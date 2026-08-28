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német gazdaság
munkanélküliség
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Aggasztó adat Németországból: hárommillió fölött maradt a munkanélküliek száma Németországban – több súlyos probléma is terheli az országot

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Továbbra sem lendült érdemben mozgásba a német munkaerőpiac: augusztusban ismét meghaladta a hárommilliót a munkanélküliek száma, miközben a gazdaság kilátásai az utóbbi hónapokban már javulni kezdtek. A munkanélküliek száma idén már második alkalommal haladja meg a hárommillió főt.
VG
2026.08.28, 12:18

A német Szövetségi Munkaügyi Ügynökség (BA) pénteki adatai szerint augusztusban 3,061 millió munkanélkülit regisztráltak Németországban – ismerteti a Handelsblatt. Ez 54 ezerrel több a júliusi adatnál, és 36 ezerrel haladja meg az egy évvel korábbit. A szezonális hatásokkal kiigazított munkanélküliek száma 4 ezerrel emelkedett. A munkanélküliségi ráta eközben 6,5 százalékra nőtt a júliusi 6,4 százalékról.

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A friss adatok szerint ismét hárommillió felett van Németországban a munkanélküliek száma - a képen a frankfurti munkaügyi hivatal táblája (illusztráció)
Fotó: Kittyfly / Shutterstock

Hárommillió fölött a munkanélküliek száma

A munkanélküliek száma  április óta júliusban lépte át először a hárommilliós határt. A nyári szabadságolási időszak kezdetével Németországban szezonális okokból rendszerint emelkedik a munkanélküliség, ugyanakkor a gyenge gazdasági teljesítmény is érezteti hatását.

„Augusztusban is alig látható dinamika a munkaerőpiacon a szezonális mintázaton túl” – mondta Andrea Nahles, a BA vezetője. Szerinte ezzel folytatódik az elmúlt hónapokra jellemző visszafogott fejlődés.

A munkaerőpiac most annak ellenére sem mutat számottevő élénkülést, hogy a német gazdaság kilátásaival kapcsolatban az utóbbi időszakban egyre több biztató jel érkezett.

Az egyik legfontosabb ilyen mutató az Ifo gazdasági hangulatindexe. A több mint 9000 vállalatvezető megkérdezésén alapuló mutató augusztusban már sorozatban a negyedik hónapban emelkedett, és egy éve nem látott szintre került. Különösen az exportőrök váltak optimistábbá: az exportkilátások érezhetően javultak.

Az Ifo szerint a digitalizáció és a mesterséges intelligencia térnyerése szintén egyre inkább támogatja a német gazdaságot.

Pislákol a fény az alagút végén, de még benne van a sűrűjében a német gazdaság

A javuló üzleti hangulat önmagában még nem jelenti azt, hogy a német gazdaság túljutott volna a nehézségeken. Az országot továbbra is több súlyos probléma terheli: 

  • az energiaárak emelkedése, 
  • a közel-keleti háború gazdasági hatásai, 
  • az alacsony vízállás, valamint 
  • a lassan haladó strukturális reformok egyaránt fékezik a növekedést.

Ennek ellenére egyre több adat utal arra, hogy a korábbi stagnálás után lassan megindulhat a német gazdaság kilábalása. A javuló üzleti bizalom mellett az ipari rendelésállomány alakulása és az állami beruházások beindulása is kedvezőbb képet fest.

A német gazdaság akár 2022 óta a legjobb növekedési évét is produkálhatja, ám a tartós fordulathoz a gazdasági szereplők szerint további reformokra lenne szükség – részleteket ebben a cikkünkben talál.

A munkaerőpiaci adatok ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy a gazdasági fordulat még nem érkezett meg a német vállalatok foglalkoztatási döntéseibe. A munkanélküliségi ráta emelkedése azt jelzi, hogy a gazdaság javuló kilátásai egyelőre csak korlátozottan érződnek a foglalkoztatásban.

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