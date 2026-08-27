Mercosur: elhasalt Brazília az antibiotikum kérdésén, egyelőre úgy tűnik, nem érkezik onnan export szarvasmarha – az EU végre a sarkára állt

Az Európai Uniós és a Mercosur-országok – Brazília, Argentína, Paraguay és Uruguay – közötti ideiglenes kereskedelmi megállapodását 2026. május 1-jétől alkalmazzák. Az Európai Unió viszont alíg két héttel később úgy döntött, szeptember 3-tól kizárja Brazíliát azon harmadik országok jegyzékéből, amelyek bizonyos állatokat és állati eredetű termékeket szállíthatnak az uniós piacra. Az Európai Bizottság korábbi rendelete értelmében – ha közben nem születik újabb döntés – megszűnik többek között a brazil marhahús, baromfihús, tojás és méz behozatalának lehetősége. A dél-amerikai ország eddig nem tudta bizonyítani, hogy az exportált szarvasmarhákat nem kezelték antibiotikumokkal, ezért Brazíliából szeptember 3-tól tilos lesz importálni az EU-ba szarvasmarhákat.

Nelore szarvasmarha-állomány egy brazil farmon. Alig hogy életbe lépett a Mercosur országokkal az EU megállapodás, már felfüggesztik legfontosabb részét Fotó: Alf Ribeiro

Emlékezetes, hogy az európai agrárszervezetek legfontosabb kifogása kezdettől az volt, hogy az uniós gazdálkodóknak szigorú klíma-, állatjóléti, növényvédelmi és nyomonkövetési előírásokat kell betartaniuk, miközben a Mercosur-országokban termelt áru mögött nem feltétlenül állnak ugyanezek a követelmények.

A korlátozás hátterében az antibiotikumok felhasználásának ellenőrzése, vagy inkább annak hiánya áll. Az uniós szabályok tiltják egyes antimikrobiális szerek hozamfokozóként, illetve a termelés növelésére történő alkalmazását. Az exportáló országnak azt is bizonyítania kell, hogy a behozott termékek alapanyagát adó állatok teljes életük során megfeleltek ezeknek a követelményeknek.

Az Európai Bizottság korábbi tájékoztatása szerint Brazília akkor kerülhetett vissza az engedélyezett országok közé, ha képes hitelt érdemlő garanciákat adni az előírások teljesítéséről. Az export tehát nem véglegesen, hanem a megfelelőség igazolásáig állhat le. Mindenesetre ddig nem sikerült az elvárásokat teljesíteni.

Mercosur: a marhahúsnál már kevés a mozgástér

A brazil marhahús-export helyzete különösen nehéz, mert ezt az ágazatot nem vonták be az augusztus 24-én kezdődött, kéthetes uniós helyszíni ellenőrzésbe. Az auditorok elsősorban a baromfi- és méztermelés, a feldolgozás, valamint a brazil hatósági ellenőrzés működését vizsgálják.