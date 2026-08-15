Újabb árrobbanás fenyeget, a gazdák fizethetik meg a háború árát

Augusztus elején ismét emelkedésnek indult több fontos műtrágya és alapanyag ára. A közel-keleti konfliktus újból előtérbe helyezte az ammónia- és karbamidellátás sérülékenységét, miközben a kén drágulása a foszfátműtrágyák előállítási költségét is növeli. Egy esetleges békemegállapodás gyors korrekciót válthatna ki, a háború elhúzódása azonban újabb árrobbanással fenyeget a műtrágya esetében.

Augusztus elején ismét emelkedett a műtrágya ára, főként a legfontosabb nitrogénműtrágyáké, valamint a kén és a foszfor ára Fotó: Baranyai Gerda

A legnagyobb kockázatot a Perzsa-öböl térségének rendkívüli súlya jelenti. A konfliktusnak kitett országok adják a globális karbamidexport csaknem felét és az ammóniakivitel mintegy 30 százalékát. Irán, Katar, Szaúd-Arábia és Egyiptom egyaránt meghatározó beszállító, ezért a termelés vagy a hajózás legkisebb zavara is gyorsan megjelenhet az árakban.

A Világgazdaság korábbi összefoglalója szerint a nemzetközi műtrágya-kereskedelem mintegy 30 százaléka halad át a Hormuzi-szoroson. A tartós fennakadás ezért nemcsak a késztermékek szállítását akadályozza, hanem egyszerre növeli az energia, az alapanyagok és a tengeri fuvarozás költségét is.

Műtrágya: Európát különösen érzékenyen érinti a drága gáz

A nitrogénműtrágya előállításának legfontosabb alapanyaga és energiaforrása a földgáz. Az európai gyártóknál a gáz a termelési költség 70–80 százalékát is kiteheti, ezért az energiahordozó drágulása szinte közvetlenül megjelenik a gazdák beszerzési áraiban.

A helyzetet súlyosbítja, hogy az Európai Unió műtrágya-felhasználásának mintegy 40 százaléka importból származik. A kontinens saját termelőkapacitása közben folyamatosan szűkül: az elmúlt években az uniós kapacitás közel tizede végleg bezárt. Lapunk korábbi szakmai elemzése szerint a nitrogénműtrágyák ára fél év alatt 40 százalékkal emelkedett.

Az uniós nitrogénműtrágya-árak 2026 áprilisára mintegy 40 százalékkal haladták meg a 2025. decemberi szintet, és körülbelül 70 százalékkal voltak magasabbak a 2024-es átlagnál. Az iráni háború kitörése előtti árszinthez képest is mintegy harmadával drágultak.

Az augusztusi energiaár-emelkedés újabb költségsokkot hozhat. A közel-keleti háború miatt ismét elszállt az európai földgáz ára, miközben a drágább kén és más agráripari alapanyagok költsége az élelmiszerárakba is beépülhet.