Amit Kármán András szerint Magyarországon nem lehet, azt Ausztriában simán meglépte a kormány: meghosszabbította Bécs az üzemanyagár-féket

Egy további hónappal meghosszabbítják az üzemanyagár-féket Ausztriában. Szeptember végéig literenként 1,9 centtel csökkentik az ásványolajadót (MöSt). Szintén nem szűnik meg az a szabályozás, amely szerint a benzinkutaknak kötelezően és gyorsan tovább kell adniuk a nemzetközi árjegyzésekben bekövetkező árcsökkenéseket. A marzskorlátozás továbbra is szünetel – közölte hétfőn az osztrák gazdasági minisztérium alapján a Der Standard.

A marzskorlátozás továbbra is szünetel/Fotó: Hans Lucas via AFP

A marzsok esetleges korlátozása az utolsó pillanatig vitatott kérdés maradt

Markus Marterbauer (SPÖ) pénzügyminiszter a múlt héten úgy nyilatkozott, hogy a marzskorlátozás nélküli üzemanyagár-féknek kevés értelme van. Az ÖGB, az osztrák szakszervezeti szövetség szintén a korlátozás újbóli bevezetése mellett foglalt állást.

Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) gazdasági miniszter ezzel szemben úgy véli, hogy a piaci beavatkozások veszélyeztetik az ellátás biztonságát, ahogy azt már a múlt héten is hangsúlyozta.

„Ezért egyértelműen a marzsok további korlátozása ellen foglaltunk állást. Az európai összehasonlítás is ezt az irányt igazolja: Ausztriában az üzemanyagárak az uniós átlag alatt vannak” – mondta Hattmannsdorfer hétfőn a minisztériumi közlemény szerint.

Az üzemanyagár-fék „fontos eszköz az infláció elleni küzdelemben” – mondta Michaela Schmidt (SPÖ) államtitkár és kormánykoordinátor. Sepp Schellhorn, a Neos államtitkára eközben „biztonsági hálónak” nevezte az intézkedést, amely lehetővé teszi, hogy reagáljanak az energiapiacok változékony helyzetére.

Legutóbb valamelyest csökkentek az üzemanyagárak

Az elmúlt napokban Ausztriában valamelyest mérséklődtek az üzemanyagárak.

Az állami E-Control üzemanyagár-kalkulátora szerint egy liter Super benzin ára 1,741 euró volt, szemben a szombati 1,763 euróval.

A dízel literenként 1,943 euróba került vasárnap, míg egy nappal korábban még 1,973 euró volt az ára.

Hidegzuhany a magyar autósoknak

Hazánkban hiába emelkednek az üzemanyagárak hetek óta, nem tehet többet a Tisza-kormány a magyar autósok érdekében, legalábbis a pénzügyminiszter állítása szerint. A pénteki parlamenti ülésnapon Kármán András pénzügyminisztert kérdezték képviselők, akiknek a miniszter azt mondta, hogy a mostani körülmények nem teszik lehetővé a kormány beavatkozását az üzemanyagpiacon. Pedig Magyar Péter még a kampányban az elődjétől követelte ugyanezt.