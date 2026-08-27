Most lett elege a legnagyobb német multiknak: felszólító levelet küldött a kormánynak az Audi, a Mercedes és a Siemens – kőkeményen megmondták Merznek, mekkora a baj
Német nagyvállalatok és gazdasági érdekképviseletek közös levélben sürgették a szövetségi kormányt, hogy gyorsan hajtsa végre a bejelentett reformokat. A kezdeményezés középpontjában a magas társadalombiztosítási járulékterhek állnak, amelyek jelenleg már a 42 százalékot is meghaladják, történelmi csúcson vannak. A Bajorországból és Baden-Württembergből érkező aláírók azt követelik, hogy a járulékterheket „fenntartható módon csökkentsék”. A levélben elfogadhatatlannak nevezik, hogy a gazdaság és a biztosítottak egy részének terhei a stabil járulékkulcsok ellenére is növekednek a járulékfizetési plafonok emelése miatt – írja a Frankfurter Rundschau.
Nagyvállalatok követelik a társadalombiztosítási terhek enyhítését
A levelet több ismert nagyvállalat is aláírta, köztük
- az Audi,
- a BMW,
- a ZF,
- a Mercedes-Benz,
- a Porsche,
- a Siemens
- és az Eberspächer.
A bajor fém- és elektrotechnikai ipar munkáltatói szövetségek vezetői szintén csatlakoztak a kezdeményezéshez. Baden-württembergi társszervezetük, a Südwestmetall ugyancsak aláírta a levelet.
Merz, Bas és Reiche is megkapta a levelet
A címzettek között Friedrich Merz szövetségi kancellár mellett Bärbel Bas munkaügyi miniszter és Katherina Reiche gazdasági miniszter is szerepel. Emellett a kormányzó pártok parlamenti frakcióvezetőinek is elküldték a levelet.
Az aláírók a korábban bejelentett reformok mielőbbi megvalósítását követelik. A levél szerint ezeket „a lehető leggyorsabban és mindenféle engedmény nélkül” végre kell hajtani. A koalíciós szerződésben rögzített intézkedésekre utalnak, amelyet a CDU/CSU és az SPD alkotta új kormány kötött.
A vállalatok a németországi telephelyek miatt aggódnak
Az aláírók szerint sürgető a helyzet, és a kormány gazdaság- és szociálpolitikai döntései közvetlenül befolyásolják a német vállalatok versenyképességét.
„Éppen ebben a helyzetben dől el a szociális és gazdaságpolitikai keretfeltételek konkrét kialakításán, hogy a vállalatok versenyképesek maradhatnak-e, meg tudják-e őrizni a munkahelyeket, és beruházhatnak-e németországi telephelyeiken”
– áll a levélben.
A kormány egyelőre nem reagált a megkeresésre.
A vállalatok a német gazdaság nehéz helyzetére is felhívták a figyelmet. A magas energiaárak és a változó gazdasági környezet jelentős nyomás alá helyezik a cégeket. A növekvő munkáltatói járulékok és a magas energiaköltségek együttesen veszélyeztetik Németország versenyképességét.
Az ígéretek eddig nem teljesültek kellő mértékben
A CDU/CSU és az SPD alkotta kormány hivatalba lépése után reformokat és gazdasági fellendülést ígért. A levél aláírói szerint ezek az ígéretek eddig nem teljesültek kellő mértékben.
Ezért arra szólítják fel a kormányt, hogy most már konkrét intézkedéseket hozzon. A magas társadalombiztosítási terheket különösen sürgető problémának tartják. A járulékfizetési plafonok emelése ugyanis akkor is növeli a befizetendő összeget, ha maguk a járulékkulcsok változatlanok maradnak.
Ez a vállalatokat és a munkavállalókat egyaránt érinti. A munkáltatók ugyanis közvetlenül is fizetik a társadalombiztosítási járulékok egy részét, miközben a dolgozóknak a bruttó fizetésükből kevesebb marad nettóban.
A társadalombiztosítási járulékok egyre fontosabb versenyképességi tényezőt jelentenek
A társadalombiztosítási járulékok kérdése így már iparpolitikai üggyé is válik. Minél magasabbak a munkát terhelő járulékos költségek, annál drágább a foglalkoztatás Németországban. Ez különösen az exportorientált vállalatokat sújtja, amelyek a magas energiaárak és a gyenge kereslet miatt egyébként is komoly nyomás alatt vannak.
A levél azt mutatja, hogy az ipar egyes szereplői körében már jelentős az aggodalom. Nem csupán egyes érdekképviseletek, hanem a legismertebb német nagyvállalatok közül is többen gyors döntésekre sürgetik a szövetségi kormányt.
Merz, Bas és Reiche számára így a társadalombiztosítási terhek kérdése a gazdaságpolitikájuk hitelességének egyik fontos próbatételévé válhat.