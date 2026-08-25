Brutális játékok: a Lego vezére nagyon meglepő dolgot közölt a magyar gyárról – erre még Szijjártó Péter is felkapja a fejét
A Lego minden korábbinál erősebb első félévet zárt 2026-ban: a dán játékgyártó bevétele 21 százalékkal 41,9 milliárd dán koronára, mintegy 2033 milliárd forintra emelkedett. Az üzemi eredmény 22 százalékkal 10,9 milliárd koronára, nagyjából 529 milliárd forintra nőtt, miközben a nettó nyereség elérte a 8,6 milliárd koronát, körülbelül 417 milliárd forintot. A devizaárfolyamok ráadásul visszafogták a kimutatott növekedést: ezek hatását kiszűrve a Lego bevétele 26, az üzemi eredménye pedig 29 százalékkal ugrott meg. A vállalat szerint a profitot a gyors bevételnövekedés mellett a mérethatékonyság és a termelékenység javítása segítette, miközben továbbra is jelentős összegeket költ stratégiai beruházásokra.
A Lego saját üzleteiben és kereskedelmi partnereinél mért fogyasztói eladások állandó árfolyamon 22 százalékkal nőttek az egy évvel korábbihoz képest. Ez különösen erős teljesítmény, mert ugyanezen időszakban a teljes játékpiac 14 százalékkal bővült, vagyis a dán vállalat egy gyorsan növekvő piacon is tovább növelte részesedését. A különbség hosszabb távon még látványosabb:
a Lego fogyasztói eladásai 2021 és 2026 első fele között összesen 86 százalékkal emelkedtek, ami éves átlagban 13 százalékos növekedést jelent.
A teljes játékpiac ugyanezen öt évben 17 százalékkal nőtt, éves átlagos bővülése mindössze 3 százalék volt.
A Lego minden vizsgált első fél évben növelni tudta eladásait: 2021-ben 37, 2022-ben 14, 2023-ban 3, 2024-ben 14, tavaly 13, idén pedig már 22 százalékkal. A bevétel ugyanezen idő alatt 23 milliárd dán koronáról 41,9 milliárdra emelkedett, vagyis öt év alatt 82 százalékkal nőtt. Az üzemi eredmény 2021 első felében még 8 milliárd korona volt, most 10,9 milliárd, ami 37 százalékos összesített növekedés. Ez a pálya nem volt teljesen egyenes: 2023 első felében az üzemi eredmény 19 százalékkal visszaesett, azóta azonban 2024-ben 26, 2025-ben 10, most pedig 22 százalékkal nőtt.
Rekordmennyiségű új Lego-készlet került piacra
A rekordok mögött egy egyre szélesebb termékpaletta áll. A Lego az idei első hat hónapban 332 új készletet mutatott be, ami szintén történelmi csúcs, miközben tovább gyártja a korábbi évek sikeres termékeinek jelentős részét. A növekedést a botanikai készletek, a Formula–1-es autók és a gyűjtőknek szánt modellek mellett új együttműködések is hajtják. Idén elindult a Smart Play platform, amely érzékelőkkel teszi interaktívabbá az építőkészleteket: a modellek mozgásra reagálhatnak, világíthatnak vagy hangot adhatnak.
Elrajtolt a régóta várt Pokémon-együttműködés is, sportfronton pedig a Formula–1 és a FIFA mellett a futball egyre fontosabb terület.
A világbajnoksághoz kapcsolódó termékekben Lionel Messi és Cristiano Ronaldo is megjelent.
Niels Christiansen vezérigazgató szerint az ilyen partnerségek egyik legnagyobb előnye, hogy olyan embereket is elérnek, akiknek az érdeklődési területe korábban kevésbé jelent meg a Lego kínálatában. Az új vásárlók pedig gyakran nem állnak meg annál a témánál, amely először bevonzotta őket, hanem később más Lego-világokat is felfedeznek.
Ugyanezt a szerepet tölti be a felnőttek körében népszerű botanikai termékcsalád és az Epic Gamesszel kialakított együttműködés. Utóbbi két irányban működik: a Lego megjelenik a digitális világban, miközben a Fortnite elemei fizikai építőkészletként is eljutnak a vásárlókhoz.
Gyerekek és felnőttek egyszerre veszik a Legót
A vállalat tudatosan széles ársávban dolgozik. Egy Star Wars N–1 Starfighter körülbelül 30 dollárba, mintegy 9300 forintba kerülhet, míg egy közel kétezer elemes, összetettebb készlet ára elérheti a 250 dollárt, hozzávetőleg 78 ezer forintot. A Lego szerint a gazdasági bizonytalanság ellenére az olcsóbb és a prémiumkategóriában egyaránt erős a kereslet. A vállalat egyik legfontosabb eredményének azt tartja, hogy egyszerre tud gyorsan növekedni a gyerekek és a felnőttek körében.
Christiansen külön kiemelte, hogy az idei gyorsulás nem egyetlen korosztályhoz vagy földrajzi piachoz kötődik: az Egyesült Államokban, Európában és Ázsia nagy részén is erős volt a kereslet. Kína maradt a kivétel. A fogyasztók ott több gyengébb év után továbbra is óvatosabban költenek, ezért a Lego nem tudja ugyanazt a növekedési tempót hozni, mint más régiókban. A vállalat mégsem vonul vissza, hanem tovább nyitja üzleteit és építi márkáját, mert a hatalmas gyermeklétszám miatt hosszabb távon továbbra is kiemelten fontos piacnak tartja az országot.
A magyar gyár lett az egyik követendő példa
A Lego magyarországi működése is szóba került a beszámolót kísérő tájékoztatón. Niels Christiansen a Világgazdaság kérdésére elmondta, hogy nagyon elégedettek a magyar gyár bővítésével, amely szerinte hozza az elvárt nagy termelési számokat és a megfelelő minőséget is.
A vezérigazgató elmondta:
a magyar beruházás tapasztalatait mintaként szeretnék felhasználni a vállalat következő nagy gyártási bővítéseinél.
Ez kedvező visszajelzés a magyar egység számára, mivel Christiansen szavai alapján a bővítés tapasztalatait a vállalat a kínai és mexikói fejlesztéseknél is figyelembe venné.
Fontos kiemelni, hogy a nyíregyházi üzem a világ második legnagyobb Lego-gyára, a gyártás teljes folyamata jelen van, a granulátumtól a kész dobozokig, miközben a megújuló energiát szolgáltató napelemek száma is folyamatosan bővül. Ezzel ez az egyetelen olyan európai Lego-gyár, amiben a gyártás összes folyamata jelen van.
Napelemparkot épít a Lego, de a tervezőket nem cseréli le AI-ra
A növekedéssel párhuzamosan a fenntarthatósági beruházásokat is bővítik. Billundban épül a vállalat eddigi legnagyobb napelemparkja 160 ezer panellel, amely évente 99 gigawattóra villamos energiát termelhet. A Lego emellett növeli a megújuló és újrahasznosított alapanyagok arányát, és 2027-ig az összes csomagolósorát át akarja állítani az új rendszerre.
Egy területen ugyanakkor tudatosan határt húz a technológiai fejlődésnek.
A mesterséges intelligenciát adminisztratív és szabványosítható feladatokra használja, például az építési útmutatók elkészítésének egyes részeinél, de magukat a Lego-készleteket nem bízná algoritmusokra.
Christiansen szerint nem lesz olyan termékük, amelyet kizárólag mesterséges intelligencia tervezett: a kreatív munka továbbra is az emberi formatervezőké marad. Az MI feladata inkább az lehet, hogy levegye a tervezők válláról az ismétlődő munkák egy részét – írja a Bloomerg.
A vezérigazgató a rekordok ellenére sem tekinti automatikusnak a folytatást. A Lego jelenlegi működését úgy jellemezte, hogy a gépezet jól működik, de a háborúk, kereskedelmi feszültségek és a fogyasztói bizonytalanság miatt nincs garancia arra, hogy a 20 százalék fölötti növekedési tempó tartósan fennmarad.
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2025.09.30. Ezermilliárd forinttal nőtt itt az ipari termelés tíz év alatt. A kontinens versenyképessége drámaian bezuhant, az energiaárszint jóval meghaladja az amerikait vagy a kínait, de ez Magyarország számára versenyelőnyt jelent. Mintegy 54 milliárd forintos beruházással a világ második legnagyobb Lego gyára jött létre mostanra Nyíregyházán – jelentette be Szijjártó Péter kedden.