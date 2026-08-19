A Moderna részvényei valósággal kilőttek szerdán, miután a vállalat és a Merck bejelentette: személyre szabott, mRNS-alapú daganatterápiájuk a Keytrudával együtt sikeres lett egy harmadik fázisú melanomavizsgálatban. A nyitás előtti kereskedésben a Moderna árfolyama előbb mintegy 60 százalékkal emelkedett, később pedig egy ponton meg is duplázódott. A hír különösen erős kontrasztot ad az AstraZeneca hétfői kudarcával: a brit gyógyszergyártó éppen azért állította le egyik fontos tüdőrákos vizsgálatát, mert kísérleti készítménye várhatóan nem tudta volna felülmúlni a Keytrudára épülő standard kezelést.

Miközben a vetélytárs nagyot zuhant, a Moderna megduplázta az árfolyamát: nagyot villantottak a rákgyógyszer-piacon / Fotó: pcruciatti

A két klinikai program közvetlenül nem hasonlítható össze, mert más daganattípusról, más betegcsoportról és eltérő kezelési helyzetről van szó. Befektetői és gyógyszerfejlesztési szempontból mégis látványos a különbség: miközben az AstraZeneca egyik új immunterápiája elbukott a Keytrudával szembeni versenyben, a Moderna éppen a Merck gyógyszerére építve tudott olyan eredményt felmutatni, amelyet a vállalatok szerint korábban egyetlen mRNS-alapú daganatterápiával sem értek el harmadik fázisú vizsgálatban – írja az Investing.com.

Először bizonyított mRNS-alapú daganatterápia harmadik fázisban

Az INTerpath-001 vizsgálatban az intismeran autogene nevű kísérleti kezelést kombinálták a Merck Keytruda nevű immunterápiájával. A programba 1137 olyan beteget vontak be, akiknél IIB–IV. stádiumú bőrmelanomát műtéttel teljesen eltávolítottak, és korábban nem kaptak szisztémás daganatellenes kezelést. A betegeket kétharmad-egyharmad arányban osztották a kombinált kezelésre, illetve a kizárólag Keytrudát kapó csoportra.

A vizsgálat elérte elsődleges célját:

a kombináció statisztikailag szignifikáns és a vállalatok szerint klinikailag is jelentős javulást mutatott abban, mennyi ideig maradtak a betegek daganatkiújulás nélkül.

A távoli áttétek megjelenéséig eltelt időt vizsgáló fontos másodlagos végpontnál szintén kedvezőbb eredmény született a Keytruda önmagában történő alkalmazásához képest. Új biztonsági kockázatot nem azonosítottak.