Már véget is érhet a közösségi média történelmi pere: a Meta nem sajnálja a pénzt, brutális összegért kötne alkut – minden a fiatal Facebook- és Insta-felhasználókról szól

A Meta inkább kifizethet legfeljebb 16,7 milliárd dollárt, mintegy 5160 milliárd forintot, és átalakítja a Facebook, valamint az Instagram fiatalokra vonatkozó működését, mintsem végigvigye az Egyesült Államok egyik legfontosabb közösségimédia-perét. A szerdán benyújtott bírósági iratok szerint a vállalat megállapodott az érintett amerikai államokkal, az egyezség azonban csak akkor válik véglegessé, ha a szövetségi bíró is jóváhagyja.

Már véget is érhet a közösségi média legfontosabb pere: a Meta úgy tűnik inkább alkut köt, nem csinálja végig a tárgyalást / Fotó: nugastaia

A pénzügyi teher mellett a megállapodás egyik legfontosabb eleme, hogy a Meta már a platformok kialakításán is kénytelen változtatni. Az ügyben 29 amerikai állam főügyészei léptek fel a vállalattal szemben. A kaliforniai Oaklandben zajló szövetségi esküdtszéki tárgyalás már a második hetében járt, amikor megszületett az egyezség.

A 16,7 milliárd dolláros felső határ önmagában is rendkívüli összeg: a jelenlegi, dolláronként nagyjából 309 forintos árfolyammal számolva több mint 5,1 ezermilliárd forintról beszélünk.

A Meta azonban nemcsak pénzzel zárná le az ügyet. Az egyezség alapján új korlátozások kerülnek a Facebookra és az Instagramra. Ezek között szerepel, hogy a fiatal felhasználók görgetéssel töltött idejét korlátozhatják, bizonyos biztonsági beállításokat pedig a gyermekek nem kapcsolhatnak ki szülői hozzájárulás nélkül.

Ez már közvetlenül belenyúl abba, hogyan használhatják a kiskorúak a Meta platformjait. A korábbi perben az államok ennél is szélesebb változtatásokat követeltek:

támadták a végtelen görgetést,

az automatikusan induló videókat,

a gyakori értesítéseket,

a lájkszámokat,

egyes képszűrőket és az ajánlórendszereket is.

A felperesek álláspontja szerint ezeknek a megoldásoknak az üzleti célja az, hogy a felhasználók minél tovább maradjanak az alkalmazásokban és minél gyakrabban térjenek vissza. Különösen aggályosnak tartották, hogy ugyanezeket a mechanizmusokat gyermekeknél és tizenéveseknél is használják.

A Meta mindvégig vitatta, hogy platformjai függőséget okoznának. A vállalat arra is hivatkozott, hogy a közösségimédia-függőség nem önállóan elismert pszichiátriai diagnózis.