Merz az utolsó még jól működő német iparágat is tönkretenné - már el is fogadták az erről szóló törvényt
Európa legnagyobb gyógyszergyártói arra figyelmeztettek, hogy Németország egészségügyi költségek visszafogására irányuló törekvései, amelyek részét képezik a roppant népszerűtlen kancellár, Friedrich Merz kampányának - alááshatják az ország kevés megmaradt, globálisan versenyképes iparágának egyikét, és további teret engedhetnek az Egyesült Államoknak és Kínának.
A német törvényhozók több milliárd eurós megtakarítást célzó terveket hagytak jóvá. Az intézkedések között szerepel egyes gyógyszerek kötelező árengedményének 7-ről 15,5 százalékra történő emelése is a német munkavállalók többségét ellátó kötelező egészségbiztosítási rendszer számára.
A német vállalatok európai versenytársaikkal együtt azt állítják, hogy a tervek visszafogják majd a németországi beruházásokat.
Németország jelenleg a világ legnagyobb gyógyszeripari exportőre, miközben világszerte egyre élesebb verseny folyik a kutatási és gyártási beruházások megszerzéséért.
Friedrich Merz kancellár azon törekvése, hogy csökkentse a német egészségbiztosítási rendszer növekvő hiányát, éppen akkor sújthatja a gyógyszergyártókat, amikor a Trump-adminisztráció azt próbálja elérni, hogy az Egyesült Államokban alkalmazott gyógyszerárak közelebb kerüljenek a más fejlett országokban érvényes árakhoz.
Merz mindenáron elkerülné az egészségbiztosási járulék emelését
Az iparágra „egyre inkább elsősorban az egészségügyi rendszer költségtényezőjeként tekintenek” – mondta Kai Beckmann, a Merck vezérigazgatója. A vállalat az elmúlt évtizedben 2,5 milliárd eurót fektetett be darmstadti központjában.
A romló keretfeltételek mellett egyre nehezebb hosszú távon indokolni az ilyen beruházásokat
- tette hozzá.
Az egészségügyi minisztérium szerint a megszorításokra azért van szükség, hogy bezárják a jövő évre előre jelzett 19 milliárd eurós finanszírozási rést, úgy, hogy elkerüljék az egészségbiztosítási járulékok jelentős emelését. A magasabb gyógyszeripari visszatérítések mellett a kormány
- korlátozná a kórházi költségek növekedését,
- emelné a betegek önrészét, valamint
- szűkítené a biztosítás által finanszírozott szolgáltatások körét.
A német egészségügyi minisztérium becslése szerint a szabadalmaztatott gyógyszerekre vonatkozó kötelező gyártói árengedmény 7 százalékról 15,5 százalékra történő emelése
2030-ig mintegy 12 milliárd eurót takaríthat meg az egészségbiztosítóknak.
A gyógyszergyártók figyelmeztetnek
A gyógyszergyártók szerint azonban az intézkedésekkel elérhető megtakarítás szerény lesz, miközben gyengülnek a beruházások és az innováció. Ez veszélyeztetheti azt az ágazatot, amelyben a világ néhány legnagyobb gyógyszeripari vállalata – köztük a Bayer, a Stada és a BioNTech – működik.
A figyelmeztetések akkor érkeznek, amikor Németország hagyományosan erős iparágai már egyébként is komoly nyomás alatt állnak.
Az autógyártók és vegyipari vállalatok több tízezer munkahelyet szüntetnek meg, miközben magas belföldi költségekkel, gyenge globális kereslettel és a kínai versenytársak egyre erősebb konkurenciájával küzdenek.
Németország gyógyszeripari exportja
- tavaly rekordot jelentő 116,4 milliárd eurót ért el, ami
- az ország teljes exportértékesítésének 7,4 százalékát tette ki.
- Az ágazat csaknem 43 milliárd eurós kereskedelmi többletet termelt, ami
- Németország teljes kereskedelmi többletének mintegy ötöde.
Bár olyan vállalatok, mint a Sanofi, a Roche, a Daiichi Sankyo és a Vetter Pharma az elmúlt három évben összesen több mint 4 milliárd eurónyi németországi beruházást jelentettek be, egyes mutatók arra utalnak, hogy az ország versenypozíciója gyengül.
Már most gyengülnek a pozíciók
A gyógyszeripari érdekképviselet, a Verband Forschender Arzneimittelhersteller (VFA) adatai szerint magánvállalatok tavaly 568 klinikai vizsgálatot végeztek és finanszíroztak Németországban, szemben a tíz évvel korábbi 641-gyel.
Németország egykor az Egyesült Államok után a világ második legnagyobb klinikai vizsgálati helyszíne volt, mára azonban Kína, Spanyolország és Ausztrália mögé, az ötödik helyre csúszott vissza.
A vállalatok emellett kevesebb új terméket vezetnek be Európa legnagyobb gazdaságában, ami arra utal, hogy nem bíznak abban: kellően magas árat tudnak majd elérni ahhoz, hogy megtérüljenek a fejlesztési költségeik.
Han Steutel, a VFA elnöke szerint a kormány politikája „gyengíti Németország versenyképességét”, éppen akkor, amikor a beruházási döntések „közvetlen versenyben születnek az Egyesült Államokkal, Kínával és más európai helyszínekkel”.
Az amerikaiak viszont belehúztak
Washington tavaly bejelentett, úgynevezett „legnagyobb kedvezményes” („most favoured nation”) gyógyszerár-politikája, amelynek célja az amerikai vényköteles gyógyszerek árának csökkentése, eltántoríthatja a vállalatokat attól, hogy olyan piacokon vezessenek be új gyógyszereket, mint Németország, ahol a készítmények olcsóbbak.
- 2022-ben az amerikai gyógyszerárak átlagosan háromszor magasabbak voltak a németországiaknál.
- Az egészségügyi kiadások tavaly az amerikai GDP 17,6 százalékát tették ki, szemben a németországi 12,7 százalékkal.
Sorra mondják le a beruházásokat a német gyártók
Médard Schoenmaeckers, a Boehringer Ingelheim németországi vezetője azt mondta, hogy a vállalatot „meglepte” az új jogszabály, és emiatt törölni fognak néhány tervezett beruházást. Hozzátette, hogy a döntésben az európai szakpolitikai iránnyal kapcsolatos szélesebb körű bizonytalanság is szerepet játszott.
A Boehringer még júniusban, a jogszabály elfogadása előtt közölte, hogy 2030-ig mintegy 900 millió eurónyi tervezett németországi beruházást töröl. Schoenmaeckers szerint a döntés „a hosszú távú keretfeltételek hiányát” tükrözte.
Többet kell befektetnünk az Egyesült Államokban és Kínában, ahol az innováció gyors fejlődését látjuk
– mondta. „Azt kell látnunk, hogy az innovációt értékelik, különben ezek a beruházások nem fognak visszatérni Németországba vagy Európába.”
- Júniusban az amerikai Eli Lilly közölte, hogy megfelezi az Alzeyben épülő, fogyást és cukorbetegséget kezelő gyógyszerek gyártására szolgáló új üzemre tervezett 2,3 milliárd eurós beruházását.
- A svájci Roche – amely saját közlése szerint 2020 óta 1800 munkahelyet teremtett Németországban, és mintegy 3,8 milliárd eurót fektetett be – bejelentette, hogy „minden jövőbeli beruházási döntését” felfüggeszti Németországban.
- Benoit Creveau, a Daiichi Sankyo Germany ügyvezető igazgatója közölte, hogy a japán gyógyszergyártó ugyan végrehajtja a Pfaffenhofenben tervezett, 1 milliárd eurós termelési és fejlesztési beruházását, kérdéses azonban, hogy Németország „jelenlegi keretfeltételei” mellett ma is ugyanezt a döntést hozná-e.
A BioNTech is bedobta a törülközőt - Amerika és Kína felé fordul
A BioNTech, a német biotechnológiai ipar egyik legnagyobb sikertörténete szerint az, hogy a biztosítók számára tervezett megtakarításokat a megelőző kezelésekre és a vakcinákra is kiterjesztenék,
azt az üzenetet közvetíti, hogy a megelőzés – beleértve a védőoltásokat is – egyre kevésbé fontos.
Sok más ágazati szereplőhöz hasonlóan a BioNTech 2019-ben a frankfurti tőzsde helyett a Nasdaqot választotta a tőzsdei bevezetéshez, mivel az Egyesült Államokban jóval nagyobb a szakosodott befektetői kör.
A vállalat növekedésének finanszírozásában nagymértékben támaszkodik amerikai üzleti megállapodásokra:
- a BioNTech és a Bristol Myers Squibb 2025-ben kötött kiemelt együttműködésének értéke akár 11,1 milliárd dollár is lehet.
- Eközben új gyógyszerek tekintetében egyre inkább Kína felé fordul.
- A vállalat azt tervezi, hogy bezárja a Covid–19-vakcinák Egyesült Államokon kívüli ellátására használt négy németországi telephelyéből hármat.
A BioNTech alapítói, Uğur Şahin és Özlem Türeci orvosok azt tervezik, hogy még idén távoznak a vállalattól, és egy független céget alapítanak a következő generációs mRNS-technológiák fejlesztésére. Arról még nem döntöttek, hogy az új vállalkozásuk székhelye Németországban lesz-e.
Németország termelési központként már nem versenyképes
– foglalta össze a helyzetet Peter Goldschmidt, a generikus gyógyszereket gyártó Stada vezérigazgatója. „Nem lehet egyszerre a legalacsonyabb pályázati árakat és a legmagasabb költségeket fenntartani.”