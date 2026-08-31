Amit Kármán András szerint Magyarországon nem lehet, azt Ausztriában simán meglépte a kormány: meghosszabbította Bécs az üzemanyagár-féket
Egy további hónappal meghosszabbítják az üzemanyagár-féket Ausztriában. Szeptember végéig literenként 1,9 centtel csökkentik az ásványolajadót (MöSt). Szintén nem szűnik meg az a szabályozás, amely szerint a benzinkutaknak kötelezően és gyorsan tovább kell adniuk a nemzetközi árjegyzésekben bekövetkező árcsökkenéseket. A marzskorlátozás továbbra is szünetel – közölte hétfőn az osztrák gazdasági minisztérium alapján a Der Standard.
A marzsok esetleges korlátozása az utolsó pillanatig vitatott kérdés maradt
Markus Marterbauer (SPÖ) pénzügyminiszter a múlt héten úgy nyilatkozott, hogy a marzskorlátozás nélküli üzemanyagár-féknek kevés értelme van. Az ÖGB, az osztrák szakszervezeti szövetség szintén a korlátozás újbóli bevezetése mellett foglalt állást.
Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) gazdasági miniszter ezzel szemben úgy véli, hogy a piaci beavatkozások veszélyeztetik az ellátás biztonságát, ahogy azt már a múlt héten is hangsúlyozta.
„Ezért egyértelműen a marzsok további korlátozása ellen foglaltunk állást. Az európai összehasonlítás is ezt az irányt igazolja: Ausztriában az üzemanyagárak az uniós átlag alatt vannak” – mondta Hattmannsdorfer hétfőn a minisztériumi közlemény szerint.
Az üzemanyagár-fék „fontos eszköz az infláció elleni küzdelemben” – mondta Michaela Schmidt (SPÖ) államtitkár és kormánykoordinátor. Sepp Schellhorn, a Neos államtitkára eközben „biztonsági hálónak” nevezte az intézkedést, amely lehetővé teszi, hogy reagáljanak az energiapiacok változékony helyzetére.
Legutóbb valamelyest csökkentek az üzemanyagárak
Az elmúlt napokban Ausztriában valamelyest mérséklődtek az üzemanyagárak.
- Az állami E-Control üzemanyagár-kalkulátora szerint egy liter Super benzin ára 1,741 euró volt, szemben a szombati 1,763 euróval.
- A dízel literenként 1,943 euróba került vasárnap, míg egy nappal korábban még 1,973 euró volt az ára.
Hidegzuhany a magyar autósoknak
Hazánkban hiába emelkednek az üzemanyagárak hetek óta, nem tehet többet a Tisza-kormány a magyar autósok érdekében, legalábbis a pénzügyminiszter állítása szerint. A pénteki parlamenti ülésnapon Kármán András pénzügyminisztert kérdezték képviselők, akiknek a miniszter azt mondta, hogy a mostani körülmények nem teszik lehetővé a kormány beavatkozását az üzemanyagpiacon. Pedig Magyar Péter még a kampányban az elődjétől követelte ugyanezt.
Szűcs Gábor, a Fidesz parlamenti képviselője a Facebook-oldalára feltöltött videójában megmutatta Kármán András pénzügyminiszter pénteki parlamenti ülésnapon adott válaszát, miután az ellenzéki képviselők azt akarták megtudni, hogy várható-e a kormány beavatkozása az üzemanyagpiacon.
Én azt gondolom, ilyen körülmények között, ennél többet nem lehet tenni a magyar autót használó állampolgárok érdekében
− fogalmazott a miniszter. Szűcs Gábor azonban emlékeztetett rá, hogy Magyar Péter a választási kampányban többször is arra szólította fel Orbán Viktor kormányát, hogy hozza vissza a 480 forintos benzinárstopot.