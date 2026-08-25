Most már a Molnak is fájhat, amit Ukrajna művel: 3,5 millió tonna olaj veszett oda, mert szétlövik a csővezetéket, ami Magyarországnak is szállítana – az olaszoknak elegük lett

Kazahsztán már 3,5 millió tonna olajat veszített idén a Kaszpi-tengeri Csővezeték Konzorciumot (CPC) ért támadások miatt, miközben a rendszer az ország olajexportjának több mint 80 százalékát kezeli. A helyzet Magyarország számára sem közömbös: a Mol korábban már tesztelt CPC-olajat, és a kazah szállítások bővítésére is van lehetőség.

A CPC-n keresztül érkező kazah olajnak Magyarországon is lehet szerepe, hiszen a Mol korábban már sikeresen tesztelt ilyen szállítmányt / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Kazahsztán már 3,5 millió tonna olajat veszített idén a Kaszpi-tengeri Csővezeték Konzorcium (CPC) ellen intézett támadások miatt

- közölte Erlan Akkenzsenov energiaügyi miniszter kedden. A kiesést az év eleji támadások, majd a júniusban és júliusban folytatódó akciók okozták.

A CPC működése azért kulcsfontosságú, mert ezen a mintegy 1500 kilométeres útvonalon jut el a világpiacokra a három óriási kazah olajmező, a Tengiz, a Kashagan és a Karachaganak termelésének jelentős része.

A rendszer 2025-ben mintegy 70,5 millió tonna olajat szállított, miközben Kazahsztán exportjának több mint 80 százaléka ezen az útvonalon halad.

A probléma idén nyáron vált különösen látványossá. Drónok többször támadták a CPC novorosszijszki tengeri termináljánál dolgozó tartályhajókat. Július 17. és 20. között több hajót is támadás ért, emiatt a konzorcium július 20-án felfüggesztette az olajrakodást, majd az olaj átvételét is. A kazah kitermelést ennek következtében vissza kellett fogni.

Július 27-én újraindultak a szállítások, de nem sokáig tartott a nyugalom.

Július 30-án a Tengizchevroil által feladott Nissos Sifnos tartályhajót érte támadás rakodás közben, amelynek következtében tűz ütött ki. Egy másik, a terminál felé tartó hajót, a Marathi nevű tankert is megtámadták.

A kazah energiaügyi miniszter szerint jelenleg ismét normálisan működik a CPC-rendszer, de az idei 3,5 millió tonnás kiesés megmutatja, mennyire sérülékeny az útvonal. Kazahsztán és Olaszország ezért már az ellátásbiztonság és a CPC folyamatos, biztonságos működésének garantálásáról is egyeztetett.

A Molnak is fontos lehet a kazah olaj

A történet Magyarország szempontjából sem mellékes. Kazahsztán idén mintegy 98 millió tonna kőolajat termelhet, és a kazah olaj előtt továbbra is nyitva áll a magyar piac. A Mol 2025-ben már 85 ezer tonna CPC-olajat tesztelt: a szállítmány Novorosszijszkból tengeren a horvátországi Omisalj termináljára, majd az Adria-vezetéken keresztül érkezett a százhalombattai finomítóba.