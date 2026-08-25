Veszélyes keresztúthoz értek a németek: ők csak nevetnek, pedig Európa gazdasági sorsa múlik rajtuk
A német gazdaság az elmúlt időszakban aligha kapott könnyű pályát. Az alacsony vízállás nehezíti az ipari szállításokat, a közel-keleti háború az energiaárakat tartja nyomás alatt, miközben a régóta várt gazdasági reformok végrehajtása is döcögősen halad. Mindezek ellenére a német gazdaság meglepő ellenálló képességet mutat – írják az ING elemzői. Sőt, a legfrissebb adatok alapján Németország 2022 óta a legerősebb éves növekedési teljesítményét produkálhatja. Csakhogy a következő hónapokban bőven van mitől tartani.
Bizakodók a német vállalatok, pedig hol rossz, hol jó számok érkeznek
A gazdasági hangulat egyik legfontosabb mutatója, az Ifo üzleti bizalmi index augusztusban 88,8 pontra emelkedett a júliusi 86,6-ról. Ez már a negyedik egymást követő havi javulás, és egyben az index egyéves csúcsa.
Nem csupán a vállalatok jelenlegi helyzetének megítélése javult, hanem a következő hónapokra vonatkozó várakozások is érezhetően erősödtek. Ez még nem jelenti azt, hogy a német gazdaság tartós fellendülési pályára állt volna, de a jelek mindenképpen biztatóak – értékelnek az elemzők.
Az év első és második negyedévében a gazdaság a potenciális növekedési ütemet meghaladó teljesítményt nyújtott, miközben az üzleti hangulat négy hónapja folyamatosan javul.
A legérdekesebb talán az, hogy a német vállalatok mintha kezdenének „immunissá” válni a rossz hírekre. A kockázatok hosszú listája ellenére a gazdasági szereplők egyre kevésbé pesszimisták. A Világgazdaság bőven cikkezett róla: az elmúlt két évben váltakozva érkeztek a német jó és a rossz hírek és adatok, és miközben a német gazdaság nem lendült fel, a kommentárok minden rossz fejleményhez odabiggyesztették egy optimista záradékot.
Meglepő tényező jelentkezett: ilyen, mikor másoknak is rosszul megy
A német gazdaság tehát az év első felét a korábban vártnál stabilabban vészelhette át. Ebben azonban szerepet játszott egy különleges körülmény is.
A Hormuzi-szoros lezárása miatt egyes régiók és vállalatok sokkal súlyosabb ellátási problémákkal szembesültek, mint Németország. Így bizonyos német cégek paradox módon még profitálhattak is a válságból:
- miközben a globális gazdaság egyes szereplői komoly nehézségekkel küzdöttek,
- a német vállalatok egy része kedvezőbb pozícióba került.
Ez azonban nem feltétlenül ismétlődik meg a következő hónapokban.
Az energia továbbra is a németek Achilles-sarka
A német gazdaság kilátásait számos kockázat árnyékolja be. A Közel-Keleten elhúzódó konfliktus tartósan magas olajárakat eredményezhet, miközben a következő fűtési szezonban a gázárak újabb emelkedése is komoly veszélyt jelenthet. Ehhez társulhatnak a kiújuló kereskedelmi konfliktusok, amelyek ismét nyomást gyakorolhatnak az exportorientált német iparra.
Van azonban egy kevésbé látványos, mégis fontos probléma: a víz.
A németországi főbb hajózási útvonalakon továbbra is alacsony a vízállás. Bár az elmúlt napok esőzései valamelyest enyhítették a helyzetet, a folyami szállítás nehézségei ismét fennakadásokat okozhatnak az ipari ellátási láncokban.
Mindez különösen érzékenyen érintheti a német gazdaságot, amelynek ipara erősen támaszkodik a megbízható nyersanyag- és alkatrészellátásra.
Közben az iparban is megjelentek a biztató jelek
A kockázatok mellett azonban pozitív fejlemények is láthatók. Az ipari vállalatok rendelésállománya az elmúlt hónapokban javulni kezdett, ami arra utal, hogy az iparban is kialakulhat némi pozitív lendület.
A német gazdaság így jelenleg furcsa köztes állapotban van: a rövid távú kilátások továbbra is bizonytalanok, miközben a középtávú és hosszabb távú perspektívát már egyre inkább az állami beruházások és a reformok határozhatják meg.
A kormány által bejelentett infrastrukturális és védelmi kiadások ugyanis idővel jelentős keresletet teremthetnek a német gazdaságban.
A nagy kérdés: megvalósulnak-e a reformok?
A hosszabb távú optimizmus egyik alapja, hogy az infrastruktúrába irányuló állami beruházások végre elkezdtek megjelenni a reálgazdaságban is. Ez fontos változás, hiszen az elmúlt időszakban sok szó esett a fiskális élénkítésről, miközben annak tényleges gazdasági hatása még kevéssé volt érzékelhető.
Az infrastruktúra-fejlesztések és a védelmi kiadások önmagukban azonban nem oldják meg Németország strukturális problémáit.
A gazdaság tartós növekedési pályára állításához további reformokra lenne szükség. Javítani kellene a német vállalatok nemzetközi versenyképességét, kiszámíthatóbb és megfizethetőbb energiaellátásra lenne szükség, valamint olyan intézkedésekre, amelyek közvetlenül ösztönzik a belföldi keresletet.
Ide tartozhatnak például az adócsökkentések, amelyek egyszerre segíthetnék a vállalati beruházásokat és a lakossági fogyasztást. Éppen ezek azok az elemek, amelyek egyelőre hiányoznak vagy nem elég hangsúlyosak a kormány reformcsomagjából.
Óvatos optimizmus
A német gazdaság elmúlt éveinek története arra int, hogy korai lenne újabb nagy fellendülést vizionálni. Az elmúlt időszakban számos alkalommal születtek biztató előrejelzések, amelyeket végül nem követett tartós javulás. Most azonban valóban akadnak olyan jelek, amelyek mellett nem lehet szó nélkül elmenni.
A gazdaság az év első felében a vártnál jobban teljesített, az üzleti bizalom négy hónapja folyamatosan javul, az ipari rendelésállomány erősödik, és az állami infrastrukturális beruházások végre kezdenek eljutni a reálgazdaságba.
Mindez azt sugallja, hogy a német gazdaság az elmúlt években felhalmozódott problémák ellenére meglepően ellenállónak bizonyul.
A következő hónapok ugyanakkor döntőek lehetnek:
- Az energiaárak,
- a közel-keleti háború,
- a kereskedelmi feszültségek
- és az ipari ellátási láncok problémái továbbra is komoly lefelé mutató kockázatot jelentenek.
Ha azonban a javuló konjunkturális adatokhoz valódi reformok és hatékony állami beruházások is társulnak, Németország végre kiléphet az elmúlt évek stagnálásából. A jelenlegi adatok alapján legalábbis van ok az óvatos bizakodásra: Németország 2022 óta a legjobb növekedési teljesítményét érheti el.