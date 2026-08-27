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német gazdaság
járulékfizetés
Friedrich Merz

Most lett elege a legnagyobb német multiknak: felszólító levelet küldött a kormánynak az Audi, a Mercedes és a Siemens – kőkeményen megmondták Merznek, mekkora a baj

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Gyors reformokra és a társadalombiztosítási terhek csökkentésére szólította fel a német szövetségi kormányt több nagyvállalat és gazdasági érdekképviselet. A nagyvállalatok szerint a már 42 százalék feletti járulékterhek, a magas energiaárak és a növekvő bérköltségek egyre nagyobb nyomást helyeznek a német gazdaság versenyképességére.
VG
2026.08.27, 08:45

Német nagyvállalatok és gazdasági érdekképviseletek közös levélben sürgették a szövetségi kormányt, hogy gyorsan hajtsa végre a bejelentett reformokat. A kezdeményezés középpontjában a magas társadalombiztosítási járulékterhek állnak, amelyek jelenleg már a 42 százalékot is meghaladják, történelmi csúcson vannak. A Bajorországból és Baden-Württembergből érkező aláírók azt követelik, hogy a járulékterheket „fenntartható módon csökkentsék”. A levélben elfogadhatatlannak nevezik, hogy a gazdaság és a biztosítottak egy részének terhei a stabil járulékkulcsok ellenére is növekednek a járulékfizetési plafonok emelése miatt – írja a Frankfurter Rundschau.

Német nagyvállalatok sürgetik a szövetségi kormányt
Német nagyvállalatok sürgetik a szövetségi kormányt/Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Nagyvállalatok követelik a társadalombiztosítási terhek enyhítését

A levelet több ismert nagyvállalat is aláírta, köztük 

  • az Audi, 
  • a BMW, 
  • a ZF, 
  • a Mercedes-Benz, 
  • a Porsche, 
  • a Siemens 
  • és az Eberspächer.

A bajor fém- és elektrotechnikai ipar munkáltatói szövetségek vezetői szintén csatlakoztak a kezdeményezéshez. Baden-württembergi társszervezetük, a Südwestmetall ugyancsak aláírta a levelet.

Merz, Bas és Reiche is megkapta a levelet

A címzettek között Friedrich Merz szövetségi kancellár mellett Bärbel Bas munkaügyi miniszter és Katherina Reiche gazdasági miniszter is szerepel. Emellett a kormányzó pártok parlamenti frakcióvezetőinek is elküldték a levelet.

Az aláírók a korábban bejelentett reformok mielőbbi megvalósítását követelik. A levél szerint ezeket „a lehető leggyorsabban és mindenféle engedmény nélkül” végre kell hajtani. A koalíciós szerződésben rögzített intézkedésekre utalnak, amelyet a CDU/CSU és az SPD alkotta új kormány kötött.

A vállalatok a németországi telephelyek miatt aggódnak

Az aláírók szerint sürgető a helyzet, és a kormány gazdaság- és szociálpolitikai döntései közvetlenül befolyásolják a német vállalatok versenyképességét.

„Éppen ebben a helyzetben dől el a szociális és gazdaságpolitikai keretfeltételek konkrét kialakításán, hogy a vállalatok versenyképesek maradhatnak-e, meg tudják-e őrizni a munkahelyeket, és beruházhatnak-e németországi telephelyeiken”

– áll a levélben.

A kormány egyelőre nem reagált a megkeresésre.

A vállalatok a német gazdaság nehéz helyzetére is felhívták a figyelmet. A magas energiaárak és a változó gazdasági környezet jelentős nyomás alá helyezik a cégeket. A növekvő munkáltatói járulékok és a magas energiaköltségek együttesen veszélyeztetik Németország versenyképességét.

Az ígéretek eddig nem teljesültek kellő mértékben

A CDU/CSU és az SPD alkotta kormány hivatalba lépése után reformokat és gazdasági fellendülést ígért. A levél aláírói szerint ezek az ígéretek eddig nem teljesültek kellő mértékben.

Ezért arra szólítják fel a kormányt, hogy most már konkrét intézkedéseket hozzon. A magas társadalombiztosítási terheket különösen sürgető problémának tartják. A járulékfizetési plafonok emelése ugyanis akkor is növeli a befizetendő összeget, ha maguk a járulékkulcsok változatlanok maradnak.

Ez a vállalatokat és a munkavállalókat egyaránt érinti. A munkáltatók ugyanis közvetlenül is fizetik a társadalombiztosítási járulékok egy részét, miközben a dolgozóknak a bruttó fizetésükből kevesebb marad nettóban.

A társadalombiztosítási járulékok egyre fontosabb versenyképességi tényezőt jelentenek

A társadalombiztosítási járulékok kérdése így már iparpolitikai üggyé is válik. Minél magasabbak a munkát terhelő járulékos költségek, annál drágább a foglalkoztatás Németországban. Ez különösen az exportorientált vállalatokat sújtja, amelyek a magas energiaárak és a gyenge kereslet miatt egyébként is komoly nyomás alatt vannak.

A levél azt mutatja, hogy az ipar egyes szereplői körében már jelentős az aggodalom. Nem csupán egyes érdekképviseletek, hanem a legismertebb német nagyvállalatok közül is többen gyors döntésekre sürgetik a szövetségi kormányt.

Merz, Bas és Reiche számára így a társadalombiztosítási terhek kérdése a gazdaságpolitikájuk hitelességének egyik fontos próbatételévé válhat.

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