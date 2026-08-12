Az iPhone 18 Pro várható drágulása elsőre Apple-specifikus problémának tűnhet, valójában azonban ugyanaz a memóriachip-hiány áll mögötte, amely 2026-ra az egész okostelefon-ipart komoly nyomás alá helyezte. A különbség inkább a mértékben van: miközben más gyártók is árat emelnek, visszavágják a kínálatukat vagy kisebb haszonkulccsal próbálják átvészelni a helyzetet, az Apple-nél különösen látványosan jelenhet meg a költségsokk.

Elszabadulnak az árak az okostelefonok között: a memóriachip-hiány megszorongatja a nagy gyártókat / Fotó: Wongsakorn 2468

A TrendForce szerint a 256 gigabájtos iPhone 18 Pro anyagköltsége akár 38 százalékkal is nőhet, a memória részesedése pedig az egy évvel korábbi 10 százalékról 34 százalékra, 2027 első felére pedig 40 százalék fölé emelkedhet. Ha beigazolódik a korábbi árbecslés,

az iPhone-készülékek induló ára egyetlen generáció alatt közel 27 százalékkal ugorhat meg.

A háttérben ugyanaz a folyamat áll, amely az Nvidia és a többi AI-chipgyártó üzletét felfelé hajtja. A Samsung, az SK Hynix és más memóriagyártók egyre több kapacitást irányítanak a mesterséges intelligenciához szükséges, magasabb haszonkulcsú memóriák felé, miközben a telefonokban használt hagyományos DRAM és NAND kínálata szűkül.

A Samsung már kénytelen volt árat emelni

Az Apple legfontosabb riválisa már a saját idei csúcstelefonjainál szembesült a problémával. A Samsung az Egyesült Államokban 4,7 százalékkal emelte a Galaxy S26 alapmodell, 10 százalékkal pedig az S26 Plus árát az előző generációhoz képest. A dél-koreai piacon az alapmodell 8,6 százalékkal drágult. Az S26 Ultra árát ugyan sikerült változatlanul tartani, de ez azt is mutatja, hogy a vállalat a prémium szegmensben még képes a saját nyereségéből tompítani a költségemelkedést.

Nyáron már a hajlítható Galaxyknál is megjelent a drágulás. A Galaxy Z Fold8 Ultra és a Flip8 egyaránt 100 dollárral, a jelenlegi árfolyamon körülbelül 32 ezer forinttal került többe elődjénél. Az Omdia adatai szerint

a memória és a háttértár már egy prémium okostelefon anyagköltségének több mint 30 százalékát, az olcsó modelleknél pedig több mint 60 százalékát adhatja.

Éppen itt van az egyik fontos különbség az Apple és a Samsung helyzete között. A prémiumgyártók nagyobb haszonkulccsal dolgoznak, ezért bizonyos ideig képesek lenyelni az alkatrészek drágulásának egy részét. Egy olcsó vagy középkategóriás készüléknél viszont néhány tíz dolláros többletköltség is sokkal nagyobb arányban terheli a teljes árat.