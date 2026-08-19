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Itt a német abszurd: ezrével zárnak be a cégek, de nő az optimizmus – valami megmozdult Európa beteg emberénél

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Miközben tavaly csaknem 190 ezer vállalkozás húzta le a rolót Németországban, a befektetők már egyre határozottabban bíznak a gazdaság talpra állásában. A német ZEW-index a vártnál is nagyobbat ugrott augusztusban, a jelenlegi helyzet megítélése azonban továbbra is mélyen negatív.
VG
2026.08.19, 08:01

Egyszerre mutatja a német gazdaság múltbeli lejtmenetét és egy lehetséges kilábalás első jeleit két friss adatsor. A vállalatbezárások száma immár második éve emelkedett jelentősen, miközben a következő hat hónapra vonatkozó befektetői várakozások látványosan javultak – írta elemzésében a Bloomberg.

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A befektetők már egyre határozottabban bíznak a német gazdaság talpra állásában / Fotó: Quality Stock Arts

A kettő között nincs feltétlenül ellentmondás. A bezárási statisztika a 2025-ben megszűnt vállalkozásokat összesíti, így az elmúlt évek stagnálásának, költségsokkjainak és demográfiai problémáinak következményeit mutatja. A ZEW hangulatindex ezzel szemben azt méri, hogyan látják a pénzügyi és gazdasági szakértők a következő hat hónapot.

Csaknem 190 ezer vállalkozás tűnt el egyetlen év alatt

Németországban közel 190 ezer vállalkozás szüntette be működését 2025-ben a ZEW gazdaságkutató intézet és a Creditreform hitelezővédelmi szervezet számításai szerint. A bezárások száma mintegy tíz százalékkal emelkedett az előző évhez képest.

Ez egymás után a második olyan év volt, amikor jelentősen nőtt a megszűnő vállalkozások száma. A háttérben ugyanakkor nem elsősorban csődhullám állt: csak minden nyolcadik cég zárt be fizetésképtelenség miatt. A többi vállalkozás működését többek között

  • a képzett munkaerő hiánya,
  • a magas működési és energiaköltségek,
  • a gyenge gazdasági környezet,
  • valamint az utódlás megoldatlansága

lehetetlenítette el. Sandra Gottschalk, a ZEW kutatója szerint a bezárások újbóli emelkedése azt mutatja, hogy tovább nőtt a német gazdaság alkalmazkodási kényszere. Különösen fontossá váltak a demográfiai folyamatok: egyre több tulajdonos vonul nyugdíjba úgy, hogy nem találja meg a vállalkozás folytatóját.

Ez azt jelenti, hogy olyan cégek is eltűnnek a piacról, amelyek egyébként életképesek lennének. A működésük nem feltétlenül a kereslet hiánya vagy a felhalmozott adósságok miatt ér véget, hanem azért, mert nincs, aki átvegye az irányítást.

Nem csak a német ipar szenved

A német gazdaság problémáiról szóló hírekben rendszerint az autógyártók és a nagyipari vállalatok leépítései kapják a legnagyobb figyelmet. A bezárási adatok azonban azt mutatják, hogy a nehézségek már jóval szélesebb vállalati kört érintenek.

Tavaly 11 ezer ipari vállalkozás szüntette be működését. A vendéglátásban és az egészségügyben ugyanakkor szintén tíz százalékot meghaladó mértékben nőtt a bezárások száma.

Patrik-Ludwig Hantzsch, a Creditreform szóvivője szerint a nyilvánosságot jelenleg elsősorban a nagyvállalatok és a konszernek problémái uralják, miközben a csendben eltűnő kis- és középvállalkozások száma ennek sokszorosa.

A német autóiparban folytatódó létszámleépítések szintén rontják a hangulatot. Az ágazatra egyszerre nehezedik nyomás

  • a magas költségek,
  • a technológiai átállás
  • és az erős kínai verseny

miatt. Ehhez az idén újabb kockázatok társultak. Az iráni konfliktus megugró energiaárakat hozott, a Rajna rendkívül alacsony vízállása pedig súlyosan zavarja a kereskedelmi hajózást. A folyó a német ipar egyik legfontosabb szállítási útvonala, így a korlátozott hajóforgalom növeli a nyersanyagok és késztermékek fuvarozási költségeit.

A befektetők mégis meglátták a fordulatot

A vállalkozások helyzete továbbra is nehéz, a pénzügyi szakértők azonban már egyre kedvezőbben látják a következő hónapokat. A ZEW német gazdaságra vonatkozó várakozási indexe a júliusi 26,3 pontról augusztusban 34,2 pontra emelkedett.

A 7,9 pontos javulás jóval meghaladta a Bloomberg által megkérdezett elemzők harmincpontos mediánprognózisát. A mutató ezzel február óta a legmagasabb szintjére került.

A felmérés résztvevőinek 44 százaléka arra számít, hogy a német gazdaság helyzete javulni fog a következő hónapokban. Mindössze 9,8 százalékuk vár romlást, a kettő különbségéből áll elő a 34,2 pontos indexérték.

A jelenlegi gazdasági helyzet megítélése szintén a vártnál nagyobb mértékben javult. Az erre vonatkozó mutató 16,5 ponttal, mínusz 61,1 pontra kapaszkodott fel. Ez azonban azt is jelenti, hogy a szakértők döntő többsége továbbra is kedvezőtlennek tartja a német gazdaság aktuális állapotát. A befektetők tehát nem azt állítják, hogy a válság már véget ért, hanem azt, hogy a következő fél év jobb lehet a jelenleginél. A ZEW augusztusi adatai szerint valamennyi jelentős ágazatban javult a hangulat, különösen az autóiparban.

Merz költekezése és reformjai táplálják a reményeket

Achim Wambach, a ZEW elnöke szerint a német gazdaság továbbra is profitál a szövetségi kormány infrastrukturális programjaiból. A javuló vállalati eredmények, az ellenálló export és az állami beruházások együtt erősítették a befektetők bizalmát.

A Friedrich Merz vezette kormány hatalmas infrastrukturális és védelmi kiadásokkal próbálja kimozdítani Európa legnagyobb gazdaságát az évek óta tartó stagnálásból. A kabinet emellett

  • az adórendszert,
  • a nyugdíjakat,
  • a munkaerőpiacot
  • és a bürokratikus szabályokat

érintő reformcsomagot is elindított, hogy csökkentse a vállalkozások terheit. A pozitív várakozásokat az is erősítette, hogy a német gazdaság a második negyedévben a vártnál erősebben teljesített. A vállalati aktivitásról és a bizalomról szóló legutóbbi indikátorok szintén arra utalnak, hogy a hosszú ideje várt kilábalás lassan lendületet vehet.

A gazdaság az iráni háború és az energiaárak emelkedése ellenére is ellenállóbbnak bizonyult, mint azt korábban várták. Ebben meghatározó szerepe lehetett a nagyszabású állami infrastruktúra- és védelmi költekezésnek.

Az egész euróövezetben javult a hangulat

Nem kizárólag Németországban erősödött a befektetői optimizmus. Az euróövezet ZEW hangulatindexe a júliusi 23,4 pontról augusztusban 31,4 pontra emelkedett, miközben a piaci várakozás csak 25,4 pont volt.

A mutató immár harmadik egymást követő hónapban javult, és féléves csúcsra került. A felmérésben részt vevők 37,2 százaléka számít az euróövezet gazdasági helyzetének javulására, 57 százalék változatlan teljesítményt vár, és csupán 5,8 százalék jelez előre romlást.

A jelenlegi helyzet megítélése az euróövezetben 16,2 ponttal, mínusz 21,5 pontra javult. Az inflációs várakozásokat mérő mutató eközben nyolc ponttal, 2,4 pontra csökkent. Az euróövezeti adatok alapján tehát a befektetők egyszerre várnak élénkülő gazdasági teljesítményt és enyhülő árnyomást.

A Rajna és Irán még keresztülhúzhatja a számításokat

A javuló hangulat ellenére a német kilábalás továbbra is törékeny. Sok múlik azon, hogyan alakul az Egyesült Államok és Irán közötti konfliktus, illetve mennyi ideig maradnak magasak az energiaárak.

A másik azonnali veszélyt a Rajna rekordalacsony vízállása jelenti. A folyami szállítás akadozása növeli a vegyipari, fémipari, energetikai és más nagy nyersanyagigényű ágazatok költségeit. Wambach szerint ez már rövid távon is közvetlen kockázatot jelent a gazdasági teljesítményre.

Németország így egyszerre két valóságban él. Az egyikben vállalkozások tízezrei tűnnek el, az ipari óriások leépítenek, a kkv-k pedig csendben bezárnak. A másikban a befektetők már a kormányzati beruházások, a reformok és a javuló vállalati eredmények által elindított fellendülést árazzák.

A következő hónapokban derülhet ki, hogy az optimizmus megelőlegezett fordulatot jelez-e, vagy a német gazdaság újabb hamis rajtot vett.

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