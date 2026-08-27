Most jelentették be: óriási naperőművet épít az MVM, nagy magyar üzlet született Romániában – nem hagyja magát az energiacég, visszamászott az ablakon

A magyar állami tulajdonú energetikai óriásvállalat által irányított MVM Energie Romania megkapta a romániai Országos Energiaszabályozó Hatóságtól (ANRE) az Arcuș településen megvalósuló fotovoltaikus erőmű létrehozásához szükséges engedélyt. A Kovászna megyei beruházás beépített teljesítménye csaknem 25 MW lesz – írja az Economedia.

Az MVM folytatja romániai projektjeit/Fotó: MVM

Az MVM folytatja romániai projektjeit

A teljes egészében a magyar állam tulajdonában lévő MVM korábban az E.ON Energie Romania felvásárlásával is megpróbálta bővíteni jelenlétét a román piacon. A 2024-ben megállapodott tranzakció keretében az MVM az E.ON Energie Romania 68 százalékos, valamint az E.ON Asist Complet 98 százalékos részesedését szerezte volna meg. Az ügyletet azonban 2025 decemberében felbontották, miután a román kormány nem támogatta azt.

Az MVM ennek ellenére folytatja romániai projektjeit. A megvalósuló naperőmű mintegy 20 hektáros területen épül majd, a hálózatba betáplálható maximális beépített teljesítménye 24,6 MW, a maximálisan leadható teljesítmény pedig 21,21 MW lesz. A projekt fejlesztése 2022-ben kezdődött, az ANRE engedélyének megszerzése pedig az egyik fontos lépés ahhoz, hogy a beruházás a megvalósítási szakaszba léphessen.

„Románia olyan piac, ahol az MVM hosszú távú perspektívával építi jelenlétét. Az arcuși fotovoltaikus projektre vonatkozó engedély megszerzése konkrét lépés egy olyan fejlesztési tervben, amely nem egyetlen projektre korlátozódik, hanem célja tevékenységünk megerősítése mind az energiatermelés, mind az energiaértékesítés területén”

– nyilatkozta Gabriel Garai, az MVM Romania vezérigazgatója.

A beruházás becsült értéke 16 millió euró, az erőmű befejezését és üzembe helyezését pedig 2027 közepére tervezik. Az arcuși erőmű által termelt megújuló villamos energia bekerül az MVM Energie Romania portfóliójába, és hozzájárul majd a vállalat romániai ügyfeleinek energiaellátásához. A projekt teljes kapacitáson várhatóan mintegy 12 ezer háztartás éves villamosenergia-fogyasztásának megfelelő mennyiségű energiát termelhet.