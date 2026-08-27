Eldőlt, új fapados légitársaság jön létre Európában: az év végén már repülni fog, 19 eurótól indulnak a jegyek – ezek az első városok

A Fly2Galicia nevű légitársaság bázisa az észak-spanyolországi Santiago de Compostela közelében található Rosalía de Nastro repülőtér lesz.

Új fapados légitársaság jön létre Európában / Fotó: Benke Gábor / Shutterstock

Az első járat várhatóan december 1-jén indul Zaragozába, a repülőgépek pedig nyolc úticélra szállítják majd az utasokat.

Ide repül majd az új légitársaság

A nemzetközi célállomások között Prága, Brüsszel, München, Milánó és Velence szerepel, a belföldi járatok pedig Zaragoza mellett Granadába és Alicantéba repülnek majd. A tervek szerint hetente összesen 17 járat indul.

A társaság közlése szerint az egyirányú jegyek 19 eurótól lesznek elérhetők, az ár pedig magában foglal két darab kézipoggyászt is.

A légitársaság kezdetben egy 150-190 fő kapacitással rendelkező Airbus A320-as repülőgépet fog üzemeltetni, 2027 nyarától pedig újabb darabokkal bővülhet a flotta a Timeout nevű portál információi szerint.

A vállalat hivatalos weboldalán már elérhető a foglalási rendszer, így a téli járatokra az érdeklődő már meg is válthatják jegyeiket.

Egy indiai fapados is bevenné az európai piacot

Néhány hete röppent fel a hír miszerint jelentős nemzetközi terjeszkedésre készül az Air India Express. Ahogy azt a Világgazdaság korábban megírta a Tata Csoport tulajdonában lévő légitársaság a téli szezonban közvetlen járatokat indítana Grúziába, ami ez első lépés lehet egy kelet-európai bővítés irányába.

A tervezett útvonal a jól illik a vállalat üzleti stratégiájába, amelynek célja, hogy erősítse pozícióit a rövid és közepes távú utak nemzetközi piacán.

A társaság az elmúlt években folyamatosan fejlesztette hálózatát Dél-Ázsiában, Délkelet-Ázsiában és a Közel-Keleten, most pedig Európa felé nyitna. A Budflyer értesülései szerint a bázis akár Budapesten is lehet majd.

Az Air India Express a közel-keleti légiközlekedés meghatározó szereplőjének számít. Jelenleg 13 Öböl-menti országba üzemeltet járatokat, ezzel vezető pozíciót tölt be a térség és India közötti közlekedésben.

Délkelet-Ázsia szintén a vállalat kiemelt célpontjává vált. A Bangkokba és Phuketre indított új járatok után most a malajziai bővítés lehetőségét vizsgálja, amivel igyekszik nagyobb szeletet kihasítani a gyorsan növekvő turisztikai és üzleti utasforgalomból.