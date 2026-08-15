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mezőgazdaság

Újabb árrobbanás fenyeget, a gazdák fizethetik meg a háború árát

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Ismét erősödött a nyomás a világ műtrágyapiacán: a közel-keleti háború, a drága földgáz, a sérülékeny tengeri szállítás és a kereskedelmi korlátozások egyszerre nehezítik az ellátást. Bár egyes világpiaci jegyzések már mérséklődtek a tavaszi csúcsukról, az európai és így a magyar gazdák sem számíthatnak a műtrágya gyors és tartós árcsökkenésre.
Dénes Zoltán
2026.08.15, 06:00

Augusztus elején ismét emelkedésnek indult több fontos műtrágya és alapanyag ára. A közel-keleti konfliktus újból előtérbe helyezte az ammónia- és karbamidellátás sérülékenységét, miközben a kén drágulása a foszfátműtrágyák előállítási költségét is növeli. Egy esetleges békemegállapodás gyors korrekciót válthatna ki, a háború elhúzódása azonban újabb árrobbanással fenyeget a műtrágya esetében.

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Augusztus elején ismét emelkedett a műtrágya ára, főként a legfontosabb nitrogénműtrágyáké, valamint a kén és a foszfor ára Fotó: Baranyai Gerda

A legnagyobb kockázatot a Perzsa-öböl térségének rendkívüli súlya jelenti. A konfliktusnak kitett országok adják a globális karbamidexport csaknem felét és az ammóniakivitel mintegy 30 százalékát. Irán, Katar, Szaúd-Arábia és Egyiptom egyaránt meghatározó beszállító, ezért a termelés vagy a hajózás legkisebb zavara is gyorsan megjelenhet az árakban.

A Világgazdaság korábbi összefoglalója szerint a nemzetközi műtrágya-kereskedelem mintegy 30 százaléka halad át a Hormuzi-szoroson. A tartós fennakadás ezért nemcsak a késztermékek szállítását akadályozza, hanem egyszerre növeli az energia, az alapanyagok és a tengeri fuvarozás költségét is.

Műtrágya: Európát különösen érzékenyen érinti a drága gáz

A nitrogénműtrágya előállításának legfontosabb alapanyaga és energiaforrása a földgáz. Az európai gyártóknál a gáz a termelési költség 70–80 százalékát is kiteheti, ezért az energiahordozó drágulása szinte közvetlenül megjelenik a gazdák beszerzési áraiban.

A helyzetet súlyosbítja, hogy az Európai Unió műtrágya-felhasználásának mintegy 40 százaléka importból származik. A kontinens saját termelőkapacitása közben folyamatosan szűkül: az elmúlt években az uniós kapacitás közel tizede végleg bezárt. Lapunk korábbi szakmai elemzése szerint a nitrogénműtrágyák ára fél év alatt 40 százalékkal emelkedett.

Az uniós nitrogénműtrágya-árak 2026 áprilisára mintegy 40 százalékkal haladták meg a 2025. decemberi szintet, és körülbelül 70 százalékkal voltak magasabbak a 2024-es átlagnál. Az iráni háború kitörése előtti árszinthez képest is mintegy harmadával drágultak.

Az augusztusi energiaár-emelkedés újabb költségsokkot hozhat. A közel-keleti háború miatt ismét elszállt az európai földgáz ára, miközben a drágább kén és más agráripari alapanyagok költsége az élelmiszerárakba is beépülhet.

Nem csak a közel-keleti háború okoz problémát

A műtrágya drágulása mögött egymást erősítő piaci és politikai tényezők állnak:

  • a földgáz és a tengeri fuvarozás drágulása;
  • a kén szűkös kínálata és a foszfátműtrágyák emelkedő gyártási költsége;
  • a kínai nitrogén- és foszfátexport időszakos korlátozása;
  • az orosz és belarusz termékekre kivetett uniós terhek;
  • India és más nagy importőrök erős beszerzési igénye;
  • valamint az európai műtrágyagyártás romló versenyképessége.

Az Európai Unió egyszerre próbálja csökkenteni az orosz függőséget és megakadályozni a gazdálkodói költségek további emelkedését. Ez azonban lehetetlennek tűnő kihívás. Az oroszországi és fehéroroszországi termékekre bevezetett többletterhek szűkítik az olcsóbb import lehetőségét, miközben a helyettesítő beszállítók egy része éppen a közel-keleti válság által érintett térségben működik.

Az uniós tagállamok ezért egy évre felfüggesztették több kulcsfontosságú, harmadik országból érkező nitrogénműtrágya és alapanyag vámját. A könnyítés többek között a karbamidra és az ammóniára vonatkozik, de az orosz és belarusz termékekre nem terjed ki. A döntéstől Brüsszel az import diverzifikálását és a költségek mérséklését várja, ám annak becsült, mintegy 60 millió eurós hatása eltörpülhet az energiapiaci drágulás mellett.

A világpiaci ár csökkenése még nem jelent olcsó műtrágyát

A Világbank 2026 egészére több mint 30 százalékos műtrágyaár-emelkedést prognosztizált, elsősorban a nitrogén- és foszfáttermékek drágulása miatt. A szervezet szerint 2027-ben már enyhülhet a nyomás, amennyiben helyreállnak a közel-keleti szállítások és új termelőkapacitások lépnek piacra. A kockázatok azonban továbbra is inkább felfelé mutatnak. A legfrissebb Commodity Markets Outlook szerint a drágulás mellett a műtrágya megfizethetősége is jelentősen romlik.

A jegyzések ugyanakkor rendkívül változékonyak. A karbamid egyik világpiaci irányadó ára augusztus 13-án tonnánként 390 dollár körül járt, ami havi alapon már csökkenést jelentett. Ez azonban nem cáfolja a piaci szűkösséget: az ár a korábbi, háború utáni kiugrás után korrigált, miközben a kén és a foszfátok piacán újabb költségnyomás alakult ki.

A világpiaci áresés ráadásul csak késve jut el az európai gazdákhoz. A kereskedők korábban megkötött, drágább szerződései, a szállítási költségek, a vámok, a gázár és a devizaárfolyamok egyaránt lassítják az árcsökkenés megjelenését a kiskereskedelmi kínálatban.

Magyarországon már korábban visszafogták a vásárlásokat

A magyar termelők egy eleve megdrágult piacról várják az őszi beszerzési időszakot. Az Agrárközgazdasági Intézet adatai szerint 2025-ben a mezőgazdasági végfelhasználóknak értékesített műtrágya mennyisége 15 százalékkal maradt el a megelőző tíz év átlagától. A nitrogéntermékek forgalma 15, az egykomponensű káliumműtrágyáké 24, az összetett termékeké pedig 14 százalékkal csökkent.

Ezzel párhuzamosan a fontosabb műtrágyák átlagára 2–19 százalékkal emelkedett 2024-hez képest. A Nitrosol 19,2, a MAP ára 16 százalékkal nőtt. A számok arra utalnak, hogy a gazdák egy része már a mostani közel-keleti árhullám előtt is a kijuttatás csökkentésével próbálta mérsékelni kiadásait.

A további takarékoskodás azonban egyre nagyobb termelési kockázatot jelent. A hatóanyag-felhasználás túlzott visszafogása csökkentheti a hozamot és ronthatja a termény minőségét, miközben az aszály, a drága üzemanyag és az alacsony terményárak már így is szűkítik a gazdaságok jövedelmezőségét. Magyarországon különösen a búza, a kukorica, a repce és a napraforgó termesztési költségeit emeli meg a műtrágya drágulása.

A magyar gazdák támogatást várnak

A válság már támogatási versenyt is elindított az Európai Unióban. Spanyolország 500 millió eurós programot kapott a megemelkedett műtrágyaköltségek részleges ellensúlyozására. A spanyol termelők száraz művelésű területen hektáronként 22, öntözött területen pedig 55 eurós segítséghez juthatnak.

A Magosz szerint Magyarországnak is hasonló intézkedésre lenne szüksége. A gazdaszervezet arra figyelmeztetett, hogy ha más tagállamok termelői támogatást kapnak a műtrágya- és üzemanyagköltségeikhez, a magyar gazdák viszont nem, az versenyhátrányt okozhat a közös uniós piacon.

Az Európai Parlament júliusban gyorsított eljárásban jóváhagyta a gazdák likviditási helyzetének javítását célzó könnyítéseket. Ezek alapján a termelők a többlet-műtrágyaköltségek akár 80 százalékának megfelelő támogatást kaphatnak, a közvetlen agrártámogatások előlege pedig 70-ről 75 százalékra emelhető. A brüsszeli gyorssegély ugyanakkor tagállami döntéseket és forrásokat is igényel, ezért nem minden gazdához jut el automatikusan.

A tét túlmutat a termelők idei költségein. A Hormuzi-szoros tartós zavara az energia, a műtrágya és a fuvarozás egyidejű drágulásán keresztül hónapokkal később az élelmiszerárakban is megjelenhet. A Világgazdaság korábbi elemzése szerint elsősorban a gabonafélék, a növényi olajok és a cukor ára lehet érzékeny erre a költségsokkra.

A következő hetekben ezért nemcsak a béketárgyalások alakulása lesz meghatározó. A földgáz ára, a Hormuzi-szoros hajóforgalma, India importtenderei, Kína exportpolitikája és az európai gyárak termelési döntései együttesen szabják meg, hogy az augusztusi ingadozásból tartós műtrágyadrágulás lesz-e. Egyelőre az látszik, hogy a geopolitikai és ellátási felár nem tűnt el: az európai gazdák továbbra is bizonytalan és drága piacról kénytelenek beszerezni a következő szezonhoz szükséges tápanyagokat.

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