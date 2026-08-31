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üzemanyagár
Kármán András
benzin
dízel

Amit Kármán András szerint Magyarországon nem lehet, azt Ausztriában simán meglépte a kormány: meghosszabbította Bécs az üzemanyagár-féket

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Ausztriában szeptember végéig meghosszabbítják az üzemanyagár-féket, miközben a magyar kormány egyelőre nem tervezi, hogy beavatkozik az üzemanyagpiacon. Az osztrák intézkedés részeként továbbra is csökkentett ásványolajadó és kötelező, gyors árcsökkentés marad érvényben, a marzskorlátozást azonban nem vezetik vissza. Magyarországon eközben a pénzügyminiszter szerint a jelenlegi körülmények között ennél többet nem lehet tenni az autósok érdekében.
VG
2026.08.31, 14:40

Egy további hónappal meghosszabbítják az üzemanyagár-féket Ausztriában. Szeptember végéig literenként 1,9 centtel csökkentik az ásványolajadót (MöSt). Szintén nem szűnik meg az a szabályozás, amely szerint a benzinkutaknak kötelezően és gyorsan tovább kell adniuk a nemzetközi árjegyzésekben bekövetkező árcsökkenéseket. A marzskorlátozás továbbra is szünetel – közölte hétfőn az osztrák gazdasági minisztérium alapján a Der Standard.

A marzskorlátozás továbbra is szünetel
A marzskorlátozás továbbra is szünetel/Fotó: Hans Lucas via AFP

A marzsok esetleges korlátozása az utolsó pillanatig vitatott kérdés maradt

Markus Marterbauer (SPÖ) pénzügyminiszter a múlt héten úgy nyilatkozott, hogy a marzskorlátozás nélküli üzemanyagár-féknek kevés értelme van. Az ÖGB, az osztrák szakszervezeti szövetség szintén a korlátozás újbóli bevezetése mellett foglalt állást.

Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) gazdasági miniszter ezzel szemben úgy véli, hogy a piaci beavatkozások veszélyeztetik az ellátás biztonságát, ahogy azt már a múlt héten is hangsúlyozta.

„Ezért egyértelműen a marzsok további korlátozása ellen foglaltunk állást. Az európai összehasonlítás is ezt az irányt igazolja: Ausztriában az üzemanyagárak az uniós átlag alatt vannak” – mondta Hattmannsdorfer hétfőn a minisztériumi közlemény szerint.

Az üzemanyagár-fék „fontos eszköz az infláció elleni küzdelemben” – mondta Michaela Schmidt (SPÖ) államtitkár és kormánykoordinátor. Sepp Schellhorn, a Neos államtitkára eközben „biztonsági hálónak” nevezte az intézkedést, amely lehetővé teszi, hogy reagáljanak az energiapiacok változékony helyzetére.

Legutóbb valamelyest csökkentek az üzemanyagárak

Az elmúlt napokban Ausztriában valamelyest mérséklődtek az üzemanyagárak. 

  • Az állami E-Control üzemanyagár-kalkulátora szerint egy liter Super benzin ára 1,741 euró volt, szemben a szombati 1,763 euróval.
  • A dízel literenként 1,943 euróba került vasárnap, míg egy nappal korábban még 1,973 euró volt az ára.

Hidegzuhany a magyar autósoknak

Hazánkban hiába emelkednek az üzemanyagárak hetek óta, nem tehet többet a Tisza-kormány a magyar autósok érdekében, legalábbis a pénzügyminiszter állítása szerint. A pénteki parlamenti ülésnapon Kármán András pénzügyminisztert kérdezték képviselők, akiknek a miniszter azt mondta, hogy a mostani körülmények nem teszik lehetővé a kormány beavatkozását az üzemanyagpiacon. Pedig Magyar Péter még a kampányban az elődjétől követelte ugyanezt.

Szűcs Gábor, a Fidesz parlamenti képviselője a Facebook-oldalára feltöltött videójában megmutatta Kármán András pénzügyminiszter pénteki parlamenti ülésnapon adott válaszát, miután az ellenzéki képviselők azt akarták megtudni, hogy várható-e a kormány beavatkozása az üzemanyagpiacon.

Én azt gondolom, ilyen körülmények között, ennél többet nem lehet tenni a magyar autót használó állampolgárok érdekében

− fogalmazott a miniszter. Szűcs Gábor azonban emlékeztetett rá, hogy Magyar Péter a választási kampányban többször is arra szólította fel Orbán Viktor kormányát, hogy hozza vissza a 480 forintos benzinárstopot.

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