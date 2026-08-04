Amitől retteg most Magyarország, az bekövetkezett a szigetországban: ismét teljesen összeomlott az áramhálózat Kubában

Hétfőn ismét összeomlott Kuba országos villamosenergia-hálózata, miközben a hatóságok még az előző esti, az egész országot érintő áramszünet utáni helyreállításon dolgoztak. Az újabb leállás tovább mélyíti a szigetország elhúzódó energiaválságát, írja a Reuters.

Ismét összeomlott Kuba országos villamosenergia-hálózata/Fotó: AFP

A mostani meghibásodás kevesebb mint 24 órával követte az előző kubai áramszünetet

Az állami televízió tájékoztatása szerint a Nemzeti Villamosenergia-rendszer (SEN) hétfő délután ismét leállt, miután a helyreállítás során fellépő hálózati ingadozás újabb összeomlást okozott. Az állami áramszolgáltató (UNE) később közölte, hogy a kedvezőtlen időjárási körülmények zavarták a helyreállítási munkálatokat, ami a már működő erőművi blokkokat is érintette.

Az esti órákra a hatóságok részleges előrelépésről számoltak be: több erőművi blokk ismét termelni kezdett, és Havanna környékén több nagyfeszültségű alállomást is sikerült újra feszültség alá helyezni.

A mostani meghibásodás kevesebb mint 24 órával követte az előző országos áramszünetet. Júliusban mindössze kilenc nap alatt három hasonló, az egész országot érintő hálózati összeomlás történt.

A mintegy tízmillió lakosú Kubában az ismétlődő áramszünetek súlyosan érintik a lakosságot, a vállalkozásokat és a közszolgáltatásokat, miközben az ország

élelmiszer-, üzemanyag- és gyógyszerhiánnyal,

valamint elhúzódó gazdasági válsággal is küzd.

A kubai vezetés az energiaválság egyik fő okának az Egyesült Államok évtizedes szankcióit és kereskedelmi korlátozásait tartja, amelyek szerintük megnehezítik az üzemanyag, a finanszírozás és a pótalkatrészek beszerzését. Washington ezzel szemben úgy véli, hogy az ismétlődő áramszünetek elsősorban Kuba állami irányítású gazdasági rendszerének működési problémáiból fakadnak. Emellett a több évtizedes hőerőművek elöregedése, a karbantartási gondok és az üzemanyaghiány is jelentősen rontják a villamosenergia-rendszer megbízhatóságát.