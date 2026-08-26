Már véget is érhet a közösségi média történelmi pere: a Meta nem sajnálja a pénzt, brutális összegért kötne alkut – minden a fiatal Facebook- és Insta-felhasználókról szól
A Meta inkább kifizethet legfeljebb 16,7 milliárd dollárt, mintegy 5160 milliárd forintot, és átalakítja a Facebook, valamint az Instagram fiatalokra vonatkozó működését, mintsem végigvigye az Egyesült Államok egyik legfontosabb közösségimédia-perét. A szerdán benyújtott bírósági iratok szerint a vállalat megállapodott az érintett amerikai államokkal, az egyezség azonban csak akkor válik véglegessé, ha a szövetségi bíró is jóváhagyja.
A pénzügyi teher mellett a megállapodás egyik legfontosabb eleme, hogy a Meta már a platformok kialakításán is kénytelen változtatni. Az ügyben 29 amerikai állam főügyészei léptek fel a vállalattal szemben. A kaliforniai Oaklandben zajló szövetségi esküdtszéki tárgyalás már a második hetében járt, amikor megszületett az egyezség.
A 16,7 milliárd dolláros felső határ önmagában is rendkívüli összeg: a jelenlegi, dolláronként nagyjából 309 forintos árfolyammal számolva több mint 5,1 ezermilliárd forintról beszélünk.
A Meta azonban nemcsak pénzzel zárná le az ügyet. Az egyezség alapján új korlátozások kerülnek a Facebookra és az Instagramra. Ezek között szerepel, hogy a fiatal felhasználók görgetéssel töltött idejét korlátozhatják, bizonyos biztonsági beállításokat pedig a gyermekek nem kapcsolhatnak ki szülői hozzájárulás nélkül.
Ez már közvetlenül belenyúl abba, hogyan használhatják a kiskorúak a Meta platformjait. A korábbi perben az államok ennél is szélesebb változtatásokat követeltek:
- támadták a végtelen görgetést,
- az automatikusan induló videókat,
- a gyakori értesítéseket,
- a lájkszámokat,
- egyes képszűrőket és az ajánlórendszereket is.
A felperesek álláspontja szerint ezeknek a megoldásoknak az üzleti célja az, hogy a felhasználók minél tovább maradjanak az alkalmazásokban és minél gyakrabban térjenek vissza. Különösen aggályosnak tartották, hogy ugyanezeket a mechanizmusokat gyermekeknél és tizenéveseknél is használják.
A Meta mindvégig vitatta, hogy platformjai függőséget okoznának. A vállalat arra is hivatkozott, hogy a közösségimédia-függőség nem önállóan elismert pszichiátriai diagnózis.
Ennél sokkal többet is bukhatott volna Zuckerberg cége
A per pénzügyi tétje papíron még a mostani megállapodásnál is nagyságrendekkel nagyobb volt. A Meta korábbi bírósági beadványában azt állította, hogy a négy, elsőként tárgyaló állam által alkalmazni kívánt törvényi szankciók elméleti maximuma akár 1,4 ezermilliárd dollár, jelenlegi árfolyamon körülbelül 433 ezer milliárd forint lehetne. Az államok ezt az összeget nem erősítették meg, és jogi szakértők sem tartották reálisnak, hogy végül ekkora büntetés szülessen.
A vállalat számára ennél komolyabb hosszú távú veszélyt jelenthetett, hogy
a bíróság kötelezően átírhatta volna a Facebook és az Instagram működésének alapvető elemeit.
Az államok többek között használati időkorlátokat, az értesítések visszafogását és a végtelen görgetés korlátozását követelték. Azt is szerették volna, hogy a fiatal felhasználóknál az ajánlórendszerek ne kizárólag az aktivitás növelésére optimalizáljanak – írja a Bloomberg.
Mostani formájában az egyezség ennél szűkebbnek látszik. A rendelkezésre álló bírósági dokumentum alapján nem lehet kijelenteni, hogy a Meta általánosan megszünteti például a végtelen görgetést vagy eltünteti a lájkszámokat. A biztos változtatások egyelőre a használati idő korlátozására és egyes gyermekvédelmi beállítások szülői ellenőrzésére terjednek ki.
Már korábban is komoly vereséget szenvedett a Meta
A vállalat számára az egyezség azért is lehetett vonzó, mert egy másik amerikai ügyben már látszott, milyen irányba indulhatnak el a bíróságok. Új-Mexikóban augusztusban összesen 942 millió dollár, mintegy 291 milliárd forint pénzügyi teher mellett kötelezték a Metát arra, hogy szigorítsa a korhatár-ellenőrzést, korlátozza a fiatalkorúak értesítéseit, használati időkorlátokat vezessen be, és alapértelmezésként rejtse el a lájkszámokat a kiskorúak előtt.
A korhatár ellenőrzése a mostani jogvita egyik legérzékenyebb része is volt. A gyermekek internetes adatvédelméről szóló amerikai COPPA-törvény alapján a 13 év alattiak személyes adatainak kezeléséhez szülői hozzájárulás szükséges, Yvonne Gonzalez Rogers szövetségi bíró pedig már júniusban arra jutott, hogy a Meta szülői beleegyezési eljárása nem mindenben felelt meg a jogszabály követelményeinek.
A Facebook és az Instagram már nem kerülheti el a változásokat
A mostani egyezség egyik legnagyobb következménye éppen az lehet, hogy a közösségi platformok gyermekvédelmi vitája elmozdul az önkéntesen bekapcsolható funkcióktól a kötelező alapbeállítások felé. A fiatal felhasználó így bizonyos esetekben már nem maga dönthet arról, hogy kikapcsolja-e az alkalmazás által előírt védelmet.
A Meta ezzel elkerülheti annak kockázatát, hogy egy esküdtszéki vereség után ennél sokkal szélesebb működési változtatásokat rendeljen el a bíróság. Cserébe a vállalatnak vállalnia kell az akár 16,7 milliárd dolláros pénzügyi terhet és azt, hogy
a Facebook és az Instagram fiataloknak szánt változatát szigorúbb korlátok között működteti.
Az egyezség közvetlenül az amerikai ügyre vonatkozik. Nem következik belőle automatikusan, hogy ugyanilyen szabályok jelennek meg az Európai Unióban vagy Magyarországon is, de ha a Meta a gyermekvédelmi megoldásokat globális termékfunkcióként építi be, egy részük később az amerikai piacon kívül is megjelenhet. A következő lépés most Yvonne Gonzalez Rogers bíróé: a 16,7 milliárd dolláros alku csak az ő jóváhagyásával válhat véglegessé.