Migránsok százait tartóztatta le Marokkó, megelégelték a halált és az ugrásra váró tízezreket, Madrid figyel
Tízezrével özönlöttek át Marokkóból az illegális migránsok Spanyolországba július végén, zömüket visszatoloncolták, de ezrével maradtak a spanyol Ceután. Skan kérdezték akkortájt, miért nem avatkozott be az afrikai ország. Most megtette: a marokkói média szerint 294 embert tartóztattak le, közülük 46-an marokkóiak, a többiek pedig a Szaharától délre fekvő afrikai országokból származnak.
Az EFE hírügynökség marokkói biztonsági forrásokra hivatkozik: az incidens Ceutától délnyugatra, egy hegyvidéki területen történt, ahol a rendőrök azért avatkoztak közbe, hogy feloszlassák a csoportot.
A probléma nem távozik,
nem csak azért, mert
- a migránsok ezrével maradtak Ceután a júliusban tömegesen beözönlöttekből.
- A visszaküldöttek továbbra is a térségben tartózkodnak, de egyelőre nem tettek újabb kísérletet arra, hogy megközelítsék a határkerítést.
A 25 éves Chams Edine Yakoub, egy szudáni migráns, aki abban reménykedik, hogy átjuthat Ceutába, az AFP-nek azt mondta, jobb lehetőségeket keres – idézi a Euronews. „Ceutában, Európában jobban gondoskodnak az emberekről” – mondta.
Itt nincs munka. Nincs pénz. Nincs lakhatás. Esküszöm, egyáltalán nincs semmi.
A mostani kísérlet mindössze két héttel azután történt, hogy mintegy 72 ezer, többségében marokkói férfi jutott át tömegesen Ceutába, Spanyolország területére. Túlnyomó többségüket azóta visszaküldték Marokkóba.
A szombati művelet annak a szélesebb körű rabati rendőri intézkedéssorozatnak a része, amelynek célja, hogy megakadályozzák a közösségi médiában meghirdetett tömeges határátkelést Ceutába – írja a Euronews.
Marokkó megnehezítette az eljutást a Ceutához közeli partvidékre
A Ceutához legközelebb fekvő marokkói város, Fnideq városközpontjában nyugodtan indult a szombat reggel, bár erőteljes a jelenlét. A hatóságok közlése szerint továbbra is ellenőrzőpontokat tartanak fenn a városba vezető főbb utakon, különösen a Tetouan és Tanger felől érkező útvonalakon.
A hajnali órákban Ceuta határának térségében szárazföldön és tengeren is megerősítették a megfigyelést.
Az akcióban a Marokkói Királyi Haditengerészet gyorsnaszádjai és megfigyelő drónok is részt vettek.
Az EFE forrásai szerint a Fnideq (spanyolul Castillejos) közelében szombaton megállított migránsok közül 109 a szubszaharai Afrikából jött, és ketten voltak marokkóiak.
A zárlat ellenére egy 17 éves lány az éjszaka folyamán eljutott Castillejosba. Az EFE-nek azt mondta: Tetouanból busszal érkezett, amelyet a két város közötti, mintegy 35 kilométeres útszakaszon három ellenőrzőpontnál is megállítottak. Vagyis a hatóságok valóban szigorú ellenőrzést vezettek be, ha a zárlat nem is átjárhatatlan.