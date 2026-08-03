Benne vagyunk az ördögi körben: minél jobban hűtünk az extrém forróságban, annál inkább növeljük a felmelegedést – ijesztő számokat közöltek

Megháromszorozódhatnak a hűtésből származó kibocsátások 2050-re, ahogy egyre gyakoribbakká válnak a hőhullámok. Miközben a klímaberendezések rövid távon létfontosságú védelmet nyújtanak, jelentős mértékben növelik az üvegházhatású gázok kibocsátását is. Jelenleg a hűtési és légkondicionáló rendszerek a globális kibocsátás mintegy 7 százalékáért felelnek, hozzájárulva a felmelegedéshez, a szakértői előrejelzések szerint ez az érték 2030-ra megduplázódhat, 2050-re pedig akár a háromszorosára is emelkedhet. Vagyis rendkívüli mértékben növeljük a kibocsátást és a felmelegedést azért, hogy elviselhetők legyen az egyre extrémebb hőhullámok.

A spanyolországi Valenciában található Espai Verd lakókomplexum brutalista építészete, moduláris betonszerkezetekkel, növényekkel ellátott lépcsőzetes teraszokkal és számos légkondicionáló egységgel a tetőn

Fotó: Matthew Figg / Shutterstock

A hűtés már klímavédelmi kihívás, a légkondicionálók életeket mentenek

Nem tévedünk nagyot azzal a kijelentéssel, hogy a hűtési megoldások alkalmazása most már nem csupán a komfortérzetről szól, hanem szó szerint életek múlhatnak rajta. „A szélsőséges időjárási jelenségek közül messze a magas hőmérséklet okozza a legtöbb halálesetet” – írta nemrégiben az Economist.

A Lancet tudományos folyóirat egyik kutatása szerint

2000 és 2019 között évente csaknem félmillió ember vesztette életét a hőség következtében világszerte, többségük idős, így különösen sérülékeny volt a szélsőséges hőmérsékletekkel szemben.

Ebben a helyzetben a légkondicionálás logikus és életmentő megoldásnak számít: becslések szerint évente mintegy 190 ezer halálesetet előz meg.

„A légkondicionálás életeket ment, és a szélsőséges hőség idején továbbra is nélkülözhetetlen lesz. Ugyanakkor nem tudjuk egyszerűen klímaberendezésekkel megoldani a klímaváltozás problémáját” – idézi az Oilprice összeállítása Mat Santamouris-t, a Sydney-i Új-Dél-Walesi Egyetem építész professzorát.

A szakember szerint ugyanakkor

ha minden épület kizárólag gépi hűtésre támaszkodik, az óriási terhelést ró az elektromos hálózatokra, miközben tovább növeli a városok hőterhelését is.

Ez viszont ellentmondásos helyzetet teremthet különösen az olyan, részben épp a hőség miatt kialakult energiaválságos helyzetben, melyet most él meg Magyarország: miközben a hőség miatt muszáj műszaki, elektronikus légkondicionáló eszközökhöz folyamodni, szükség lenne a fogyasztás visszafogására is.