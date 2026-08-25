Brutális játékok: a Lego vezére nagyon meglepő dolgot közölt a magyar gyárról – erre még Szijjártó Péter is felkapja a fejét

A Lego minden korábbinál erősebb első félévet zárt 2026-ban: a dán játékgyártó bevétele 21 százalékkal 41,9 milliárd dán koronára, mintegy 2033 milliárd forintra emelkedett. Az üzemi eredmény 22 százalékkal 10,9 milliárd koronára, nagyjából 529 milliárd forintra nőtt, miközben a nettó nyereség elérte a 8,6 milliárd koronát, körülbelül 417 milliárd forintot. A devizaárfolyamok ráadásul visszafogták a kimutatott növekedést: ezek hatását kiszűrve a Lego bevétele 26, az üzemi eredménye pedig 29 százalékkal ugrott meg. A vállalat szerint a profitot a gyors bevételnövekedés mellett a mérethatékonyság és a termelékenység javítása segítette, miközben továbbra is jelentős összegeket költ stratégiai beruházásokra.

A Lego vezére a Világgazdaságnak: nagyon elégedettek a magyar gyárral, követendő példa a nyíregyházi gyárbővítés – brutális első félévet zárt a világvezető játékgyártó / Fotó: StepanPopov

A Lego saját üzleteiben és kereskedelmi partnereinél mért fogyasztói eladások állandó árfolyamon 22 százalékkal nőttek az egy évvel korábbihoz képest. Ez különösen erős teljesítmény, mert ugyanezen időszakban a teljes játékpiac 14 százalékkal bővült, vagyis a dán vállalat egy gyorsan növekvő piacon is tovább növelte részesedését. A különbség hosszabb távon még látványosabb:

a Lego fogyasztói eladásai 2021 és 2026 első fele között összesen 86 százalékkal emelkedtek, ami éves átlagban 13 százalékos növekedést jelent.

A teljes játékpiac ugyanezen öt évben 17 százalékkal nőtt, éves átlagos bővülése mindössze 3 százalék volt.

A Lego minden vizsgált első fél évben növelni tudta eladásait: 2021-ben 37, 2022-ben 14, 2023-ban 3, 2024-ben 14, tavaly 13, idén pedig már 22 százalékkal. A bevétel ugyanezen idő alatt 23 milliárd dán koronáról 41,9 milliárdra emelkedett, vagyis öt év alatt 82 százalékkal nőtt. Az üzemi eredmény 2021 első felében még 8 milliárd korona volt, most 10,9 milliárd, ami 37 százalékos összesített növekedés. Ez a pálya nem volt teljesen egyenes: 2023 első felében az üzemi eredmény 19 százalékkal visszaesett, azóta azonban 2024-ben 26, 2025-ben 10, most pedig 22 százalékkal nőtt.

Rekordmennyiségű új Lego-készlet került piacra

A rekordok mögött egy egyre szélesebb termékpaletta áll. A Lego az idei első hat hónapban 332 új készletet mutatott be, ami szintén történelmi csúcs, miközben tovább gyártja a korábbi évek sikeres termékeinek jelentős részét. A növekedést a botanikai készletek, a Formula–1-es autók és a gyűjtőknek szánt modellek mellett új együttműködések is hajtják. Idén elindult a Smart Play platform, amely érzékelőkkel teszi interaktívabbá az építőkészleteket: a modellek mozgásra reagálhatnak, világíthatnak vagy hangot adhatnak.