelynél a kibocsátott felmelegedett víz már nem haladhatja meg a megengedett 28 Celsius-fokot. Amennyiben a folyó belépő vízhőmérséklete eléri a 25 fokot, az erőmű már csak csökkentett teljesítménnyel üzemelhet.

Az erőmű vezetése szerint műszakilag ennél magasabb vízhőmérséklet mellett is biztonságosan tudnának működni, ehhez azonban a szlovén kormány ideiglenes engedélyére lenne szükség, amely feloldaná a jelenlegi környezetvédelmi korlátozást.

A bürokrácia gáncsolhatja el a krškoi termelést

Ha az engedély nem érkezik meg, a 20 százalékos teljesítménycsökkentés életbe lép. Amennyiben a hőség tovább fokozódik, az erőmű újabb két lépcsőben további 15-15 százalékos visszaterhelést hajt végre. Ha a teljesítmény eléri az 50 százalékot, azt már nem csökkentik tovább, hanem 5-7 napon belül teljesen leállítják a blokkot.

Medaković hangsúlyozta, hogy egy esetleges leállás sem biztonsági, sem műszaki problémát nem jelentene. Az erőmű ilyenkor is üzemképes maradna, és kedvezőbb körülmények esetén akár egy napon belül újraindítható lenne. A vezető szerint Horvátország és Szlovénia villamosenergia-ellátása jelenleg nincs veszélyben, ugyanakkor a rendszerirányítók folyamatosan figyelik a hálózat stabilitását. 

Ha az ellátásbiztonság ezt indokolja, a hatóságok engedélyezhetik a magasabb kifolyóvíz-hőmérsékletet, így elkerülhető lenne a teljesítménycsökkentés.

Medaković kitért a magyarországi Paksi Atomerőműre és a romániai cernavodăi atomerőműre is. Mint fogalmazott, ezek a létesítmények még nehezebb helyzetben vannak, mert az alacsony Duna-vízállás miatt fizikai korlátokba ütközik a megfelelő mennyiségű hűtővíz kivétele. Emlékeztetett arra is, hogy ezek az erőművek már júniusban ideiglenes engedélyt kértek a megengedett folyóvíz-felmelegedés növelésére, amelyet akkor meg is kaptak az első hőhullám idejére.

A szakember ugyanakkor úgy véli, hogy a mostani extrém hőség ellenére az európai atomerőművek többsége hosszú távon is képes alkalmazkodni a szélsőséges időjárási körülményekhez. Hozzátette: a kontinens mintegy száz nukleáris blokkjából csak néhány kényszerült teljesítménycsökkentésre, ezért a lakosságnak nem kell tartania az áramellátás összeomlásától.

A Krško Atomerőmű Szlovéniában, a horvát határ közelében található, és az ország egyetlen működő nukleáris erőműve. Az erőmű különlegessége, hogy 50-50 százalékos tulajdonban Szlovénia és Horvátország közösen üzemelteti, a megtermelt villamos energiát pedig egyenlő arányban osztják meg. Az 1983 óta működő létesítmény jelentős szerepet játszik a két ország energiaellátásában: Szlovéniában a villamosenergia-termelés mintegy 40 százalékát biztosítja, míg Horvátország villamosenergia-felhasználásának is számottevő részét fedezi.

Újabb atomerőmű működése került veszélybe a rendkívüli időjárás miatt: a Duna után a Száva vízszintje is kritikus

Továbbra sem enyhül az időjárás Európában. Hazánkban és több környező országban is korlátozni kell a frissvízhűtésű atomerőművek teljesítményét, mivel a folyók vízállása szokatlanul alacsony, hőmérsékletük pedig egyre növekszik. Szlovéniában utóbbi jelent igazán problémát, mivel a Krsko Atomerőműből (NEK) kilépő hűtővíz a kijelölt mérési ponton megközelítette a környezetvédelmi határértéket.

 

Energiaválság

Energiaválság
1793 cikk

 

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu