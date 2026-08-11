Élelmes keleti EU-tag keres Románián és Magyarországon – ők előre tudták, mi lesz, ha Paks és Cernavoda leáll

Rosszul sült el a dunai akció, a cernavodai erőművet végül lehet, hogy mégis le kell állítani és még Romániánál is nagyobb problémákkal szembesült Magyarország. A megoldást az európai zöldítési vágta teremtette kiterjedt energiaproblémára egy előrelátó és élelmes kis ország találta meg: egy-két év alatt elébe vágtak az európai nagyoknak is, most ők mások megmentői és szépen keresnek rajta. Az egyik legtekintélyesebb román szakértő azt is elmagyarázta, ezt hogyan csinálták.

Napelem rengeteg van már Európában, energiatároló alig, és jaj azoknak, akiknek a hűtővíz hiányában le kell állítani az atomerőműveiket – a képen a cernavodai Fotó: Anadolu via AFP

Cristian Bușoi – korábban az EU energiapolitikájának egyik meghatározó európai parlamenti szereplője – nem számít rá, hogy elsötétülnek a román otthonok. Úgy sem, hogy a múlt heti látványos robbantás és hajóelsüllyesztések ellenére lehet, hogy mégis le kell állítani a cernavodai atomerőmű második blokkját is.

Magyarország a negatív európai példa még a románoknak is – de a régió szerencséjére van egy pozitív is

Az energiaügyi államtitkár szerint ha a háztartások cserben hagyása kizárható is, baj azért van, és a nagy ipari fogyasztók előfordulaht, hogy fogyasztáskorlátozásokkal szembesülnek a csúcsidőszakokban.

Talán csak Magyarország szenved jobban, mint Románia, Bulgária azonban stabil helyzetben van

– emelte ki hazánkat az Adevarulnak adott interjújában. Jelenleg nincs veszélyben a kozloduji atomerőmű működése – folytatta a bolgárokkal.

"Ez is egy másik orosz technológiára épül, amelynek számos hátránya van — az eredetén túl többek között az is, hogy az uránt és bizonyos fűtőanyagokat továbbra is importálni kell. Ugyanakkor, amennyire a szakértőktől értem, rendelkeznek olyan szivattyúkkal, amelyek bizonyos fokú rugalmasságot biztosítanak számukra, és mindenképpen nagyobb önállóságot tesznek lehetővé a Duna alacsonyabb vízállása esetén" – tette hozzá.

Bulgária: nem azért fordult rájuk a figyelem, amiért elsőre gondolnánk

Iva Petrova bolgár energiaügyi miniszter minapi nyilatkozata alapján csak nagyjából tíz napig, legfeljebb másfél hétig működhet változatlan teljesítménnyel Kozloduj is.

A bolgárok azonban nem azért kerültek szóba, és fognak még ezekben a hetekben sokszor, mert újabb veszélyt jelentenek a régió energiaellátási egyensúlyára. Pont fordítva, ők tartják fenn ezt az egyensúlyt.