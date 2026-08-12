Elszabadulnak az árak az okostelefonok között: a memóriachip-hiány megszorongatja a nagy gyártókat
Az iPhone 18 Pro várható drágulása elsőre Apple-specifikus problémának tűnhet, valójában azonban ugyanaz a memóriachip-hiány áll mögötte, amely 2026-ra az egész okostelefon-ipart komoly nyomás alá helyezte. A különbség inkább a mértékben van: miközben más gyártók is árat emelnek, visszavágják a kínálatukat vagy kisebb haszonkulccsal próbálják átvészelni a helyzetet, az Apple-nél különösen látványosan jelenhet meg a költségsokk.
A TrendForce szerint a 256 gigabájtos iPhone 18 Pro anyagköltsége akár 38 százalékkal is nőhet, a memória részesedése pedig az egy évvel korábbi 10 százalékról 34 százalékra, 2027 első felére pedig 40 százalék fölé emelkedhet. Ha beigazolódik a korábbi árbecslés,
az iPhone-készülékek induló ára egyetlen generáció alatt közel 27 százalékkal ugorhat meg.
A háttérben ugyanaz a folyamat áll, amely az Nvidia és a többi AI-chipgyártó üzletét felfelé hajtja. A Samsung, az SK Hynix és más memóriagyártók egyre több kapacitást irányítanak a mesterséges intelligenciához szükséges, magasabb haszonkulcsú memóriák felé, miközben a telefonokban használt hagyományos DRAM és NAND kínálata szűkül.
A Samsung már kénytelen volt árat emelni
Az Apple legfontosabb riválisa már a saját idei csúcstelefonjainál szembesült a problémával. A Samsung az Egyesült Államokban 4,7 százalékkal emelte a Galaxy S26 alapmodell, 10 százalékkal pedig az S26 Plus árát az előző generációhoz képest. A dél-koreai piacon az alapmodell 8,6 százalékkal drágult. Az S26 Ultra árát ugyan sikerült változatlanul tartani, de ez azt is mutatja, hogy a vállalat a prémium szegmensben még képes a saját nyereségéből tompítani a költségemelkedést.
Nyáron már a hajlítható Galaxyknál is megjelent a drágulás. A Galaxy Z Fold8 Ultra és a Flip8 egyaránt 100 dollárral, a jelenlegi árfolyamon körülbelül 32 ezer forinttal került többe elődjénél. Az Omdia adatai szerint
a memória és a háttértár már egy prémium okostelefon anyagköltségének több mint 30 százalékát, az olcsó modelleknél pedig több mint 60 százalékát adhatja.
Éppen itt van az egyik fontos különbség az Apple és a Samsung helyzete között. A prémiumgyártók nagyobb haszonkulccsal dolgoznak, ezért bizonyos ideig képesek lenyelni az alkatrészek drágulásának egy részét. Egy olcsó vagy középkategóriás készüléknél viszont néhány tíz dolláros többletköltség is sokkal nagyobb arányban terheli a teljes árat.
A kínai gyártók is érzik a memóriachip-hiány súlyát
A kínai gyártóknál ezért még komolyabb következmények jelentkeznek. A Counterpoint szerint 2026 második negyedévében a globális okostelefon-szállítások 11 százalékkal estek vissza, ami 2013 óta a leggyengébb második negyedéves eredmény. A Xiaomi, az Oppo és a vivo szenvedte el a legnagyobb visszaesést az öt vezető gyártó közül, elsősorban azért, mert termékkínálatuk nagyobb része tartozik a memóriaárakra sokkal érzékenyebb alsó és középső ársávba.
A Counterpoint már februárban áremeléseket észlelt a Samsung, a Xiaomi, az Oppo, a vivo, a realme és a Transsion készülékeinél. A kutatócég szerint
a Xiaomi Redmi Note 15 és az Oppo Reno 15 sorozat új generációinál egyes piacokon 25 százalékot meghaladó áremelés is megjelent.
Indiában még tisztábban látható, mi történik, amikor ezt a vásárlók már nem hajlandók vagy nem tudják megfizetni. A telefonok átlagára a második negyedév végére nagyjából 15 százalékkal nőtt, miközben a 15 ezer rúpiánál olcsóbb tömegpiaci készülékek értékesítési volumene 45 százalékkal zuhant éves alapon. A vivo olcsóbb Y és T sorozatainál több áremelés után kétszámjegyű eladási visszaesést mértek.
Az olcsó telefonokat még jobban sújtja a hiány, mint az iPhone-t
Az Apple esetében tehát az iPhone 18 Pro várható árcéduláján lehet különösen látványos a memóriaár-sokk, de az iparág legsérülékenyebb része valójában az olcsó Android-telefonok piaca.
A memória drágulása 2026 második negyedévére éves alapon 70 százalékkal növelte az alsó kategóriás telefonok teljes anyagköltségét.
A gyártók emiatt modelleket törölnek a kínálatból, illetve olcsóbb vagy gyengébb komponensekkel próbálják fenntartani azokat az árszinteket, amelyekhez vásárlóik hozzászoktak. A prémiumkategóriában eközben a DRAM már magát a központi processzort is megelőzte a legdrágább alkatrészek között.
A TrendForce még tovább megy: becslése szerint a memóriachipek ára 2025 eleje óta öt-hétszeresére emelkedett, és az Android-gyártóknak az Apple-nél is nehezebb lehet saját árrésükből finanszírozni a különbséget. Egyes alsó és középkategóriás modellek esetében ezért nemcsak áremelés, hanem a teljes termékvonal megszüntetése is szóba kerülhet, ha a telefon gyártása már veszteségessé válik.
A folyamat már a globális piacon is látszik. A második negyedévben 11 százalékkal csökkent a kiszállított okostelefonok száma, és a vásárlók egyre tovább tartják meg meglévő készülékeiket. A gyártók közben a drágább modellek felé terelik kínálatukat, ahol több lehetőségük van az emelkedő alkatrészköltségek beépítésére az árba.