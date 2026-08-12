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Ifo gazdaságkutató intézet
munkaerőpiac
mesterséges intelligencia

Német cégek ezrei készülhetnek bércsökkentésre a mesterséges intelligencia miatt – ezt a magyar munkavállalók is meg fogják érezni

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A német cégek közel fele arra számít, hogy az AI miatt csökkenhet a rövid szakmai tapasztalattal rendelkező munkavállalók bére. A müncheni ifo kutatása szerint a mesterséges intelligencia a képzettség és a tapasztalat alapján is egyre élesebben különítheti el az AI-koraszak nyerteseit és a veszteseit. A német munkaerőpiaci folyamatok hazánk szempontjából kiemelt jelentőségűek, hiszen számos cég van jelen Magyarországon, és mintegy 300 munkavállalót alkalmaznak.
Lehoczky Milán
2026.08.12, 13:13

A német vállalatok jelentős része arra számít, hogy az AI alkalmazása miatt a következő öt évben csökkennek a bérek, különösen a rövidebb szakmai tapasztalattal rendelkező, felsőfokú végzettség nélküli munkavállalók esetében. Ellenben a felsőfokú végzettséggel rendelkezők esetében a mesterséges intelligenciát alkalmazó vállalatok 26 százaléka kedvező bérhatásra számít – olvasható ki a müncheni ifo gazdaságkutató intézet legfrissebb felméréséből.

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A mesterséges intelligenciát alkalmazó vállalatok fele a kevesebb mint öt éves szakmai tapasztalattal rendelkező munkavállalók béreinek csökkenésével számol. / Fotó: Unai Huizi Photography

Jelentősen átrendezi a mesterséges intelligencia a bérviszonyokat

Azoknak a vállalatoknak mintegy fele, amelyek már alkalmaznak mesterséges intelligenciát, a kevesebb mint öt éves szakmai tapasztalattal rendelkező munkavállalók béreinek csökkenésével számol. A legalább öt éves szakmai tapasztalattal rendelkezőknél mintegy 40 százalékuk vár béresést. Ugyanakkor a munkavállalók képzettségétől függően a vállalatok egyharmada és fele változatlan bérekkel számol.

A mesterséges intelligencia a vállalatok szerint nem egyformán befolyásolja majd valamennyi munkavállaló bérét 

– mondta Anna Ruffert, az ifo intézet kutatója, hozzátéve: a vállalatok leginkább a kevésbé tapasztalt munkavállalóknál számítanak bércsökkenésre.

Ágazati bontásban a szolgáltató vállalatok számolnak a leggyakrabban béreséssel. A kevesebb mint öt éves szakmai tapasztalattal rendelkezők esetében 53,3 százalékuk, a legalább öt éves tapasztalattal rendelkezőknél 44,2 százalékuk vár alacsonyabb béreket. A kereskedelemben ugyanez az arány 47,9, illetve 41,3 százalék, a feldolgozóiparban 46,5, illetve 38,9 százalék. Az építőipari vállalatok körében 39, illetve 31,3 százalék számít bércsökkenésre.

A felsőfokú végzettséggel rendelkezők esetében ugyanakkor nagyobb esély mutatkozik a bérek emelkedésére, különösen hosszabb szakmai tapasztalat mellett.

Az ilyen munkavállalók esetében a mesterséges intelligenciát alkalmazó vállalatok 26 százaléka számít kedvező bérhatásra, ha legalább öt év szakmai tapasztalattal rendelkeznek, míg rövidebb tapasztalat esetén 16,3 százalékuk vár béremelkedést. A felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, rövid szakmai tapasztalatú munkavállalóknál ez az arány mindössze 5,9 százalék.

Pozitív bérhatásra különösen az építőiparban számítanak: a rövidebb szakmai tapasztalattal rendelkező, felsőfokú végzettségű dolgozóknál a vállalatok 24 százaléka, a legalább öt éves tapasztalattal rendelkezőknél pedig 29,8 százaléka vár béremelkedést. 

  • A szolgáltatásokban az arány 14,9, illetve 27,3 százalék, 
  • a kereskedelemben 15,9, illetve 24,9 százalék, 
  • a feldolgozóiparban pedig 15,6, illetve 24,2 százalék.

Az ifo felmérése több mint háromezer, mesterséges intelligenciát már alkalmazó német vállalat körében júniusban végzett konjunktúrafelmérés adataira támaszkodik. 

A müncheni gazdaságkutató által tapasztalt tendenciák Magyarország szempontjából kiemelt jelentőséggel bírnak, ugyanis a legfrissebb adatok szerint nagyjából 300 ezer munkavállalót foglalkoztatnak német cégek, a hazai GDP-nek pedig mintegy egyhatodát adják.

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