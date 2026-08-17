Újra pénzt lát benne, visszahódítaná régi piacát a Mercedes: vadiúj luxuscirkálójukkal lőnének a taxisokra, beakciózták az egyik legnépszerűbb modellt – ennyiért ajándék

A Mercedes-Benz ismét nagyobb szerepet vállalhat a német taxipiacban – írja a Handelsblatt. A stuttgarti autógyártó néhány éve a gyenge haszonkulcsok miatt nagyrészt visszavonult erről a területről, most azonban a jelek szerint változik a stratégia. A fordulat egyik látványos eleme lehet, hogy a luxus kategóriájú VLE kisbuszt is taxiként árulnák. A Mercedes egyelőre óvatosan fogalmaz: a vállalat szerint folyamatosan figyelemmel kísérik a taxipiac alakulását és az ügyfelek változó igényeit.

A Mercedes egyelőre óvatosan fogalmaz/Fotó: Margitta Hamel / Shutterstock

Látványosan nőtt a Mercedes részesedése

A változás már a statisztikákban is megjelent. A Dataforce adatai szerint 2026 első felében a Mercedes adta a németországi új taxiforgalomba helyezések 18 százalékát, szemben a 2025 első felében mért 8 százalékkal.

Ez azonban még messze van a korábbi dominanciától: 2022-ben a Mercedes részesedése még 45 százalék volt.

A mostani növekedésben elsősorban az E-osztály játszik szerepet. Az év első hat hónapjában 126 E-osztályú limuzint helyeztek forgalomba taxiként Németországban, miközben 2025 egészében mindössze 72 ilyen autót regisztráltak.

Árengedménnyel próbálják visszahódítani a taxisokat

A Mercedes január óta 24 százalékos kedvezményt ad két dízel E-osztály-modellre a taxisoknak. Így az autó ára 40 ezer euró alá kerülhet. Összehasonlítáként a Mercedes-Benz E-osztály magyarországi induló alapára 24,4 millió forint.

Ez azért is érdekes, mert a Mercedes korábban éppen a taxizás alacsony jövedelmezősége miatt húzódott háttérbe. A vállalat az elmúlt években erősen a prémium- és luxusmodellek felé fordult, ám a vártnál gyengébb értékesítési eredmények miatt ezen a stratégián is kénytelen volt módosítani. A taxipiac így ismét vonzóbb lehet a gyártó számára.

A Mercedes azért nem tér vissza teljesen a régi modellhez

A visszatérés azonban nem jelenti azt, hogy minden úgy működik majd, mint korábban. A Mercedes továbbra sem kínál közvetlenül a gyárból átalakított taxikat. A vállalat közlése szerint azon a stratégiai döntésen nem változtattak, hogy nem készülnek többé gyárilag átalakított taximodellek. Ehelyett 2024 vége óta speciális átalakítócégek alakítják át a normál sorozatgyártású Mercedeseket taxivá.