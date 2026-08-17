Súlyos élelmiszerválság fenyeget: döbbenetesen lemaradt Európa a tervektől, Magyarországnak is van oka az aggodalomra

Jelentősen eltért a kitűzött pályáról a globális élelmiszerrendszer: a jelenlegi folyamatok alapján a világ országainak többsége nem teljesíti a 2030-ra vállalt célokat – állapította meg az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete, a FAO által ismertetett legfrissebb értékelés. A Food Systems Countdown Initiative kutatói 197 ország teljesítményét vizsgálták 44 mutató alapján. Az elemzés az étrend és az egészség mellett a mezőgazdaság környezeti terhelésére, a vidéki megélhetésre, a kormányzás minőségére és az élelmiszer-ellátás ellenálló képességére is kiterjedt.

Durván letért a kitűzött pályáról a globális élelmiszerrendszer, a legnagyobb lemaradás a fenntartható mezőgazdaság és az elérhető egészséges élelmiszer terén van Fotó: Eddgars

A harminc, konkrét globális céllal összevethető mutató közül mindössze egyet – a mobiltelefon-előfizetések számánál, amelyet az összekapcsoltság és a válságállóság egyik közelítő mutatójaként használnak – teljesített már a legtöbb ország. Huszonkét területen az államok kevesebb mint harmada érheti el a kitűzött célt 2030-ig.

Mezőgazdaság: Európa is messze van a céloktól

Európa ugyan a világ más térségeinél közelebb áll az élelmezési és fenntarthatósági vállalások teljesítéséhez, ez azonban korántsem jelent jó bizonyítványt. A FAO közlése szerint a kontinensen tizenkilenc mutató célértéke vált elérhetetlenné 2030-ra a jelenlegi folyamatok folytatódása esetén.

A Nature Food folyóiratban megjelent kutatás szerint Európában is komoly a lemaradás a mezőgazdasági vízfelhasználás és a növényvédő szerek alkalmazása terén. Ráadásul több mutató világszerte nem egyszerűen stagnál, hanem rossz irányba változik:

növekszik az ultrafeldolgozott élelmiszerek értékesítése és az agrárágazat vízigénye,

miközben romlik a civil társadalom részvétele és a kormányzati elszámoltathatóság.

Ez az Európai Unió számára azért is figyelmeztető, mert a közösség saját agrár- és élelmiszer-politikájában 2030-ra többek között a vegyszerhasználat jelentős mérséklését, a műtrágya-felhasználás visszafogását és az ökológiai gazdálkodás területének növelését tűzte ki. Az Eurostat adatai szerint ugyanakkor az uniós növényvédőszer-értékesítés 2024-ben mintegy 316 ezer tonnára nőtt, ami 8 százalékos emelkedést jelentett az előző évhez képest.