Rendkívüli: lövöldözés egy németországi kávézóban, hajtóvadászat indult az elkövető ellen

Nagyszabású rendőri akció kezdődött hétfő reggel Köln Südstadt nevű városrészében, miután több lövést adtak le egy Bonner Strassén található kávézóra. A Welt beszámolója szerint a német hatóságokat fél nyolc körül értesítették a történtekről.

A német rendőrök nagy erőkkel keresik az elkövetőt / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A kiérkező rendőrök több lövedék ütötte nyomot találtak az épület, illetve a kávézó kirakatának üvegén, a helyszínen pedig töltényhüvelyeket is lefoglaltak. A rendőrség későbbi tájékoztatása szerint a támadásban senki sem sérült meg.

A német rendőrök nagy erőkkel keresik az elkövetőt

A szemtanúk egy sötét ruhát és kapucnis felsőt viselő férfit láttak elmenekülni. A hozzávetőleg 170–180 centiméter magas támadó gyalog indult a Zugweg irányába. A rendőrség nagy erőkkel keresi, a kutatásba rendőrkutyákat is bevontak.

A művelet miatt a Bonner Strassét a Chlodwigplatz tértől kifelé lezárták, de az Elsaßstraße, a Zugweg és a Kurfürstenstraße környékén is korlátozásokat vezettek be. A rendőrség arra kérte az autósokat, hogy nagy ívben kerüljék el a környéket.

Sorozatban támadják a kölni üzleteket

A lövöldözés indítéka egyelőre ismeretlen. A nyomozók azt is vizsgálják, lehet-e kapcsolat a mostani eset és a Kölnben az elmúlt hetekben elkövetett hasonló támadások között, ám erre egyelőre nincs konkrét bizonyíték. A szervezett bűnözés esetleges érintettségét ugyancsak ellenőrzik.

Augusztusban több kölni üzletre is rálőttek. A hónap elején néhány nap különbséggel kétszer vették célba ugyanazt a Breite Strassén található óraüzletet, augusztus 21-én pedig egy Keupstrassén működő ékszerbolt kirakatára adtak le több lövést. Az eddigi esetek közötti lehetséges összefüggések feltárása még tart.