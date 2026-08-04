Uniós tagállam kopogtat Magyarország ajtaján: már nem elég neki a „leszázalékolt” MiG–29-es, Gripeneket is venne „A levegőben kell tartanunk őket!”

Használt F–16-os vagy JAS 39 Gripen vadászgépeket vásárolhat Bulgária, hogy az újonnan megrendelt amerikai repülők hadrendbe állításáig is biztosítani tudja légterét – írta a Defense Express. Az is biztos, hogy a magyar Gripenek biztosan nem eladók.

MiG–29-es alkatrészekért már Magyarországhoz is fordult Bulgária / Fotó: Media_works

A bolgár védelmi minisztérium több lehetséges eladóhoz is megkeresést küldött, válaszokra azonban még vár, így hivatalos tárgyalások sem kezdődtek. Egyelőre azt sem közölték, hány átmenetileg szolgálatba állítható vadászgépet vásárolnának.

A beszerzésre azért lehet szükség, mert akadozik az Egyesült Államokból rendelt F–16 Block 70-esek átadása. Az első, nyolc gépből álló csomagot még 2019-ben rendelte meg Szófia, átadásuk azonban csak 2025 végére fejeződött be. A második nyolc F–16-osról 2022-ben kötöttek szerződést, ám jelenleg nem ismert, mikor érkezhetnek meg.

Magyar alkatrészekkel tarthatnák életben a MiG–29-eseket

A Világgazdaság korábban megírta, hogy Dimitar Sztojanov bolgár védelmi miniszter Magyarországhoz és Lengyelországhoz is levélben fordult a kivont MiG–29-esek és alkatrészeik ügyében. Ha Budapest nyitott az üzletre, bolgár szakértők érkezhetnek felmérni a rendelkezésre álló eszközök állapotát.

Bulgária azért szorul rá a régi szovjet típusra, mert az új F–16-os flotta teljes bevethetőségéig továbbra is fenn kell tartania fegyveres légvédelmi készenlétét. Ehhez a bolgár MiG–29-eseket a lehető legtovább a levegőben kell tartani.

A Magyar Honvédség állományából 2010-ben kivont MiG–29-eseket a kecskeméti MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázison tárolták le. Magyarország 1993-ban összesen 28 ilyen repülőgépet kapott az orosz államadósság fejében, ám a megmaradt példányok értékesítésére tett későbbi kísérletek nem hoztak áttörést.

Volt azonban kivétel: Szerbia korábban megszerzett egy kivont magyar MiG–29-est, amelyet nem repülésre, hanem alkatrészforrásként használt. A bolgár érdeklődés hátterében is hasonló cél állhat, vagyis nem feltétlenül egész repülőgépeket állítanának ismét hadrendbe, hanem a még használható részegységekkel tartanák működésben saját flottájukat.