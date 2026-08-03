Valami nagyon nem stimmel a németekkel, sehogy se hiszik el, hogy jobban is élhetnek

Egy jó hír, két rossz, de mindig közel a szép jövő – nagyjából így néz ki a német gazdasági hírek és kommentárok mintázata. Utóbbit maguk a németek nem igazán hiszik el: évekkel ezelőtt valami eltörött, és ezt Friedrich Merz kancellárságának első 15 hónapja sem tudta kijavítani. Világosan látszik a hétfőn közzétett kiskereskedelmi forgalmi számokból.

A német életszínvonal – közelebbről a kiskereskedelmi forgalom – nem tükrözi a megígért fordulat hitelét Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Csak két nappal azután, hogy így írt a németekről a világhírügynökség, a Bloomberg: Végre kezd kirajzolódni Európa legnagyobb gazdaságának régóta várt fellendülése.

A héten közzétett adatok szerint a német gazdaság teljesítménye a második negyedévben nemcsak a vártnál nagyobb mértékben nőtt, hanem az első negyedévben is erősebb volt az eredetileg becsültnél. A kedvező üzleti aktivitási és bizalmi mutatókkal együtt mindez hosszú idő óta a legderűlátóbb kilátásokat vetíti előre – folytatja az elemzés.

Mindjárt hozzáteszik aztán, mintha előre ráéreztek volna a Destatis mai kiskereskedelmi jelentésére: "Az érdemi fellendülés azonban – amely évek óta rendre elmaradt – továbbra sem garantált."

Aki szép jövőt remél, az fogyaszt: a németek azonban nem

Olyannyira nem, hogy a német háztartások nem is hiszik el, és ezt viselkedésükkel is kifejezik, amit a statisztikai hivatal adatokba öntött.

A német kiskereskedelemi forgalom 1,1 százalékkal esett vissza júniusban,

ezzel teljesen "visszacsinálta" a májusi 1,2 százalékos emelkedést,

sőt az éves összehasonlítás azt mutatja, a németek 0,2 százalékkal kevesebbet fogyasztanak, mint Merz kancellárságának második hónapjában, tavaly.

Az utolsó 12 hónapban a németek bolti fogyasztása hat hónapban csökkent, hat hónapban emelkedett. A végeredmény pedig éves mínusz, miközben az ígéretek és előrejelzések szerint – amelyekben persze nem szerepelhetett a február végén váratlanul kirobbant iráni háború – a német gazdaságnak már a kilábalás útján kellene járnia.

Ha ott is jár, a németek nem tesznek többet a bevásárlókosárba.

A teljes forgalom körülbelül egyhatodát kitevő onlien fiorgalom szép, 4,9 százalékos júniusi reálnövekedése nem tudta ellensúlyozni a boltok visszaesését. Az se mondható, hogy az életszínvonal egyéb alkotói jobban teljesítenének: az éttermek forgalma például reálértékben egy év alatt 7,1 százalékkal esett vissza a legfrissebb, májusi adatok alapján. A szálláshelyek jövedelme közben 2,8 százalékkal csökkent, pedig a vendégéjszakák száma nőtt: utaznak, de költeni nem hajlandók. Nem olyan világ ez, ahol megengedhető a lazaság: így értékelik.