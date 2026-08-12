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energiabiztonság
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napfogyatkozás

Rendkívüli készültség a napfogyatkozás előtt: két magyarországnyi áramigény esik ki órák alatt – jutalom jár annak, aki lekapcsolja a lámpát

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A Duna-mente országait még a hőség veszélyeinek kezelése köti le, az európai nyugatot azonban már a szerdai rendkívüli jelenség hozza izgalomba. A napfogyatkozás – ha babona, hogy bajt hoz, ha nem – a naperőművek elterjedtével egyre nagyobb kockázatot jelent, a szerdai eseményt rendkívüli készülődés előzte meg. Napfogyatkozási áramcsökkentés: már ilyen fogalom is létezik.
Pető Sándor
2026.08.12, 12:54
Frissítve: 2026.08.12, 13:02

Magyarországon is sokan készülődnek, hogy megtekintik a szerda esti napfogyatkozást. Nyugat-Európa egyes részein hosszabb lesz és teljes, de izgalmat nem csak a látvány okoz. Korábban is láthattak napfogyatkozásokat az európaiak, ami azonban megváltozott az évtizedek, sőt évek alatt: az európai áramellátás egyre nagyobb mértékben támaszkodik a naperőművekre. Ebből kitalálhattuk, szerdán mi okoz a korábbiaknál nagyobb, nem kellemes izgalmat. Az elektromos malőr kockázata valós, olyannyira, hogy külön fel kellett készülni rá.

Napfogyatkozás: a napnézőszemüveg már elfogyott, abban bíznak: legalább az áram nem fog
Napfogyatkozás: a napnézőszemüveg már elfogyott, abban bíznak: legalább az áram nem fog  Fotó: Hans Lucas via AFP

A napfogyatkozás Magyarországon részleges és viszonylag rövid lesz, de egy másik égi látványosság is követi: a hazai részletekről beszámolt a Világgazdaság is.

Még Magyarországon belül is más lesz a látvány a keleti, mint a nyugati határon, Európa délnyugati részéhez képest pedig még nagyobb a különbség. Itt egyes területeken teljes lesz a napfogyatkozás és sokkal hosszabb ideig tart, mint nálunk. Ebből eredően az áramtermelésben is sokkal nagyobb kiesésre lehet számítani.

Napfogyatkozás: pont ott lesz a legkiterjedtebben látható, ahol tavaly összeomlott az áramszolgáltatás

A legnagyobb területen teljes napfogyatkozás pont abban a Spanyolországban lesz, 

  • ahol a napenergia százalékos aránya majdnem olyan magas, mint az Európa egyik bajnokaként emlegetett Magyarországon, 
  • és ahol ez volt a gyökere annak, hogy 2025. április 28-án dél körül itt következett be az energiazöldítő Európa leglátványosabb áramellátási kudarca.

Akkor Spanyolország öt másodperc alatt mintegy 15 GW villamosenergia-termelést veszített el, ami az akkori országos igény körülbelül 60 százalékának felelt meg; ezt követően a spanyol és francia hálózat szétkapcsolódott, és a spanyol energiarendszer összeomlott. 

Ebből már kiolvashatjuk, hogy ha a spanyoloknál bajt okozna a napfogyatkozás, a probléma érintené a sokkal biztosabb áramellátású Franciaországot is, közvetve pedig a teljes kontinenst. 

Queues To Buy Glasses To Watch The Solar Eclipse In Paris
Szemüvegért állnak sorba Párizsban Fotó: NurPhoto via AFP

Itt a becslés: ennyi áramtermelési teljesítmény esik ki hirtelen

Egy ilyen szétgyűrűzés megelőzésére persze vannak garanciák, lásd a szélsőséges tavalyi spanyol esetet. Az áramellátásban azonban természetesen a szereplők nem csak a katasztrófahelyzetek elhárítására törekednek, hanem arra, hogy kiesések se legyenek. Ezért volt szükség a napfogyatkozás miatt is rendkívüli előkészületekre.

Aki legyintene – ugyan mekkora hatása lehet, ha egy-két órára elmegy a nap, pláne este? – annak egy adat.

Az ENTSO-E, az Európai Villamosenergia-átviteli Rendszerirányítók Hálózata becslése szerint a napfogyatkozás összesen 9,7 gigawatt áramtermelési teljesítmény hirtelen elvesztését okozza Európában, 

gyors, ugyanakkor kiszámítható változást idézve elő a termelési mintázatokban 19:15 és 21:30 között

 Ez annyi, mint két Magyarország teljes áramigénye. A "kiszámítható" szó rendkívül fontos részlet, ez biztosítja, hogy a kiesésre fel lehet készülni, nem úgy, mint a tavalyi spanyol összeomlásra.

A napfogyatkozás hatása országonként különböző:

  • Spanyolország arra számít, hogy az Ibériai-félszigeten átmenetileg akár mintegy 5 GW-tal is visszaeshet a napenergia-termelés: ez egy tipikus augusztusi szerad csúcsfogyasztásának a 13 százaléka. Ezért az ország növeli a tartalékkapacitásokat, valamint összehangolja a termelési és elosztási irányítóközpontok működését. 
  • Portugália körülbelül 450 MW-os napenergia-kieséssel számol, és további víz- és/vagy hőerőművi kapacitásokat tervez készenlétben tartani. 
  • A német rendszerirányítók mintegy 2 GW-os napelemes termeléscsökkenésre számítanak,
  • a francia RTE  körülbelül 1,8 GW-os visszaesést becsül.

Mivel az európai országok áramhálózata összekapcsolt, egymást is kisegíthetik váratlan malőr esetén. 

Emlékeztetnénk rá: napfogyatkozás nem csak este történik, van hogy napenergia-csúcsidőben jön, még olyan is, hogy reggel. De legalább előre kiszámíthatóan.

A britek még ingyen energiát is kapnak, de meg kell tenniük egy dolgot a napfogyatkozáskor

Az Egyesült Királyságban az egyik jelentős lakossági áramszolgáltató, az Octopus Energy újszerű megközelítést alkalmaz a probléma kezelésére: arra ösztönzi ügyfeleit, hogy csatlakozzanak egy „napfogyatkozási áramcsökkentéshez” – jelentette a Euronews.

Amikor a Nap lekapcsolódik a hálózatról, azt szeretnénk, ha ön is ezt tenné

– szól a kampány üzenete. Azok a háztartások, amelyek a napfogyatkozás alatt a szokásosnál kevesebb áramot használnak, jutalmul vasárnap egy órányi ingyenes energiát kapnak.

Az ingyenes energia mennyiségét 16 kWh-ban maximálják – ami az Octopus Energy szerint „több annál, mint amennyit egy átlagos háztartás egy óra alatt fel tudna használni; inkább ahhoz hasonlítható, mintha egy kisebb sportstadion világítását működtetnénk”. A részvételhez az ügyfeleknek regisztrálniuk kell a vállalat jutalmazási programjába. 

Kiváló marketing.

FRANCE-PARIS-PARTIAL-SOLAR-ECLIPSE-OBSERVATION
Fotó: Hans Lucas via AFP

Egy kis európai ország megtalálta a megoldást, a lassú szomszédok fizetik meg az árát

Akár a hőség hatásai okoznak áramhiányt – mint a Duna-menti atomreaktorok leállítása hűtővízgond miatt –, akár egy napfogyatkozás, egy kis EU-tagállam már megtalálta a megoldást.

Európa előreszaladt a nap- és szélenergia termelésével, miközben visszafogta a szén- és gázenergiát. Az utóbbiak természetesen tárolhatóak, az előbbi tárolását azonban nem oldotta meg a kontinens, hogy szükség esetén elővehesse a félretett energiát.

Lapunk beszámolt róla: Bulgária segíti ki a nála sokkal nagyobb, atomreaktorait leállító Romániát, amit azért tehet, mert az utóbbi években fénysebességgel építette ki energiatároló rendszerét.  

Élelmes keleti EU-tag keres Románián és Magyarországon – ők előre tudták, mi lesz, ha Paks és Cernavoda leáll
Ez elment vadászni, ez meglőtte... és ez az iciri-piciri mind megette. Napelemek, atomerőművek – Európa elrontotta, a románok és a magyarok épp megszenvedik, egy kis ország pedig lefölözi a hasznot – román szakértő, európai szintű tekintély mondta el.   

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