Deviza
EUR/HUF362,98 0% USD/HUF313,68 -0,06% GBP/HUF424,45 -0,04% CHF/HUF385,65 -0,04% PLN/HUF84,25 -0,05% RON/HUF69,3 -0,04% CZK/HUF14,99 -0,04% EUR/HUF362,98 0% USD/HUF313,68 -0,06% GBP/HUF424,45 -0,04% CHF/HUF385,65 -0,04% PLN/HUF84,25 -0,05% RON/HUF69,3 -0,04% CZK/HUF14,99 -0,04%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
mesterséges intelligencia
Elon Musk
SpaceX
Jensen Huang
Nvidia
chipgyártás

Az Nvidia 21 milliárd dolláros részesedést jelentett be a SpaceX-ben, hatalmasat kaszált az xAI-ba történt befeketésén

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Elon Musk közölte: kizárólagos megállapodást kötöttek az Nvidiával a SpaceX adatközpontjainak felszerelésére. Az Nvidia hatalmasat kaszált xAI-ba történt befektetésén, amelyet januárban hajtott végre, nem sokkal azelőtt, hogy Musk egyesítette az AI-labort a SpaceX-szel.
D. GY.
2026.08.15, 12:33
Frissítve: 2026.08.15, 12:33

Az Nvidia nyilvánosságra hozta, hogy közel 123 millió SpaceX-részvényt birtokol, ami újabb példája annak, milyen szorosan összefonódott pénzügyi kapcsolatokat ápol a chipgyártó néhány legnagyobb ügyfelével.

Nvidia Jensen Huang
Jensen Huang, az Nvidia vezérigazgatója - hatalmasat kaszált az xAI-ba való befektetésen / Fotó: AFP

Az 5,5 ezermilliárd dollár értékű vállalat június végén közel 21 milliárd dollár értékű SpaceX-részvénycsomaggal rendelkezett – derül ki az amerikai Értékpapír- és Tőzsdefelügyelethez (SEC) pénteken benyújtott dokumentumból. Elon Musk rakétaipari konglomerátumának részvényei a júniusi tőzsdei bevezetés óta jelentősen estek, így az Nvidia részesedése jelenleg már mintegy 17 milliárd dollárt érne.

A mostani közzététel hatalmas megtérülést jelent az Nvidia xAI-ba történt befektetésén, amelyet januárban hajtott végre, nem sokkal azelőtt, hogy Musk egyesítette az AI-labort a SpaceX-szel.

SpaceX - Nvidia: kizárólagos a kapcsolat

Mindez jól mutatja, milyen léptékben használja fel az Nvidia vezérigazgatója, Jensen Huang a világ legértékesebb vállalatának pénzügyi erejét arra, hogy összetett – és gyakran körkörös – pénzügyi kapcsolatokat építsen ki az AI-iparág szereplőivel, köztük saját legnagyobb ügyfeleivel.

Musk a SpaceX múlt heti, első nyilvános eredménybeszámolóján közölte, hogy a vállalat kizárólagos kapcsolatot alakított ki az Nvidiával adatközpontjainak felszerelésére. 

Úgy döntöttünk, hogy kizárólag az Nvidiára építünk, mert úgy gondoljuk, hogy a Vera Rubin architektúrájuk a legjobb 

mondta. „Úgy véljük, ez a legjobb AI-számítógép, és nagyra értékeljük az Nvidiával számos területen kialakított szoros együttműködésünket és partnerségünket.”

Tömi pénzzel legnagyobb vásárlóit a csipgyártó 

Az Nvidia az elmúlt két évben több mint 100 milliárd dollárt kötelezett el AI-vállalatok finanszírozására. 

  • Jelentős összegeket fektetett többek között olyan felhőszolgáltató startupokba, mint a CoreWeave, valamint AI-laborokba, köztük a Thinking Machinesbe és a Safe Superintelligence-be. 
  • A vállalat befektetett a Cursor nevű, programozást segítő startupba is, amelyet a SpaceX ezen a héten 60 milliárd dollárért vásárolt fel.

Az Nvidia ezen a héten azt is nyilvánosságra hozta, hogy egy befektetői konzorciummal együtt több mint 500 milliárd dollárnyi finanszírozást kíván összeállítani ügyfelei támogatására. 

A konzorcium tagjai között van az Apollo Global, a Blackstone, a BlackRock, a Brookfield Asset Management, a Goldman Sachs és a KKR. Az Nvidia tervei szerint részleges garanciát vállalna a Wall Street-i befektetők által nyújtott olyan hitelekre, amelyek mögött fedezetként az Nvidia chipjeinek értéke áll. Az Nvidia bőkezű finanszírozása hozzájárult az AI-infrastruktúra kiépítésének felgyorsításához, egyúttal az iparág egyes szereplőit még szorosabban az Nvidia technológiájához köti.

Robbanás előtt a SpaceX számítási kapacitása

A SpaceX számítási kapacitását az idei év végére várható 2 gigawattról 2027 végére „inkább 10 GW-hoz, mint 5 GW-hoz közeli” szintre tervezi növelni – mondta Musk a befektetőknek a múlt héten. A rakétagyártó tőzsdei bevezetése óriási hozamot biztosított a korai befektetőknek. 

  • A FactSet adatai szerint a Google nagyjából 7 százalékos részesedéssel rendelkezik a SpaceX-ben, miután 2015-ben eredetileg 900 millió dollárt fektetett a vállalatba. 
  • A Google júliusban arról tájékoztatta befektetőit, hogy SpaceX-részesedésének értéke mintegy 94 milliárd dollár.
Kapcsolódó

Mesterséges intelligencia

Mesterséges intelligencia
1118 cikk

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu