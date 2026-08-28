Óriási beruházást jelentett be a Lidl anyavállalata: 2200 milliárd forint elköltésével mentenék meg Európát – beszállnak a közigazgatásba is, ez intő jel a magyaroknak
Váratlan bejelentést tett a Lidl és a Kaufland kiskereskedelmi láncok mögött álló német Schwarz Csoport : a holding vállalatai és Mecklenburg-Elő-Pomeránia tartomány kormánya stratégiai együttműködést jelentett be, amelynek egyik központi eleme egy nagyszabású adatközpont-projekt építése. A beruházás helyszínéül a Rostock közelében található Dummerstorf ipari parkját vizsgálják. A projekt részeként 2033-ra 240 megawattos energiakapacitás kiépítését tervezik, a későbbi bővítés pedig akár 1 gigawattos hálózati csatlakozást is lehetővé tehet 2045-re. A beruházás becsült értéke mintegy 5,6 milliárd euró, azaz kb. 2 200 milliárd forint.
Beindítja a digitális térfoglalást a Lidl tulajdonosa
A Schwarz Csoport a tájékoztatás szerint a kapacitást saját digitális ökoszisztémájához is felhasználná, miközben az IT- és digitális üzletág, a Schwarz Digits keretében olyan felhő- és mesterségesintelligencia-megoldások fejlesztését és felfuttatását is támogatná, amelyek német jogi környezetben működnek.
A vállalatcsoport szerint a beruházás a digitális szuverenitás erősítését szolgálja. Gerd Chrzanowski, a Schwarz csoport általános partnere szerint
a digitális függetlenséget nem nyilatkozatokkal, hanem infrastruktúra-fejlesztéssel és gyakorlati megoldásokkal lehet megteremteni.
Manuela Schwesig, Mecklenburg-Elő-Pomeránia miniszterelnöke szerint a tartomány célja, hogy
- kevésbé függjön a külföldi adatközpont- és felhőszolgáltatóktól, illetve
- a mesterséges intelligenciára épülő megoldásoktól.
A beruházást ezért a nagyobb függetlenség és adatbiztonság lehetőségének tekintik.
A projekt különösen jelentős lehet az energiaellátás szempontjából is. Észak-Németországban nagy mennyiségben áll rendelkezésre megújuló forrásból származó villamos energia, többek között szárazföldi és tengeri szélerőművekből. A tervezett helyszín közvetlenül kapcsolódhat a 380 kilovoltos nagyfeszültségű hálózathoz is.
A Lidl és Kaufland áruházakat is birtokló német Schwarz Csoport digitális és IT-divíziója, a Schwarz Digits az utóbbi években az európai technológiai piac egyik jelentős szereplőjévé vált, még kiberbiztonsági divízióval is rendelkeznek. A vállalat megfogalmazott célja a digitális szuverenitás növelése, azaz hogy az európai vállalatok és intézmények függetlenné váljanak a tengerentúli (főként amerikai) tech-óriásoktól.
Megújuló energiával működne az adatközpont
A Schwarz tervei szerint az adatközpont normál működése során kizárólag megújuló energiát használna. A létesítmény kialakításánál a környezeti levegővel történő, úgynevezett szabad hűtést is alkalmaznák, ami az észak-németországi éghajlatnak köszönhetően energiahatékony megoldást jelenthet.
A projekt része a keletkező hulladékhő hasznosítása is.
A Schwarz Csoport és a rostocki közműszolgáltató már szándéknyilatkozatot írt alá arról, hogy az adatközpontban keletkező hőt a települési távhőellátásban hasznosítanák.
A beruházás egyelőre korai szakaszban van, ezért a műszaki részletek még nem véglegesek. Többek között az adatközpontban alkalmazandó felhő- és mesterségesintelligencia-chipek pontos konfigurációját sem határozták még meg.
A bejelentés kapcsán érdemes felidézni, hogy a felhőszolgáltatások európai piacvezetői jelenleg amerikai óriásvállalatok, ám a Schwarz Gruppe digitális üzletága, a Schwarz Digits véget vetne az Amazon és a Microsoft duopóliumának – nyilatkozta még márciusban Christian Müller, a vállalat társelnöke. Cikkünket itt találja.
Beszállna a Lidl anyacége a közigazgatásba is
A közlemény egyik legérdekesebb részében az áll, hogy az együttműködés nem merül ki az adatközpont megépítésében. A Schwarz Digits és Mecklenburg-Elő-Pomeránia kormánya a tartomány közigazgatásának digitalizációján is együtt dolgozik.
Az első projektek között szerepel a digitális építési engedélyezési rendszer bevezetése a Schwarz Digits STACKIT nevű felhőplatformján. Emellett az oktatási szektorban az OpenDesk rendszer bevezetését is tervezik, elsőként biztonságosan menedzselt tanári munkaállomásokkal.
A tervek szerint az új digitális megoldásokat 2026 végéig kezdik alkalmazni a tartományi közigazgatásban.
A felek az együttműködést olyan mintaprojektnek szánják, amelyet később más német tartományok és a teljes szövetségi közigazgatás is átvehet.
A Schwarz csoport így egyszerre építene jelentős adatközponti infrastruktúrát, valamint olyan digitális szolgáltatásokat, amelyekkel Németország és Európa csökkentheti függőségét a külföldi technológiai szolgáltatóktól.