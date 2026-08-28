Kitört a botrány: üzleti parkot építenek egy egykori náci láger területén, a Lidl is érkezik, valaki sokat kereshetett az ügyleten – „feláldozzák a gazdaság oltárán”

A Bécstől mintegy 40 kilométerre délre fekvő területen, Leobersdorf városa mellett ma már munkagépek dolgoznak, de a területen egykor náci koncentrációs tábor állt. Az egykori táborból elszórtan megmaradt betonmaradványok és épületrészek emlékeztetnek arra, hogy a második világháború idején itt kényszermunkás- és hadifogolytábor is működött. Az egykori kényszermunkatábor területén most üzleti létesítmények épülnének, és a Lidl is odaköltözne. Óriási a vita a gazdasági szempontból fontos beruházás körül.

A Lidl is megjelenik az ausztriai Leobersdorf melletti egykori náci koncentrációs tábor területén épülő üzleti parkban, bár a vállalat szerint mellette építenének áruházat

Fotó: Wikipedia Commons

Emlékhely helyett üzleti park – ez a Lidlnek is megfelelne

1944-ben a közelben a Mauthausen koncentrációs tábor hirtenbergi női altábora is létrejött, a terület ma Leobersdorf önkormányzatához tartozik. Több száz, elsősorban a Szovjetunióból, Lengyelországból és Olaszországból származó nőt tartottak fogva, akiknek a közeli lőszergyárban kellett kényszermunkát végezniük. A foglyokat embertelen körülmények között dolgoztatták, sokan közülük korábban Auschwitzban is raboskodtak, és a tábor 1945-ös kiürítése során több nő halálmenetben vesztette életét.

A beruházásról elsőként 2024 novemberében számolt be részletesen a Falter és a Wiener Zeitung. A projekt középpontjában Andreas Ramharter, Leobersdorf polgármestere áll, akinek

egyik cége mintegy kilenchektáros területet adott el 15,25 millió euróért Thomas Rattensperger vállalkozónak.

A vita egyik legfontosabb pontja éppen az, hogy a történelmi múlt ellenére nem emlékhelyet, hanem üzleti parkot alakítanak ki a területen.

A beruházás ellenzői szerint a fennmaradt romoknak és a teljes helyszínnek meg kellene maradnia, hogy a látogatók számára is érzékelhető legyen, mi történt ott a náci időszakban.

„Egykori koncentrációs tábort nem szabad új épületekkel beépíteni” – közölte az egykori túlélők által alapított Nemzetközi Mauthausen Bizottság. A szervezet egyik ausztriai vezetője, Josef Pumberger az AFP-nek úgy fogalmazott: gyászt, haragot és dühöt érez amiatt, hogy 2026-ban Ausztriában ilyen helyzet előállhat.

15,25 millió eurós üzlet, további 1,34 millióval

A terület értékesítését további üzleti megállapodások is kísérték. Ezek nyilvánosságra kerülése tovább fűtötte a beruházást ellenzők érzéseit az iránt. Kiderült ugyanis, hogy a szerződés egyik záradéka szerint Ramharter korábbi cége további 1,34 millió euróra jogosulttá válhatott volna, ha a leobersdorfi önkormányzat később két részterület átminősítéséről dönt. A szükséges döntést a képviselő-testület később valóban meghozta, a polgármesterhez köthető lista képviselőinek támogatásával.