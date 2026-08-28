Óriási beruházást jelentett be a Lidl anyavállalata: 2200 milliárd forint elköltésével mentenék meg Európát – beszállnak a közigazgatásba is, ez intő jel a magyaroknak

Váratlan bejelentést tett a Lidl és a Kaufland kiskereskedelmi láncok mögött álló német Schwarz Csoport : a holding vállalatai és Mecklenburg-Elő-Pomeránia tartomány kormánya stratégiai együttműködést jelentett be, amelynek egyik központi eleme egy nagyszabású adatközpont-projekt építése. A beruházás helyszínéül a Rostock közelében található Dummerstorf ipari parkját vizsgálják. A projekt részeként 2033-ra 240 megawattos energiakapacitás kiépítését tervezik, a későbbi bővítés pedig akár 1 gigawattos hálózati csatlakozást is lehetővé tehet 2045-re. A beruházás becsült értéke mintegy 5,6 milliárd euró, azaz kb. 2 200 milliárd forint.

A Schwarz Csoport - a Lidl anyavállalata - óriási fejlesztést jelentett be Németországban (illusztráció)

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Beindítja a digitális térfoglalást a Lidl tulajdonosa

A Schwarz Csoport a tájékoztatás szerint a kapacitást saját digitális ökoszisztémájához is felhasználná, miközben az IT- és digitális üzletág, a Schwarz Digits keretében olyan felhő- és mesterségesintelligencia-megoldások fejlesztését és felfuttatását is támogatná, amelyek német jogi környezetben működnek.

A vállalatcsoport szerint a beruházás a digitális szuverenitás erősítését szolgálja. Gerd Chrzanowski, a Schwarz csoport általános partnere szerint

a digitális függetlenséget nem nyilatkozatokkal, hanem infrastruktúra-fejlesztéssel és gyakorlati megoldásokkal lehet megteremteni.

Manuela Schwesig, Mecklenburg-Elő-Pomeránia miniszterelnöke szerint a tartomány célja, hogy

kevésbé függjön a külföldi adatközpont- és felhőszolgáltatóktól, illetve

a mesterséges intelligenciára épülő megoldásoktól.

A beruházást ezért a nagyobb függetlenség és adatbiztonság lehetőségének tekintik.

A projekt különösen jelentős lehet az energiaellátás szempontjából is. Észak-Németországban nagy mennyiségben áll rendelkezésre megújuló forrásból származó villamos energia, többek között szárazföldi és tengeri szélerőművekből. A tervezett helyszín közvetlenül kapcsolódhat a 380 kilovoltos nagyfeszültségű hálózathoz is.

A Lidl és Kaufland áruházakat is birtokló német Schwarz Csoport digitális és IT-divíziója, a Schwarz Digits az utóbbi években az európai technológiai piac egyik jelentős szereplőjévé vált, még kiberbiztonsági divízióval is rendelkeznek. A vállalat megfogalmazott célja a digitális szuverenitás növelése, azaz hogy az európai vállalatok és intézmények függetlenné váljanak a tengerentúli (főként amerikai) tech-óriásoktól.

Megújuló energiával működne az adatközpont

A Schwarz tervei szerint az adatközpont normál működése során kizárólag megújuló energiát használna. A létesítmény kialakításánál a környezeti levegővel történő, úgynevezett szabad hűtést is alkalmaznák, ami az észak-németországi éghajlatnak köszönhetően energiahatékony megoldást jelenthet.