Merz az utolsó még jól működő német iparágat is tönkretenné - már el is fogadták az erről szóló törvényt

Európa legnagyobb gyógyszergyártói arra figyelmeztettek, hogy Németország egészségügyi költségek visszafogására irányuló törekvései, amelyek részét képezik a roppant népszerűtlen kancellár, Friedrich Merz kampányának - alááshatják az ország kevés megmaradt, globálisan versenyképes iparágának egyikét, és további teret engedhetnek az Egyesült Államoknak és Kínának.

Friedrich Merz német kancellár - a német gyógyszeripar a lábával szavaz / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A német törvényhozók több milliárd eurós megtakarítást célzó terveket hagytak jóvá. Az intézkedések között szerepel egyes gyógyszerek kötelező árengedményének 7-ről 15,5 százalékra történő emelése is a német munkavállalók többségét ellátó kötelező egészségbiztosítási rendszer számára.

A német vállalatok európai versenytársaikkal együtt azt állítják, hogy a tervek visszafogják majd a németországi beruházásokat.

Németország jelenleg a világ legnagyobb gyógyszeripari exportőre, miközben világszerte egyre élesebb verseny folyik a kutatási és gyártási beruházások megszerzéséért.

Friedrich Merz kancellár azon törekvése, hogy csökkentse a német egészségbiztosítási rendszer növekvő hiányát, éppen akkor sújthatja a gyógyszergyártókat, amikor a Trump-adminisztráció azt próbálja elérni, hogy az Egyesült Államokban alkalmazott gyógyszerárak közelebb kerüljenek a más fejlett országokban érvényes árakhoz.

Merz mindenáron elkerülné az egészségbiztosási járulék emelését

Az iparágra „egyre inkább elsősorban az egészségügyi rendszer költségtényezőjeként tekintenek” – mondta Kai Beckmann, a Merck vezérigazgatója. A vállalat az elmúlt évtizedben 2,5 milliárd eurót fektetett be darmstadti központjában.

A romló keretfeltételek mellett egyre nehezebb hosszú távon indokolni az ilyen beruházásokat

- tette hozzá.

Az egészségügyi minisztérium szerint a megszorításokra azért van szükség, hogy bezárják a jövő évre előre jelzett 19 milliárd eurós finanszírozási rést, úgy, hogy elkerüljék az egészségbiztosítási járulékok jelentős emelését. A magasabb gyógyszeripari visszatérítések mellett a kormány

korlátozná a kórházi költségek növekedését,

emelné a betegek önrészét, valamint

szűkítené a biztosítás által finanszírozott szolgáltatások körét.

A német egészségügyi minisztérium becslése szerint a szabadalmaztatott gyógyszerekre vonatkozó kötelező gyártói árengedmény 7 százalékról 15,5 százalékra történő emelése

2030-ig mintegy 12 milliárd eurót takaríthat meg az egészségbiztosítóknak.

A gyógyszergyártók figyelmeztetnek

A gyógyszergyártók szerint azonban az intézkedésekkel elérhető megtakarítás szerény lesz, miközben gyengülnek a beruházások és az innováció. Ez veszélyeztetheti azt az ágazatot, amelyben a világ néhány legnagyobb gyógyszeripari vállalata – köztük a Bayer, a Stada és a BioNTech – működik.