Uniós tagállam kopogtat Magyarország ajtaján: már nem elég neki a „leszázalékolt” MiG–29-es, Gripeneket is venne „A levegőben kell tartanunk őket!”
Használt F–16-os vagy JAS 39 Gripen vadászgépeket vásárolhat Bulgária, hogy az újonnan megrendelt amerikai repülők hadrendbe állításáig is biztosítani tudja légterét – írta a Defense Express. Az is biztos, hogy a magyar Gripenek biztosan nem eladók.
A bolgár védelmi minisztérium több lehetséges eladóhoz is megkeresést küldött, válaszokra azonban még vár, így hivatalos tárgyalások sem kezdődtek. Egyelőre azt sem közölték, hány átmenetileg szolgálatba állítható vadászgépet vásárolnának.
A beszerzésre azért lehet szükség, mert akadozik az Egyesült Államokból rendelt F–16 Block 70-esek átadása. Az első, nyolc gépből álló csomagot még 2019-ben rendelte meg Szófia, átadásuk azonban csak 2025 végére fejeződött be. A második nyolc F–16-osról 2022-ben kötöttek szerződést, ám jelenleg nem ismert, mikor érkezhetnek meg.
Magyar alkatrészekkel tarthatnák életben a MiG–29-eseket
A Világgazdaság korábban megírta, hogy Dimitar Sztojanov bolgár védelmi miniszter Magyarországhoz és Lengyelországhoz is levélben fordult a kivont MiG–29-esek és alkatrészeik ügyében. Ha Budapest nyitott az üzletre, bolgár szakértők érkezhetnek felmérni a rendelkezésre álló eszközök állapotát.
Bulgária azért szorul rá a régi szovjet típusra, mert az új F–16-os flotta teljes bevethetőségéig továbbra is fenn kell tartania fegyveres légvédelmi készenlétét. Ehhez a bolgár MiG–29-eseket a lehető legtovább a levegőben kell tartani.
A Magyar Honvédség állományából 2010-ben kivont MiG–29-eseket a kecskeméti MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázison tárolták le. Magyarország 1993-ban összesen 28 ilyen repülőgépet kapott az orosz államadósság fejében, ám a megmaradt példányok értékesítésére tett későbbi kísérletek nem hoztak áttörést.
Volt azonban kivétel: Szerbia korábban megszerzett egy kivont magyar MiG–29-est, amelyet nem repülésre, hanem alkatrészforrásként használt. A bolgár érdeklődés hátterében is hasonló cél állhat, vagyis nem feltétlenül egész repülőgépeket állítanának ismét hadrendbe, hanem a még használható részegységekkel tartanák működésben saját flottájukat.
A magyar Gripenek biztosan nem eladók
Magyarországon a MiG–29-eseket a svéd Saab JAS 39 Gripenek váltották. A Magyar Honvédség jelenleg tizennyolc ilyen vadászgépet tart hadrendben: tizenhat együléses JAS 39C-t és két kétüléses JAS 39D-t. Ezek a típus harmadik generációs, C/D változatai, amelyek a magyar és több más NATO-tagállam légterének védelmében is részt vesznek.
A magyar Gripenek értékesítése nem merült fel, és a hazai légvédelmi feladataik miatt erre nincs is reális lehetőség. A Defense Express szerint egyelőre nem ismert, Bulgária pontosan mely országoktól próbál használt Gripeneket szerezni.
A tervet közben a bolgár ellenzék és a korábbi védelmi vezetés is támadja, szerintük Szófiának elavult átmeneti gépek helyett az új F–16-osok rendszerbe állítására és a drónvédelem fejlesztésére kellene összpontosítania. A kormány számára viszont a kérdés sürgető: amíg a második amerikai gépcsomag nem érkezik meg, valamivel biztosítani kell Bulgária légterét.