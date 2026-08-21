Fogják a fejüket a románok: tőlük kivonul az óriási német multi, bezárja a gyárát, de Magyarországon itt marad – ez áll a döntés hátterében

Kivonul Romániából az Euro-Druckservice (EDS), és az év végén bezárja Brassó melletti üzemét – írja a Maszol a Profit.ro gazdasági portál és a vállalat közleménye alapján. A Brassó vonzáskörzetében fekvő Vidombákon működő nyomdát 2008-ban hozták létre, mintegy 20 millió eurós beruházással. Az üzem működését 2026. december 31-én állítják le a hírek szerint.

Az érintett vidombáki nyomda/Eds Romania

Nem kell már annyi szórólap. se nyomda

Az EDS Romania elsősorban nagy sorozatban készülő kereskedelmi nyomtatványokat, reklámújságokat és szórólapokat gyárt. A német tulajdonos szerint a bezárás hátterében a megrendelések évek óta tartó csökkenése, valamint a költségek aránytalan növekedése áll. A vállalat közlése szerint az energia és a munkaerő mellett a papír is jelentősen megdrágult. Utóbbi ára ráadásul nagyobb mértékben nőtt Romániában, mint azokon a többi piacokon, ahol az EDS jelen van.

Tíz évből kilenc veszteséges volt

A vidombáki nyomda pénzügyi adatai alapján a bezárás hosszabb ideje érlelődhetett. Az EDS romániai vállalata az elmúlt tíz évből kilencet veszteséggel zárt, a helyzet tavaly sem javult. A vállalat 2025-ös árbevétele mintegy 10 százalékkal, 90,968 millió lejre csökkent, miközben 5,515 millió lejes veszteséget könyvelt el – írja a portál.

A visszaesés a foglalkoztatásban még látványosabb. Hat évvel ezelőtt még 225-en dolgoztak az üzemben, mára azonban mindössze 84 alkalmazott maradt, vagyis a létszám csaknem kétharmadával csökkent.

A vidombáki üzem ennek ellenére még mindig Románia legnagyobb magántulajdonban lévő nyomdái közé tartozik.

A román piac legnagyobb szereplője az állami tulajdonú Imprimeria Națională, amelynek éves árbevétele mintegy 540 millió lej. Erdély legnagyobb nyomdája ugyanakkor a székelyudvarhelyi Infopress Group, amely több mint 360 embert foglalkoztatott, tavalyi árbevétele pedig elérte a 175,766 millió lejt.

Magyarországon továbbra is jelen van a német cég

A romániai kivonulás nem jelenti az Euro-Druckservice közép-európai tevékenységének felszámolását. Az EDS-csoport összesen mintegy 1300 embert foglalkoztat, tavalyi árbevétele pedig 223 millió euró volt. A társaság Románia mellett

Németországban,

Lengyelországban,

Csehországban

és Magyarországon, Vácon is jelen van.

A romániai üzem bezárása ugyanakkor jól mutatja a hagyományos nyomdaiparra nehezedő nyomást, a reklámanyagok és kereskedelmi kiadványok iránti kereslet visszaesése mellett a gyártók egyszerre szembesülnek az energia, a munkaerő és az alapanyagok drágulásával.