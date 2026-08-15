Az Nvidia 21 milliárd dolláros részesedést jelentett be a SpaceX-ben, hatalmasat kaszált az xAI-ba történt befeketésén

Az Nvidia nyilvánosságra hozta, hogy közel 123 millió SpaceX-részvényt birtokol, ami újabb példája annak, milyen szorosan összefonódott pénzügyi kapcsolatokat ápol a chipgyártó néhány legnagyobb ügyfelével.

Jensen Huang, az Nvidia vezérigazgatója - hatalmasat kaszált az xAI-ba való befektetésen / Fotó: AFP

Az 5,5 ezermilliárd dollár értékű vállalat június végén közel 21 milliárd dollár értékű SpaceX-részvénycsomaggal rendelkezett – derül ki az amerikai Értékpapír- és Tőzsdefelügyelethez (SEC) pénteken benyújtott dokumentumból. Elon Musk rakétaipari konglomerátumának részvényei a júniusi tőzsdei bevezetés óta jelentősen estek, így az Nvidia részesedése jelenleg már mintegy 17 milliárd dollárt érne.

A mostani közzététel hatalmas megtérülést jelent az Nvidia xAI-ba történt befektetésén, amelyet januárban hajtott végre, nem sokkal azelőtt, hogy Musk egyesítette az AI-labort a SpaceX-szel.

SpaceX - Nvidia: kizárólagos a kapcsolat

Mindez jól mutatja, milyen léptékben használja fel az Nvidia vezérigazgatója, Jensen Huang a világ legértékesebb vállalatának pénzügyi erejét arra, hogy összetett – és gyakran körkörös – pénzügyi kapcsolatokat építsen ki az AI-iparág szereplőivel, köztük saját legnagyobb ügyfeleivel.

Musk a SpaceX múlt heti, első nyilvános eredménybeszámolóján közölte, hogy a vállalat kizárólagos kapcsolatot alakított ki az Nvidiával adatközpontjainak felszerelésére.

Úgy döntöttünk, hogy kizárólag az Nvidiára építünk, mert úgy gondoljuk, hogy a Vera Rubin architektúrájuk a legjobb

– mondta. „Úgy véljük, ez a legjobb AI-számítógép, és nagyra értékeljük az Nvidiával számos területen kialakított szoros együttműködésünket és partnerségünket.”

Tömi pénzzel legnagyobb vásárlóit a csipgyártó

Az Nvidia az elmúlt két évben több mint 100 milliárd dollárt kötelezett el AI-vállalatok finanszírozására.

Jelentős összegeket fektetett többek között olyan felhőszolgáltató startupokba, mint a CoreWeave, valamint AI-laborokba, köztük a Thinking Machinesbe és a Safe Superintelligence-be.

A vállalat befektetett a Cursor nevű, programozást segítő startupba is, amelyet a SpaceX ezen a héten 60 milliárd dollárért vásárolt fel.

Az Nvidia ezen a héten azt is nyilvánosságra hozta, hogy egy befektetői konzorciummal együtt több mint 500 milliárd dollárnyi finanszírozást kíván összeállítani ügyfelei támogatására.

A konzorcium tagjai között van az Apollo Global, a Blackstone, a BlackRock, a Brookfield Asset Management, a Goldman Sachs és a KKR. Az Nvidia tervei szerint részleges garanciát vállalna a Wall Street-i befektetők által nyújtott olyan hitelekre, amelyek mögött fedezetként az Nvidia chipjeinek értéke áll. Az Nvidia bőkezű finanszírozása hozzájárult az AI-infrastruktúra kiépítésének felgyorsításához, egyúttal az iparág egyes szereplőit még szorosabban az Nvidia technológiájához köti.