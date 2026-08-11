Élelmes keleti EU-tag keres Románián és Magyarországon – ők előre tudták, mi lesz, ha Paks és Cernavoda leáll
Rosszul sült el a dunai akció, a cernavodai erőművet végül lehet, hogy mégis le kell állítani és még Romániánál is nagyobb problémákkal szembesült Magyarország. A megoldást az európai zöldítési vágta teremtette kiterjedt energiaproblémára egy előrelátó és élelmes kis ország találta meg: egy-két év alatt elébe vágtak az európai nagyoknak is, most ők mások megmentői és szépen keresnek rajta. Az egyik legtekintélyesebb román szakértő azt is elmagyarázta, ezt hogyan csinálták.
Cristian Bușoi – korábban az EU energiapolitikájának egyik meghatározó európai parlamenti szereplője – nem számít rá, hogy elsötétülnek a román otthonok. Úgy sem, hogy a múlt heti látványos robbantás és hajóelsüllyesztések ellenére lehet, hogy mégis le kell állítani a cernavodai atomerőmű második blokkját is.
Magyarország a negatív európai példa még a románoknak is – de a régió szerencséjére van egy pozitív is
Az energiaügyi államtitkár szerint ha a háztartások cserben hagyása kizárható is, baj azért van, és a nagy ipari fogyasztók előfordulaht, hogy fogyasztáskorlátozásokkal szembesülnek a csúcsidőszakokban.
Talán csak Magyarország szenved jobban, mint Románia, Bulgária azonban stabil helyzetben van
– emelte ki hazánkat az Adevarulnak adott interjújában. Jelenleg nincs veszélyben a kozloduji atomerőmű működése – folytatta a bolgárokkal.
"Ez is egy másik orosz technológiára épül, amelynek számos hátránya van — az eredetén túl többek között az is, hogy az uránt és bizonyos fűtőanyagokat továbbra is importálni kell. Ugyanakkor, amennyire a szakértőktől értem, rendelkeznek olyan szivattyúkkal, amelyek bizonyos fokú rugalmasságot biztosítanak számukra, és mindenképpen nagyobb önállóságot tesznek lehetővé a Duna alacsonyabb vízállása esetén" – tette hozzá.
Bulgária: nem azért fordult rájuk a figyelem, amiért elsőre gondolnánk
Iva Petrova bolgár energiaügyi miniszter minapi nyilatkozata alapján csak nagyjából tíz napig, legfeljebb másfél hétig működhet változatlan teljesítménnyel Kozloduj is.
A bolgárok azonban nem azért kerültek szóba, és fognak még ezekben a hetekben sokszor, mert újabb veszélyt jelentenek a régió energiaellátási egyensúlyára. Pont fordítva, ők tartják fenn ezt az egyensúlyt.
"Cristian Bușoi cáfolja az áramszüneti forgatókönyvet: mi valójában a legnagyobb veszély, és miért függünk esténként Bulgáriától" – az interjúnak ez a címe.
Miközben atomerőműveik a hűtővíz elapadása miatt kénytelenek voltak csökikenteni teljesíményüket, az esti csúcs óriáiban Romániának és Magyarországnak fogyasztói önmérsékletre v olt szükségük, az adimisztratív korlátozások szélrée kerültek és áramban külső segítségre van szükségük.
A románok ezt a szomszéd Bulgáriától kapják. Amelynek ugyanúgy dunai erőműve van, kapacitásra még nagyobb is Paksnál, Cernavodánál pedig sokkal nagyobb. Hogy lehetséges ez?
Mit csináltak másképp? Előrevetve: nem az atomerűművel tettek kiemelkedőt. De amit tettek, az európai szinten kiemelkedő. Aki arról beszél, hogy a nálunk most látott válság elleni felkészülés hosszú évekbe telik, hát arra alaposan rácáfoltak a bolgárok.
Náluk nincs energiaválság: kis ország tört Európa élére abban, ami a Tisza-kormány alatt nálunk leállt
Bulgária néhány év alatt az európai akkumulátoros energiatárolási piac leggyorsabban növekvő szereplőjévé vált. A balkáni országban már 2025 végére csaknem 2500 MWh új villamosenergia-tárolókapacitás épült ki és folytatják.
Európa rohamban akarta megmenteni a világot, az utánpótlásról azonban megfeledkezett – a bolgárok nem
Kezdjük a "kályhától": Európa rohamban kívánta bevenni a bástyákat a zöldítés nevében, rendkívül gyorsan építette meg napelemek, szélerőművek tömegét, és az utóbbi években fellépett problémák az energiabiztonságban ebből a lázból erednek. Erre jött a rendszert még jobban kifeszítő hőhullám 2026 nyarán.
Cristian Bușoi épp Spanyolországban volt az Európai Parlament energiaügyi bizottságának elnökeként, amikor tavaly áprilisban összeomlott az ország áramszolgáltatása.
Spanyolország nagymértékben függ a megújuló energiaforrásoktól, különösen a napenergiától. Az egyik probléma az volt, hogy túltermelés alakult ki: nemcsak az áramhiány, a vezetékeken fellépő bizonyos túlfeszültségek, illetve a tüzek vagy más események miatt jelentkező túlterhelések okozhatnak áramszünetet, hanem maga a túlzott villamosenergia-termelés is előidézhet ilyen helyzetet
– festette le a konkrét spanyol problémát a szakértő.
De a veszélyes elegy egész Európában előállt, sőt Bușoi szerint globálisan: "Az energiatárolási technológiák később értek be és terjedtek el, mint a fotovoltaikus rendszerek, és ez nemcsak Romániában, hanem világszerte így történt".
Közben elkezdtek emergiatároló-kapacitásokat építeni a napelemparkokhoz itt-ott Európában, és akik a legkorábban "ébredtek", az Bulgária volt. Egy-két év alatt soroltak a legnagyobbak közé Európában, az egy főre eső tárolásban már az élen járnak, és tovább folytatják a beruházásokat: a termelés ingadozásai ellen ez jelent erős védelmet, a gázerőművek mellett.
De mit csináltak másképpen a bolgárok?
Mit csináltak másképp a bolgárok, mint a románok ahhoz, hogy most ők váljanak szomszédaik megmentőjévé is? Az államtitkár válaszát szó szerint idézzük:
- "Először is jelentősen leegyszerűsítették a bürokráciát, valamint a szabályozási és engedélyezési folyamatot. Egy nagyon egyszerű dokumentációról van szó. Nem végeztek túl sok rendszerkompatibilitási vizsgálatot, és információink szerint – legalábbis ezt mondták azok a szakértőink, akik valamelyest elemezték a bolgár példát – egy akkumulátoros tároló akár 72 órán belül megkaphatta a végleges engedélyt.
Romániában valamivel rendezettebb a helyzet, ugyanakkor talán jóval bürokratikusabb is. Úgy gondolom, valahol a kettő között kellene megtalálni a megfelelő modellt: a túlzottan leegyszerűsített rendszer bizonyos kockázatokat hordozhat, míg a nagyon nehézkes román modell ugyan nagyobb biztonságot ad a berendezések megfelelő működését illetően, de túlságosan merev."
2. "Másodszor, Bulgária több európai uniós forrást fordított egyes akkumulátoros projektek társfinanszírozására."
3. "Harmadszor pedig sokkal fenntarthatóbb üzleti modell alakult ki. Mivel Bulgáriának nincs jelentős gázerőművi kapacitása, ugyanakkor ott van a mintegy 2000 megawattos kozloduji atomerőmű – amely nagyobb a cernavodăi atomerőműnél –, és az elmúlt években jelentősen bővült a megújulóenergia-kapacitás is.
A déli és az esti áramárak közötti különbség nagyon nagy, illetve számottevő volt. Emiatt egyes befektetők, helyi üzletemberek vagy európai vállalatok egyszerűen ezzel az üzleti modellel fordultak bankokhoz és más finanszírozókhoz, mivel az a helyi piacon jóval vonzóbbnak bizonyult, és aszály nélkül is gazdaságilag indokolhatók voltak ezek a beruházások."
Érthetetlen: hónapok óta nem kapnak értesítést az Otthoni Energiatároló Program pályázói – régóta a kormánynál pattog a labda
Pályázók és lehetséges kivitelezők tömege várja hónapok óta az értesítést, hogy milyen eredményel igényeltek támogatás otthoni energiatároló telepítésére. A 105,5 milliárd forintos Otthoni Energiatároló Program második ütemét az előző kormány alatt indították és függesztették is fel a túljelentkezés miatt, de már az új kormánynál, szakminisztériumnál van a labda.