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Európa
eszkaláció

Megfenyegette Moszkva Franciaországot és Nagy-Britanniát: Putyin szóvivője beláthatatlan következményekről beszélt

Tovább fokozódik a geopolitikai feszültség Európában. Nagy-Britannia és Franciaország fokozott katonai támogatást ígért Kijevnek, amire Moszkva szinte azonnal reagált. Oroszország Ukrajna területén kívüli csapásokkal fenyeget.
VG
2026.08.27., 17:14

Moszkva arra figyelmeztette Nagy-Britanniát és Franciaországot, hogy amennyiben fejlett rakétatechnológiát adnak át Kijevnek annak beláthatatlan következményei lesznek.

Moszkva Ukrajna területén kívüli csapásokat helyezett kilátásba
Moszkva Ukrajna területén kívüli csapásokat helyezett kilátásba /  Fotó: AFP

Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő határozottan kijelentette, hogy két európai ország „a tűzzel játszik”.

Moszkva figyelmeztetett

Amennyiben az ukrán fegyveres erők brit rakétákkal támadnák Oroszország területét, arra Moszkva brit katonai célpontok ellen intézett csapásokkal válaszolna − mondta csütörtökön Marija Zaharova, majd felszólította Nagy-Britanniát, hogy változtasson az ukrajnai konfliktussal kapcsolatos ellenséges álláspontján. Ellenkező esetben eszkalációt ígért.

A heves reakciót az váltotta ki, hogy Nagy-Britannia és Franciaország hétfőn fokozott katonai támogatást ígért Kijevnek. 

Az Ukrajna függetlenségének napján rendezett ünnepség alkalmából tartott találkozón egyebek mellett megállapodás született arról, hogy Kijev hozzáférést kap bizonyos fejlett haditechnológiákhoz, valamint felgyorsítják a légvédelmi rakéták szállítását.

Nagy-Britannia lehetővé kívánja tenni Ukrajna számára a Storm Shadow típusú robotrepülőgépek gyártását.

A Storm Shadow egy brit–francia fejlesztésű, légi indítású manőverező robotrepülőgép, amelyet bunkerek és más nagy értékű, álló célpontok megsemmisítésére terveztek. Az MBDA által gyártott fegyver 5,1 méter hosszú, mintegy 1,3 tonnás, és körülbelül 400 kilogrammos robbanófejet hordozására képes. Hatótávolsága több száz kilométer.

Ezek a fegyverek orosz szempontból igen fenyegetőek, mivel képesek mélységi csapások végrehajtására. Franciaország már hozzájárult a rakétatechnológia átadásához.

Egyre feszültebb a helyzet

Oroszország már korábban is figyelmeztette Londont miután sajtóhírek jelentek meg arról, hogy Ukrajna brit drónokat vetett be egy támadás alkalmával.

Az Egyesült Királyságnak felelnie kell az Ukrajnával folytatott katonai együttműködéséért, és meg kell fizetnie annak árát

− közölte a londoni orosz nagykövetség.

Néhány napja arra is fény derült, hogy Moszkva visszahívta londoni nagykövetét, Andrej Kelint. A Sunday Times beszámolója szerint a diplomata hét éven keresztül töltötte be a tisztséget és július 21-én hagyta el Nagy-Britanniát.

Mindeközben, ahogy a Világgazdaság korábban megírta, a CIA igazgatója, John Ratcliffe Moszkvában járt. A találkozó pontos célja nem ismert, azonban feltételezhetően az orosz-ukrán háborúval kacspolatos témákról lehetett szó.

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
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Megfenyegette Moszkva Franciaországot és Nagy-Britanniát: Putyin szóvivője beláthatatlan következményekről beszélt

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