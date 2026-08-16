Migránsok százait tartóztatta le Marokkó, megelégelték a halált és az ugrásra váró tízezreket, Madrid figyel

Tízezrével özönlöttek át Marokkóból az illegális migránsok Spanyolországba július végén, zömüket visszatoloncolták, de ezrével maradtak a spanyol Ceután. Skan kérdezték akkortájt, miért nem avatkozott be az afrikai ország. Most megtette: a marokkói média szerint 294 embert tartóztattak le, közülük 46-an marokkóiak, a többiek pedig a Szaharától délre fekvő afrikai országokból származnak.

Marokkó visszaküldött migránsok tízezreivel néz szembe, de a spanyol Ceután is ezrek maradtak Fotó: Xinhua via AFP

Az EFE hírügynökség marokkói biztonsági forrásokra hivatkozik: az incidens Ceutától délnyugatra, egy hegyvidéki területen történt, ahol a rendőrök azért avatkoztak közbe, hogy feloszlassák a csoportot.

A probléma nem távozik,

nem csak azért, mert

a migránsok ezrével maradtak Ceután a júliusban tömegesen beözönlöttekből.

A visszaküldöttek továbbra is a térségben tartózkodnak, de egyelőre nem tettek újabb kísérletet arra, hogy megközelítsék a határkerítést.

A 25 éves Chams Edine Yakoub, egy szudáni migráns, aki abban reménykedik, hogy átjuthat Ceutába, az AFP-nek azt mondta, jobb lehetőségeket keres – idézi a Euronews. „Ceutában, Európában jobban gondoskodnak az emberekről” – mondta.

Itt nincs munka. Nincs pénz. Nincs lakhatás. Esküszöm, egyáltalán nincs semmi.

A mostani kísérlet mindössze két héttel azután történt, hogy mintegy 72 ezer, többségében marokkói férfi jutott át tömegesen Ceutába, Spanyolország területére. Túlnyomó többségüket azóta visszaküldték Marokkóba.

A szombati művelet annak a szélesebb körű rabati rendőri intézkedéssorozatnak a része, amelynek célja, hogy megakadályozzák a közösségi médiában meghirdetett tömeges határátkelést Ceutába – írja a Euronews.

Marokkó megnehezítette az eljutást a Ceutához közeli partvidékre

A Ceutához legközelebb fekvő marokkói város, Fnideq városközpontjában nyugodtan indult a szombat reggel, bár erőteljes a jelenlét. A hatóságok közlése szerint továbbra is ellenőrzőpontokat tartanak fenn a városba vezető főbb utakon, különösen a Tetouan és Tanger felől érkező útvonalakon.

A hajnali órákban Ceuta határának térségében szárazföldön és tengeren is megerősítették a megfigyelést.