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szankciók
Európai Unió

„Kalózkodás és banditizmus!”– Putyin bekeményített: európai hajók lefoglalásával fenyeget Oroszország

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Újabb eszközt vetne be Moszkva az Oroszország elleni európai szankciós fellépés megtorlására. Vlagyimir Putyin szerint Oroszország európai hajókat is lefoglalhat, ha az uniós országok folytatják az orosz „árnyékflotta” elleni akciókat.
VG
2026.08.12, 18:14

Vlagyimir Putyin orosz elnök európai hajók lefoglalását helyezte kilátásba, válaszul arra, hogy több európai ország orosz „árnyékflottához” köthető hajókat tartóztatott fel, illetve foglalt le. A Kreml vezetője szerint Moszkva kénytelen lesz hasonló módon reagálni az orosz érdekeltségeket érintő lefoglalásokra – írja a Euronews.

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Vlagyimir Putyin a hajók lefoglalását és azok rakományának értékesítését „kalózkodásnak és banditizmusnak” nevezte. / Fotó: AP

Brüsszel szerint a szankciók szabályos végrehajtása a hajók lefoglalása, Moszkva kalózkodást és banditizmust emleget

Az Európai Unió az elmúlt hónapban új szankciós szabályokat fogadott el, amelyek lehetővé teszik a tagállamok számára, hogy értékesítsék az orosz szankciók hatálya alá kerülő hajókról lefoglalt olajat és más rakományt. 

Putyin az intézkedéseket „kalózkodásnak és banditizmusnak” nevezte. Az orosz elnök szerdán, a Távol-Keleten zajló haditengerészeti gyakorlatok ellenőrzése közben arról beszélt, hogy Moszkva „ugyanolyan módon” fog válaszolni. Az orosz elnök azt is jelezte, hogy Moszkva ott léphet fel, ahol azt szükségesnek és megfelelőnek ítéli. A megfogalmazás alapján a válaszlépések földrajzi hatókörét sem kívánta korlátozni.

A Távol-keleten hadgyakorlatozik az orosz flotta 

Putyin minderről a Varyag orosz rakétás cirkáló fedélzetén beszélt, Szahalin szigetének közelében. Az orosz haditengerészet térségbeli gyakorlata egy héttel előzi meg az Egyesült Államok és Dél-Korea közös hadgyakorlatát, amelynek egyik célja egy észak-koreai invázió lehetséges forgatókönyvének szimulációja.

A térségben közben amúgy is magas a katonai feszültség. Ukrajna és Dél-Korea egyaránt azzal vádolja Oroszországot és Észak-Koreát, hogy szorosabbra fűzik katonai együttműködésüket. Moszkva és Phenjan kapcsolatainak erősödése különösen érzékenyen érinti Szöult, míg megítélésük szerint az orosz haditengerészeti aktivitás is egy újabb kockázat a régió biztonsága tekintetében.

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