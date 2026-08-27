Mercosur: elhasalt Brazília az antibiotikum kérdésén, egyelőre úgy tűnik, nem érkezik onnan export szarvasmarha – az EU végre a sarkára állt
Az Európai Uniós és a Mercosur-országok – Brazília, Argentína, Paraguay és Uruguay – közötti ideiglenes kereskedelmi megállapodását 2026. május 1-jétől alkalmazzák. Az Európai Unió viszont alíg két héttel később úgy döntött, szeptember 3-tól kizárja Brazíliát azon harmadik országok jegyzékéből, amelyek bizonyos állatokat és állati eredetű termékeket szállíthatnak az uniós piacra. Az Európai Bizottság korábbi rendelete értelmében – ha közben nem születik újabb döntés – megszűnik többek között a brazil marhahús, baromfihús, tojás és méz behozatalának lehetősége. A dél-amerikai ország eddig nem tudta bizonyítani, hogy az exportált szarvasmarhákat nem kezelték antibiotikumokkal, ezért Brazíliából szeptember 3-tól tilos lesz importálni az EU-ba szarvasmarhákat.
Emlékezetes, hogy az európai agrárszervezetek legfontosabb kifogása kezdettől az volt, hogy az uniós gazdálkodóknak szigorú klíma-, állatjóléti, növényvédelmi és nyomonkövetési előírásokat kell betartaniuk, miközben a Mercosur-országokban termelt áru mögött nem feltétlenül állnak ugyanezek a követelmények.
A korlátozás hátterében az antibiotikumok felhasználásának ellenőrzése, vagy inkább annak hiánya áll. Az uniós szabályok tiltják egyes antimikrobiális szerek hozamfokozóként, illetve a termelés növelésére történő alkalmazását. Az exportáló országnak azt is bizonyítania kell, hogy a behozott termékek alapanyagát adó állatok teljes életük során megfeleltek ezeknek a követelményeknek.
Az Európai Bizottság korábbi tájékoztatása szerint Brazília akkor kerülhetett vissza az engedélyezett országok közé, ha képes hitelt érdemlő garanciákat adni az előírások teljesítéséről. Az export tehát nem véglegesen, hanem a megfelelőség igazolásáig állhat le. Mindenesetre ddig nem sikerült az elvárásokat teljesíteni.
Mercosur: a marhahúsnál már kevés a mozgástér
A brazil marhahús-export helyzete különösen nehéz, mert ezt az ágazatot nem vonták be az augusztus 24-én kezdődött, kéthetes uniós helyszíni ellenőrzésbe. Az auditorok elsősorban a baromfi- és méztermelés, a feldolgozás, valamint a brazil hatósági ellenőrzés működését vizsgálják.
Ez azt jelenti, hogy a korábbi uniós rendeletnek megfelelően, a marhahús esetében szeptember 3-tól jóval valószínűbb a behozatal tényleges leállítása. A baromfi és a méz viszont kedvező auditjelentés esetén visszakerülhet az engedélyezett termékek közé. Ehhez azonban bizottsági javaslatra és a tagállamok jóváhagyására is szükség lehet, ezért átmeneti szállítási szünet akkor sem zárható ki, ha az ellenőrzés végül pozitív eredménnyel zárul – mutatott rá az Euractiv.
Brazília már áprilisban betiltotta valamennyi antibiotikum növekedésserkentő célú felhasználását. A Rabobank szerint azonban az uniós aggályokat elsősorban nem a tilalom hiánya, hanem az okozza, hogy Brazíliában még nem működik olyan teljes körű országos nyilvántartási és felügyeleti rendszer, amelyből az antimikrobiális szerek értékesítése és tényleges felhasználása minden esetben visszakövethető lenne.
Az európai húsárakat is megmozgathatja a döntés
A korlátozás érezhető kínálati kiesést okozhat. A Rabobank számításai szerint az EU évente mintegy 92 ezer tonna marhahúst és 211 ezer tonna csirkehúst vásárol Brazíliából. A dél-amerikai ország mindkét terméknél az uniós import hozzávetőleg negyedét adja: a marhahús esetében a második legnagyobb, a baromfinál pedig a legnagyobb külső beszállító.
A brazil marhahús kiesése elsősorban a vendéglátásban és a prémium-kiskereskedelemben használt értékes húsrészeknél szűkítheti a kínálatot. Az importőrök
- Argentína,
- Uruguay,
- Ausztrália
felé fordulhatnak, ezek az országok azonban várhatóan nem tudják teljes egészében pótolni a kieső mennyiséget. Emiatt az intézkedés lassíthatja az uniós marhahúsárak mérséklődését, illetve ismét áremelkedést válthat ki.
A baromfipiaci hatás még szélesebb lehetne, különösen a csirkemell és a feldolgozott baromfitermékek piacán. Alternatív beszállítóként Ukrajna, Thaiföld és Kína jöhet szóba, de az uniós előírásoknak megfelelő árumennyiség és a rendelkezésre álló vámkvóták itt is korlátozottak.
Kínos időzítés a Mercosur-megállapodás után
A döntés politikailag is érzékeny, mivel közvetlenül az EU–Mercosur kereskedelmi megállapodás ideiglenes alkalmazásának megkezdése után született. A megállapodás ugyan kedvezményes vámkvótákat nyitott a dél-amerikai marhahús, baromfi és méz előtt, de ezek csak akkor használhatók ki, ha az áru teljesíti az uniós egészségügyi és élelmiszer-biztonsági követelményeket. A vámkedvezmény tehát nem írja felül az importengedély feltételeit.
A brazil húsipari szervezetek szerint az ország megfelel az uniós követelményeknek, és a probléma megfelelő dokumentációval, illetve külön az európai piacra termelő, ellenőrzött ellátási láncok kialakításával rendezhető.
A brazil kormány ezért tovább tárgyal Brüsszellel, de a szeptember 3-i határidő közeledtével a marhahúsimport leállítása már nehezen kerülhető el.
A baromfi és a méz sorsa ezzel szemben még az uniós ellenőrök jelentésétől függ. Kedvező eredmény esetén ezek a termékek továbbra is eljuthatnak az uniós piacra – vagy egy rövidebb kényszerszünet után viszonylag gyorsan visszatérhetnek.