Az európai autósok nem szabadulnak a feszültségtől, megint rájuk ijesztettek: militáns csoport jelentkezett a rossz hírrel

Az amerikai részvények négy egymást követő emelkedő nap után megtorpantak, miközben a befektetők a technológiai óriáscégek legfrissebb gyorsjelentéseit értékelték. Eközben az olaj ára emelkedett, miután a közel-keleti hajózást érő újabb fenyegetések mérsékelték az amerikai-iráni tárgyalásokkal kapcsolatos optimizmust – írja a Bloomberg.

Az olaj ára emelkedett, miután a közel-keleti hajózást érő újabb fenyegetések mérsékelték az amerikai-iráni tárgyalásokkal kapcsolatos optimizmust/Fotó: Stringer / Reuters

A Brent olaj ára részben ledolgozta a keddi esést

Az S&P 500 határidős kontraktusai 0,2%-kal emelkedtek, míg a Nasdaq 100 futures 0,1%-kal csökkentek. Az Nvidia részvényei a nyitás előtti kereskedésben erősödtek, miután kulcsfontosságú partnere, a Hon Hai Precision Industry 54,2%-os havi árbevétel-növekedésről számolt be, ami továbbra is erős keresletet jelez a globális mesterséges intelligencia-infrastruktúra iránt.

Az optimizmust ugyanakkor óvatosság árnyékolta be:

A SpaceX részvényei 8%-ot estek a nyitás előtti kereskedésben, miután a vállalat a vártnál magasabb AI-beruházási kiadásokat jelzett előre.

Az Advanced Micro Devices (AMD) árfolyama mintegy 7%-kal csökkent a csalódást keltő értékesítési előrejelzés miatt.

A Brent olaj ára részben ledolgozta a keddi 5,3%-os esést, miután a jemeni húszi lázadók újabb támadásokkal fenyegették a szaúdi hajókat a Vörös-tenger északi részén. A jemeni húszi fegyveres csoport közölte, hogy támadásokat indít a Vörös-tenger északi részén közlekedő szaúdi olajszállító tartályhajók ellen, ami újabb eszkalációt jelenthet a tengeri hajózás elleni akcióiban.

A húszik katonai szóvivője, Jahja Szarí szerint a döntést az váltotta ki, hogy Szaúd-Arábia a hajóforgalom egy részét elterelte a Báb-el-Mandeb-szorostól, a vízi út déli bejáratánál található stratégiai átkelőtől.

A húszik több hajót is célba vettek

A csoport már a múlt hónapban bejelentette, hogy a jemeni kikötők blokádjára válaszul támadni fogja a szaúdi hajókat. Ez újabb kockázatot jelent a globális energiapiacok számára, miközben az Irán körüli konfliktus már most is korlátozza a Hormuzi-szoroson áthaladó olajszállításokat, Szaúd-Arábia pedig egyre inkább a Vörös-tenger partján fekvő Janbu kikötőjére támaszkodik olajexportjának fenntartásában.