Valami nagyon nem stimmel a németekkel, sehogy se hiszik el, hogy jobban is élhetnek
Egy jó hír, két rossz, de mindig közel a szép jövő – nagyjából így néz ki a német gazdasági hírek és kommentárok mintázata. Utóbbit maguk a németek nem igazán hiszik el: évekkel ezelőtt valami eltörött, és ezt Friedrich Merz kancellárságának első 15 hónapja sem tudta kijavítani. Világosan látszik a hétfőn közzétett kiskereskedelmi forgalmi számokból.
Csak két nappal azután, hogy így írt a németekről a világhírügynökség, a Bloomberg: Végre kezd kirajzolódni Európa legnagyobb gazdaságának régóta várt fellendülése.
A héten közzétett adatok szerint a német gazdaság teljesítménye a második negyedévben nemcsak a vártnál nagyobb mértékben nőtt, hanem az első negyedévben is erősebb volt az eredetileg becsültnél. A kedvező üzleti aktivitási és bizalmi mutatókkal együtt mindez hosszú idő óta a legderűlátóbb kilátásokat vetíti előre – folytatja az elemzés.
Mindjárt hozzáteszik aztán, mintha előre ráéreztek volna a Destatis mai kiskereskedelmi jelentésére: "Az érdemi fellendülés azonban – amely évek óta rendre elmaradt – továbbra sem garantált."
Aki szép jövőt remél, az fogyaszt: a németek azonban nem
Olyannyira nem, hogy a német háztartások nem is hiszik el, és ezt viselkedésükkel is kifejezik, amit a statisztikai hivatal adatokba öntött.
- A német kiskereskedelemi forgalom 1,1 százalékkal esett vissza júniusban,
- ezzel teljesen "visszacsinálta" a májusi 1,2 százalékos emelkedést,
- sőt az éves összehasonlítás azt mutatja, a németek 0,2 százalékkal kevesebbet fogyasztanak, mint Merz kancellárságának második hónapjában, tavaly.
Az utolsó 12 hónapban a németek bolti fogyasztása hat hónapban csökkent, hat hónapban emelkedett. A végeredmény pedig éves mínusz, miközben az ígéretek és előrejelzések szerint – amelyekben persze nem szerepelhetett a február végén váratlanul kirobbant iráni háború – a német gazdaságnak már a kilábalás útján kellene járnia.
Ha ott is jár, a németek nem tesznek többet a bevásárlókosárba.
A teljes forgalom körülbelül egyhatodát kitevő onlien fiorgalom szép, 4,9 százalékos júniusi reálnövekedése nem tudta ellensúlyozni a boltok visszaesését. Az se mondható, hogy az életszínvonal egyéb alkotói jobban teljesítenének: az éttermek forgalma például reálértékben egy év alatt 7,1 százalékkal esett vissza a legfrissebb, májusi adatok alapján. A szálláshelyek jövedelme közben 2,8 százalékkal csökkent, pedig a vendégéjszakák száma nőtt: utaznak, de költeni nem hajlandók. Nem olyan világ ez, ahol megengedhető a lazaság: így értékelik.
Ha hosszabb távra is rápillantunk a németek kiskereskedelmi fogyasztásának dinamikájára, a lenti grafikonon láthatjuk: a 2020-as évek már nem igazán az ő évtizedük.
A megelőző években még hónapról hónapra szinte kivétel nélkül mindig többet vásároltak, mint egy évvel korábban. Erről a biztos előrehaladásról évtizedünkben le kellett mondaniuk, és le is mondtak.
Német, osztrák hátra, mások előre – a háború nem Magyar Péter koreográfiája szerint rendezte át Európa gazdaságait
Az ukrán mellé jött az iráni háború is, csütörtökön pedig megérkezett a kimutatás az EU-országok gazdasági teljesítményéről. A GDP számai azt is jelzik, ki hogy viseli a válságok tetejébe érkező újabb válságot: előrevetve, nem igazán igazolják azt a nézetet, hogy euróval könnyebben viseled a vihart, mint nélküle. Azt sem, hogy mindig a németek győznek.
Német gazdaság: az elemző optimista, a fogyasztó nem az
Ami a júliusi folytatást illeti: sok jóval nem kecsegtetnek a német fogyasztás szintját tekintva a hőség, az aszály, a folyók apadásának, a szállítások akadozásának hírei sem. Az elemzők azonban derűlátóak.
Optimista vagyok, mert a reformok valóban megleptek
– idézte a Bloomberg Karsten Juniust, a Bank J. Safra Sarasin vezető közgazdászát. „Az infrastrukturális és védelmi kiadásoknak jelentős hatást kell gyakorolniuk a német gazdaságra, amely az iráni háború ellenére is rendkívül ellenállónak bizonyul. Véleményem szerint a reformok és a mozgósított hatalmas pénzösszeg miatt a következő két évben gyakorlatilag elkerülhetetlen a konjunkturális fellendülés” – tette hozzá.
A német háztartások azonban elkerülhetőnek tartják.
Fogyasztásuk dinamikája jobban festett az előző, szociáldemokrata kancellár, Olaf Scholz megbukásánal időszakában, mint jelenleg.