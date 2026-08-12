Rendkívüli készültség a napfogyatkozás előtt: két magyarországnyi áramigény esik ki órák alatt – jutalom jár annak, aki lekapcsolja a lámpát

Magyarországon is sokan készülődnek, hogy megtekintik a szerda esti napfogyatkozást. Nyugat-Európa egyes részein hosszabb lesz és teljes, de izgalmat nem csak a látvány okoz. Korábban is láthattak napfogyatkozásokat az európaiak, ami azonban megváltozott az évtizedek, sőt évek alatt: az európai áramellátás egyre nagyobb mértékben támaszkodik a naperőművekre. Ebből kitalálhattuk, szerdán mi okoz a korábbiaknál nagyobb, nem kellemes izgalmat. Az elektromos malőr kockázata valós, olyannyira, hogy külön fel kellett készülni rá.

Napfogyatkozás: a napnézőszemüveg már elfogyott, abban bíznak: legalább az áram nem fog Fotó: Hans Lucas via AFP

A napfogyatkozás Magyarországon részleges és viszonylag rövid lesz, de egy másik égi látványosság is követi: a hazai részletekről beszámolt a Világgazdaság is.

Még Magyarországon belül is más lesz a látvány a keleti, mint a nyugati határon, Európa délnyugati részéhez képest pedig még nagyobb a különbség. Itt egyes területeken teljes lesz a napfogyatkozás és sokkal hosszabb ideig tart, mint nálunk. Ebből eredően az áramtermelésben is sokkal nagyobb kiesésre lehet számítani.

Napfogyatkozás: pont ott lesz a legkiterjedtebben látható, ahol tavaly összeomlott az áramszolgáltatás

A legnagyobb területen teljes napfogyatkozás pont abban a Spanyolországban lesz,

ahol a napenergia százalékos aránya majdnem olyan magas, mint az Európa egyik bajnokaként emlegetett Magyarországon,

és ahol ez volt a gyökere annak, hogy 2025. április 28-án dél körül itt következett be az energiazöldítő Európa leglátványosabb áramellátási kudarca.

Akkor Spanyolország öt másodperc alatt mintegy 15 GW villamosenergia-termelést veszített el, ami az akkori országos igény körülbelül 60 százalékának felelt meg; ezt követően a spanyol és francia hálózat szétkapcsolódott, és a spanyol energiarendszer összeomlott.

Ebből már kiolvashatjuk, hogy ha a spanyoloknál bajt okozna a napfogyatkozás, a probléma érintené a sokkal biztosabb áramellátású Franciaországot is, közvetve pedig a teljes kontinenst.

Szemüvegért állnak sorba Párizsban Fotó: NurPhoto via AFP

Itt a becslés: ennyi áramtermelési teljesítmény esik ki hirtelen

Egy ilyen szétgyűrűzés megelőzésére persze vannak garanciák, lásd a szélsőséges tavalyi spanyol esetet. Az áramellátásban azonban természetesen a szereplők nem csak a katasztrófahelyzetek elhárítására törekednek, hanem arra, hogy kiesések se legyenek. Ezért volt szükség a napfogyatkozás miatt is rendkívüli előkészületekre.