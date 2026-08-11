Beütött a valóság Németországban: most kezdik belátni a németek, hogy súlyos hiba volt a szénerőművek bezárása

Németországban az ipar és a lakosság körében is egyre nagyobb az elégedetlenség a villamosenergia-árak miatt, és fokozódnak a hálózat stabilitásával kapcsolatos aggodalmak is. A német szövetségi kormány ennek ellenére továbbra is kitart a szénalapú villamosenergia-termelés kivezetésének ütemterve mellett. A törvényi előírások szerint a 2030-ig hátralévő néhány évben további, összesen csaknem tíz gigawatt teljesítményű nagy szénerőművet kell lekapcsolni a hálózatról.

A Neurath szénerőmű Németországban / Fotó: Ina Fassbender / AFP

A Welt cikke szerint ugyanakkor a német kormánynak részletesen meg kell vizsgálnia, milyen hatással van a szénkivezetés az ellátásbiztonságra és a villamosenergia-árakra. A szénalapú villamosenergia-termelés megszüntetéséről szóló törvény értelmében a szövetségi kormánynak legkésőbb 2026. augusztus 15-ig, szombatig értékelő jelentést kell benyújtania a szénkivezetésről.

Kicsúsznak a határidőből a németek

A szövetségi kormány azonban láthatóan nem tudja tartani ezt a határidőt. A törvényi határidő lejár, miközben Németország egy újabb villamosenergia-termelési technológia kivezetését egyelőre továbbra is lényegében vakon, annak következményeit teljes körűen nem ismerve folytatja.

Ennek oka, hogy egyelőre nem világos, meghozza-e a kívánt eredményt a szövetségi kormány által szeptemberre tervezett pályázat, amelynek keretében gázerőművek építéséhez nyújtanak állami támogatást. Katherina Reiche (CDU) gazdasági miniszter nem akar elhamarkodott döntést hozni arról, mekkora szénerőművi kapacitásra lesz szükség, ezért előbb megvárná, hogy egyáltalán rendelkezésre áll-e elegendő, földgázalapú helyettesítő erőművi kapacitás.

A tárca szóvivője a Weltnek megerősítette, hogy nem fogják tartani a törvényben előírt felülvizsgálati határidőt. Mint közölte, az időközben hatályba lépett, gázerőművek építéséről szóló törvény nem utolsósorban a szénkivezetés biztosítását szolgálja, ezért azt a közelgő értékelés során a lehető legteljesebb körűen és legmegfelelőbben figyelembe kell venni.

A kormánynak ugyanakkor van mozgástere, a szénkivezetés értékelésének augusztus 15-i határidejét akár több hónappal is túlléphetik. Az új gázerőművekhez nyújtott állami támogatások első aukcióját ugyanis csak szeptember 8-án tartják, a nyertes ajánlattevőket pedig a tervek szerint november 3-án hirdetik ki. Ráadásul ebben az első fordulóban mindössze 4,5 gigawattnyi kapacitásra írnak ki pályázatot, ami az erőmű-építési program teljes volumenének kevesebb mint a fele. A hosszú távú kapacitásokra vonatkozó második ajánlattételi fordulót pedig csak 2026. november 10-én hirdetik meg.

Mivel a minisztérium kifejezetten valamennyi pályázati forduló „eredményeit” kívánja megvárni, a szénkivezetés augusztus 15-re tervezett értékelésére várhatóan csak a második aukció lezárása után, vagyis legjobb esetben az év végén kerülhet sor.

Politikai szempontból ez vélhetően jelentős előnyt jelent. A szénkivezetés kényes kérdése Németországban meghatározó jelentőségű a villamosenergia-árak, a munkahelyek, az ellátásbiztonság, valamint az ország befektetési célpontként való vonzereje szempontjából. A szénkivezetésről szóló felülvizsgálati jelentés elhalasztásával a szövetségi kormány távol tarthatja a témát az ősszel esedékes három tartományi választás kampányától.