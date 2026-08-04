Veszélyben a német ipar egyik ütőere: apad a Rajna, megakadt a szállítás – benzin és a gázolaj árában is érezni lehet

A rekordalacsony vízállás miatt egyre több teherhajó kénytelen csökkentett rakománnyal közlekedni a Rajnán, Európa egyik legfontosabb belvízi szállítási útvonalán. A szakértők szerint ha az aszály tartós marad, az nemcsak a német ipar ellátási láncait, hanem az üzemanyagárakat is veszélyeztetheti.

Nemcsak Németország ipara, hanem az autósok is megérezhetik a történelmi aszály következményeit / Fotó: AFP

A Rajna vízszintje kritikus szint közelébe süllyedt, ami komoly kockázatot jelent Európa egyik legfontosabb ipari térségének ellátására. A németországi Kaubnál a vízmérce kedden átmenetileg mindössze 24 centimétert mutatott, és az előrejelzések szerint hamarosan akár 18 centiméterre is csökkenhet. A korábbi rekordalacsony értéket 2018-ban mérték, akkor 25 centiméterig apadt a folyó.

A vízmérce értéke ugyan nem jelenti azt, hogy ténylegesen csak néhány centiméteres víz maradt a hajózási útvonalon, a helyzet ettől még súlyos.

A teljesen megrakott teherhajók ugyanis sok helyen már nem tudnak biztonságosan közlekedni, ezért csak részleges rakománnyal indulhatnak útnak.

Ez jelentősen növeli a szállítási költségeket, ami óriás problémát okozhat a helyi ipar számára. A Rajna ugyanis Németország legfontosabb vízi szállítási útvonala, ahol az ország folyami áruszállításának jelentős része zajlik. A folyón keresztül elsősorban szenet, kőolajtermékeket, vegyi anyagokat és más ipari alapanyagokat szállítanak. A folyó mentén található Európa számos meghatározó vegyipari és feldolgozóipari központja, így az alacsony vízállás közvetlenül érintheti a termelést is.

A Spiegelnek nyilatkozó Thilo Schaefer gazdasági szakértő szerint a probléma nem egyszerűen az, hogy egyes hajók kiesnek a forgalomból. Nagy mennyiségű áruról van szó, amelyet rövid idő alatt nem lehet egyszerűen közútra vagy vasútra terelni.

Egy számítás szerint ha a Rajna hajózhatatlanná válna, csak a folyón szállított kőolajtermékek pótlásához mintegy 3000 tartálykocsira lenne szükség. Ennyi jármű és megfelelő számú sofőr azonban rövid idő alatt nem állítható rendelkezésre.

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Bár az árakra gyakorolt hatás nem feltétlenül azonnal jelentkezik, a tartós szállítási zavarok egyes térségekben üzemanyaghiányt okozhatnak. Ha bizonyos régiókban nehezebbé válik a benzin és a dízel eljuttatása a kutakhoz, az a fogyasztói árak emelkedéséhez vezethet.