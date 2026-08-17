Nagy fordulat a NIS-nél: megszólalt a szerb miniszter a Mol és a Gazpromnyefty tárgyalásairól

A szerb tárcavezető szerint közel lehet a Mol tárgyalásainak lezárása. Egy megállapodás tartós és fenntartható megoldást jelenthetne a NIS számára, amely jelenleg hónapról hónapra jelentős bizonytalanság mellett működik. Szerbia ugyanakkor arra az esetre is készül, ha a tárgyalások kedvezőtlenül zárulnának, és más lehetőségeket is megvizsgál annak érdekében, hogy megvédje az ország érdekeit – áll szerb sajtóbeszámolókban.

A szerb kormány szerint most már valóban közel lehet a NIS-t érintő Mol és orosz tárgyalások vége

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Közel lehet a megállapodás a NIS-ről

„Reméljük, hogy hamarosan véglegesítik az orosz és a magyar fél közötti megállapodást, amelyhez az OFAC jóváhagyására is szükség lesz [az USA Pénzügyminisztériumának szankciókért felelős hivatala]" – mondta Đedović Handanović. A NIS többségi tulajdonrészének értékesítése azért van napirenden, mert a vállalat orosz tulajdonosi háttere miatt az amerikai szankciók komoly bizonytalanságot okoznak a működésben. A tárgyalások középpontjában a Gazpromnyefty mintegy 56 százalékos részesedése áll. Az előzményekről több cikkből tájékozódhat a Világgazdaság oldalán.

A miniszter szerint az Abu Dhabi National Oil Company, vagyis az ADNOC a NIS-szel kapcsolatos terveitől időközben visszalépett. Đedović Handanović szerint az emirátusi vállalat

nem a teljes többségi csomag megszerzésében volt érdekelt, hanem

kisebbségi részvényesként lépett volna be a szerb olajipari vállalatba.

Erre azonban csak azt követően került volna sor, hogy a Mol megvásárolja a Gazpromnyeft 56 százalékos részvénycsomagját. „Állami álláspontunk szerint az ADNOC belépése jó lenne a NIS számára, és ezt az álláspontunkat továbbra is fenntartjuk” – mondta a miniszter.

A Duna alacsony vízállása is veszélyezteti az ellátást

A miniszter az energiaellátás másik komoly problémájáról, a Duna rendkívül alacsony vízállása jelentette kihívásról is beszélt.

A miniszter szerint a folyó vízszintjének csökkenése komoly zavarokat okozott az egész régió olaj- és olajtermék-ellátási láncaiban.

A becslések szerint az eredetileg tervezett mennyiségeknek mindössze 25–30 százaléka érkezhet meg a folyón keresztül, ami rendkívül nehéz helyzetet teremt.