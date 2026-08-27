Most lett elege a legnagyobb német multiknak: felszólító levelet küldött a kormánynak az Audi, a Mercedes és a Siemens – kőkeményen megmondták Merznek, mekkora a baj

Német nagyvállalatok és gazdasági érdekképviseletek közös levélben sürgették a szövetségi kormányt, hogy gyorsan hajtsa végre a bejelentett reformokat. A kezdeményezés középpontjában a magas társadalombiztosítási járulékterhek állnak, amelyek jelenleg már a 42 százalékot is meghaladják, történelmi csúcson vannak. A Bajorországból és Baden-Württembergből érkező aláírók azt követelik, hogy a járulékterheket „fenntartható módon csökkentsék”. A levélben elfogadhatatlannak nevezik, hogy a gazdaság és a biztosítottak egy részének terhei a stabil járulékkulcsok ellenére is növekednek a járulékfizetési plafonok emelése miatt – írja a Frankfurter Rundschau.

Német nagyvállalatok sürgetik a szövetségi kormányt/Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Nagyvállalatok követelik a társadalombiztosítási terhek enyhítését

A levelet több ismert nagyvállalat is aláírta, köztük

az Audi,

a BMW,

a ZF,

a Mercedes-Benz,

a Porsche,

a Siemens

és az Eberspächer.

A bajor fém- és elektrotechnikai ipar munkáltatói szövetségek vezetői szintén csatlakoztak a kezdeményezéshez. Baden-württembergi társszervezetük, a Südwestmetall ugyancsak aláírta a levelet.

Merz, Bas és Reiche is megkapta a levelet

A címzettek között Friedrich Merz szövetségi kancellár mellett Bärbel Bas munkaügyi miniszter és Katherina Reiche gazdasági miniszter is szerepel. Emellett a kormányzó pártok parlamenti frakcióvezetőinek is elküldték a levelet.

Az aláírók a korábban bejelentett reformok mielőbbi megvalósítását követelik. A levél szerint ezeket „a lehető leggyorsabban és mindenféle engedmény nélkül” végre kell hajtani. A koalíciós szerződésben rögzített intézkedésekre utalnak, amelyet a CDU/CSU és az SPD alkotta új kormány kötött.

A vállalatok a németországi telephelyek miatt aggódnak

Az aláírók szerint sürgető a helyzet, és a kormány gazdaság- és szociálpolitikai döntései közvetlenül befolyásolják a német vállalatok versenyképességét.

„Éppen ebben a helyzetben dől el a szociális és gazdaságpolitikai keretfeltételek konkrét kialakításán, hogy a vállalatok versenyképesek maradhatnak-e, meg tudják-e őrizni a munkahelyeket, és beruházhatnak-e németországi telephelyeiken”

– áll a levélben.