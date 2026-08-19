Itt a német abszurd: ezrével zárnak be a cégek, de nő az optimizmus – valami megmozdult Európa beteg emberénél

Egyszerre mutatja a német gazdaság múltbeli lejtmenetét és egy lehetséges kilábalás első jeleit két friss adatsor. A vállalatbezárások száma immár második éve emelkedett jelentősen, miközben a következő hat hónapra vonatkozó befektetői várakozások látványosan javultak – írta elemzésében a Bloomberg.

A befektetők már egyre határozottabban bíznak a német gazdaság talpra állásában / Fotó: Quality Stock Arts

A kettő között nincs feltétlenül ellentmondás. A bezárási statisztika a 2025-ben megszűnt vállalkozásokat összesíti, így az elmúlt évek stagnálásának, költségsokkjainak és demográfiai problémáinak következményeit mutatja. A ZEW hangulatindex ezzel szemben azt méri, hogyan látják a pénzügyi és gazdasági szakértők a következő hat hónapot.

Csaknem 190 ezer vállalkozás tűnt el egyetlen év alatt

Németországban közel 190 ezer vállalkozás szüntette be működését 2025-ben a ZEW gazdaságkutató intézet és a Creditreform hitelezővédelmi szervezet számításai szerint. A bezárások száma mintegy tíz százalékkal emelkedett az előző évhez képest.

Ez egymás után a második olyan év volt, amikor jelentősen nőtt a megszűnő vállalkozások száma. A háttérben ugyanakkor nem elsősorban csődhullám állt: csak minden nyolcadik cég zárt be fizetésképtelenség miatt. A többi vállalkozás működését többek között

a képzett munkaerő hiánya,

a magas működési és energiaköltségek,

a gyenge gazdasági környezet,

valamint az utódlás megoldatlansága

lehetetlenítette el. Sandra Gottschalk, a ZEW kutatója szerint a bezárások újbóli emelkedése azt mutatja, hogy tovább nőtt a német gazdaság alkalmazkodási kényszere. Különösen fontossá váltak a demográfiai folyamatok: egyre több tulajdonos vonul nyugdíjba úgy, hogy nem találja meg a vállalkozás folytatóját.

Ez azt jelenti, hogy olyan cégek is eltűnnek a piacról, amelyek egyébként életképesek lennének. A működésük nem feltétlenül a kereslet hiánya vagy a felhalmozott adósságok miatt ér véget, hanem azért, mert nincs, aki átvegye az irányítást.

Nem csak a német ipar szenved

A német gazdaság problémáiról szóló hírekben rendszerint az autógyártók és a nagyipari vállalatok leépítései kapják a legnagyobb figyelmet. A bezárási adatok azonban azt mutatják, hogy a nehézségek már jóval szélesebb vállalati kört érintenek.

Tavaly 11 ezer ipari vállalkozás szüntette be működését. A vendéglátásban és az egészségügyben ugyanakkor szintén tíz százalékot meghaladó mértékben nőtt a bezárások száma.

Patrik-Ludwig Hantzsch, a Creditreform szóvivője szerint a nyilvánosságot jelenleg elsősorban a nagyvállalatok és a konszernek problémái uralják, miközben a csendben eltűnő kis- és középvállalkozások száma ennek sokszorosa.