Veszélyes keresztúthoz értek a németek: ők csak nevetnek, pedig Európa gazdasági sorsa múlik rajtuk

A német gazdaság az elmúlt időszakban aligha kapott könnyű pályát. Az alacsony vízállás nehezíti az ipari szállításokat, a közel-keleti háború az energiaárakat tartja nyomás alatt, miközben a régóta várt gazdasági reformok végrehajtása is döcögősen halad. Mindezek ellenére a német gazdaság meglepő ellenálló képességet mutat – írják az ING elemzői. Sőt, a legfrissebb adatok alapján Németország 2022 óta a legerősebb éves növekedési teljesítményét produkálhatja. Csakhogy a következő hónapokban bőven van mitől tartani.

Németország 2022 óta a legerősebb éves növekedési teljesítményét produkálhatja/Fotó: Quality Stock Arts

Bizakodók a német vállalatok, pedig hol rossz, hol jó számok érkeznek

A gazdasági hangulat egyik legfontosabb mutatója, az Ifo üzleti bizalmi index augusztusban 88,8 pontra emelkedett a júliusi 86,6-ról. Ez már a negyedik egymást követő havi javulás, és egyben az index egyéves csúcsa.

Nem csupán a vállalatok jelenlegi helyzetének megítélése javult, hanem a következő hónapokra vonatkozó várakozások is érezhetően erősödtek. Ez még nem jelenti azt, hogy a német gazdaság tartós fellendülési pályára állt volna, de a jelek mindenképpen biztatóak – értékelnek az elemzők.

Az év első és második negyedévében a gazdaság a potenciális növekedési ütemet meghaladó teljesítményt nyújtott, miközben az üzleti hangulat négy hónapja folyamatosan javul.

A legérdekesebb talán az, hogy a német vállalatok mintha kezdenének „immunissá” válni a rossz hírekre. A kockázatok hosszú listája ellenére a gazdasági szereplők egyre kevésbé pesszimisták. A Világgazdaság bőven cikkezett róla: az elmúlt két évben váltakozva érkeztek a német jó és a rossz hírek és adatok, és miközben a német gazdaság nem lendült fel, a kommentárok minden rossz fejleményhez odabiggyesztették egy optimista záradékot.

Meglepő tényező jelentkezett: ilyen, mikor másoknak is rosszul megy

A német gazdaság tehát az év első felét a korábban vártnál stabilabban vészelhette át. Ebben azonban szerepet játszott egy különleges körülmény is.

A Hormuzi-szoros lezárása miatt egyes régiók és vállalatok sokkal súlyosabb ellátási problémákkal szembesültek, mint Németország. Így bizonyos német cégek paradox módon még profitálhattak is a válságból:

miközben a globális gazdaság egyes szereplői komoly nehézségekkel küzdöttek,

a német vállalatok egy része kedvezőbb pozícióba került.

Ez azonban nem feltétlenül ismétlődik meg a következő hónapokban.