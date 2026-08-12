Német cégek ezrei készülhetnek bércsökkentésre a mesterséges intelligencia miatt – ezt a magyar munkavállalók is meg fogják érezni
A német vállalatok jelentős része arra számít, hogy az AI alkalmazása miatt a következő öt évben csökkennek a bérek, különösen a rövidebb szakmai tapasztalattal rendelkező, felsőfokú végzettség nélküli munkavállalók esetében. Ellenben a felsőfokú végzettséggel rendelkezők esetében a mesterséges intelligenciát alkalmazó vállalatok 26 százaléka kedvező bérhatásra számít – olvasható ki a müncheni ifo gazdaságkutató intézet legfrissebb felméréséből.
Jelentősen átrendezi a mesterséges intelligencia a bérviszonyokat
Azoknak a vállalatoknak mintegy fele, amelyek már alkalmaznak mesterséges intelligenciát, a kevesebb mint öt éves szakmai tapasztalattal rendelkező munkavállalók béreinek csökkenésével számol. A legalább öt éves szakmai tapasztalattal rendelkezőknél mintegy 40 százalékuk vár béresést. Ugyanakkor a munkavállalók képzettségétől függően a vállalatok egyharmada és fele változatlan bérekkel számol.
A mesterséges intelligencia a vállalatok szerint nem egyformán befolyásolja majd valamennyi munkavállaló bérét
– mondta Anna Ruffert, az ifo intézet kutatója, hozzátéve: a vállalatok leginkább a kevésbé tapasztalt munkavállalóknál számítanak bércsökkenésre.
Ágazati bontásban a szolgáltató vállalatok számolnak a leggyakrabban béreséssel. A kevesebb mint öt éves szakmai tapasztalattal rendelkezők esetében 53,3 százalékuk, a legalább öt éves tapasztalattal rendelkezőknél 44,2 százalékuk vár alacsonyabb béreket. A kereskedelemben ugyanez az arány 47,9, illetve 41,3 százalék, a feldolgozóiparban 46,5, illetve 38,9 százalék. Az építőipari vállalatok körében 39, illetve 31,3 százalék számít bércsökkenésre.
A felsőfokú végzettséggel rendelkezők esetében ugyanakkor nagyobb esély mutatkozik a bérek emelkedésére, különösen hosszabb szakmai tapasztalat mellett.
Az ilyen munkavállalók esetében a mesterséges intelligenciát alkalmazó vállalatok 26 százaléka számít kedvező bérhatásra, ha legalább öt év szakmai tapasztalattal rendelkeznek, míg rövidebb tapasztalat esetén 16,3 százalékuk vár béremelkedést. A felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, rövid szakmai tapasztalatú munkavállalóknál ez az arány mindössze 5,9 százalék.
Pozitív bérhatásra különösen az építőiparban számítanak: a rövidebb szakmai tapasztalattal rendelkező, felsőfokú végzettségű dolgozóknál a vállalatok 24 százaléka, a legalább öt éves tapasztalattal rendelkezőknél pedig 29,8 százaléka vár béremelkedést.
- A szolgáltatásokban az arány 14,9, illetve 27,3 százalék,
- a kereskedelemben 15,9, illetve 24,9 százalék,
- a feldolgozóiparban pedig 15,6, illetve 24,2 százalék.
Az ifo felmérése több mint háromezer, mesterséges intelligenciát már alkalmazó német vállalat körében júniusban végzett konjunktúrafelmérés adataira támaszkodik.
A müncheni gazdaságkutató által tapasztalt tendenciák Magyarország szempontjából kiemelt jelentőséggel bírnak, ugyanis a legfrissebb adatok szerint nagyjából 300 ezer munkavállalót foglalkoztatnak német cégek, a hazai GDP-nek pedig mintegy egyhatodát adják.