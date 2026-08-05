Az európai autósok nem szabadulnak a feszültségtől, megint rájuk ijesztettek: militáns csoport jelentkezett a rossz hírrel
Az amerikai részvények négy egymást követő emelkedő nap után megtorpantak, miközben a befektetők a technológiai óriáscégek legfrissebb gyorsjelentéseit értékelték. Eközben az olaj ára emelkedett, miután a közel-keleti hajózást érő újabb fenyegetések mérsékelték az amerikai-iráni tárgyalásokkal kapcsolatos optimizmust – írja a Bloomberg.
A Brent olaj ára részben ledolgozta a keddi esést
Az S&P 500 határidős kontraktusai 0,2%-kal emelkedtek, míg a Nasdaq 100 futures 0,1%-kal csökkentek. Az Nvidia részvényei a nyitás előtti kereskedésben erősödtek, miután kulcsfontosságú partnere, a Hon Hai Precision Industry 54,2%-os havi árbevétel-növekedésről számolt be, ami továbbra is erős keresletet jelez a globális mesterséges intelligencia-infrastruktúra iránt.
Az optimizmust ugyanakkor óvatosság árnyékolta be:
- A SpaceX részvényei 8%-ot estek a nyitás előtti kereskedésben, miután a vállalat a vártnál magasabb AI-beruházási kiadásokat jelzett előre.
- Az Advanced Micro Devices (AMD) árfolyama mintegy 7%-kal csökkent a csalódást keltő értékesítési előrejelzés miatt.
A Brent olaj ára részben ledolgozta a keddi 5,3%-os esést, miután a jemeni húszi lázadók újabb támadásokkal fenyegették a szaúdi hajókat a Vörös-tenger északi részén. A jemeni húszi fegyveres csoport közölte, hogy támadásokat indít a Vörös-tenger északi részén közlekedő szaúdi olajszállító tartályhajók ellen, ami újabb eszkalációt jelenthet a tengeri hajózás elleni akcióiban.
A húszik katonai szóvivője, Jahja Szarí szerint a döntést az váltotta ki, hogy Szaúd-Arábia a hajóforgalom egy részét elterelte a Báb-el-Mandeb-szorostól, a vízi út déli bejáratánál található stratégiai átkelőtől.
A húszik több hajót is célba vettek
A csoport már a múlt hónapban bejelentette, hogy a jemeni kikötők blokádjára válaszul támadni fogja a szaúdi hajókat. Ez újabb kockázatot jelent a globális energiapiacok számára, miközben az Irán körüli konfliktus már most is korlátozza a Hormuzi-szoroson áthaladó olajszállításokat, Szaúd-Arábia pedig egyre inkább a Vörös-tenger partján fekvő Janbu kikötőjére támaszkodik olajexportjának fenntartásában.
A bejelentés óta a húszik több hajót is célba vettek, ám az eddigi károk viszonylag korlátozottak maradtak. A Saudi Aramco kedden közölte, hogy a húszik blokádja egyelőre nem csökkentette az exportvolumeneket, és a királyság vészhelyzeti terveken dolgozik annak érdekében, hogy az olajszállítások zavartalanul folytatódjanak.
Az árfolyam ugyanakkor továbbra is 80 dollár körül mozgott hordónként, miután az Axios arról számolt be, hogy Washington, Teherán és Omán közel állnak egy megállapodáshoz, amely újraindíthatja az olajszállításokat a Hormuzi-szoroson keresztül. Ez enyhíti az inflációs félelmeket, és csökkenti a nyomást az amerikai államkötvényhozamokon.
„Ahogy az olajár visszatér a 75–80 dolláros sávba, a piacok ismét a fundamentumokra koncentrálhatnak, amelyek továbbra is kedvezőek”
– mondta Mohit Kumar, a Jefferies International stratégája.
„A vállalati eredmények erősek, a likviditás továbbra is bőséges, a befektetői pozicionáltság pedig kiegyensúlyozott, ami kedvező hátteret biztosíthat a kockázatos eszközök további emelkedéséhez.”
A technológiai óriásvállalatok erős gyorsjelentései, valamint a közelmúlt piaci korrekciója ésszerűbb értékeltségi szinteket eredményezett. Ez hozzájárult a befektetői bizalom helyreállásához azt követően, hogy az AI-részvények volatilitása múlt hónapban több hedge fund számára is jelentős veszteségeket okozott.
„Bár mikroszinten akadt néhány csalódást keltő eredmény, az összkép továbbra is azt mutatja, hogy a makrogazdasági trend változatlan” – mondta Stephan Kemper, a BNP Paribas Wealth Management Germany befektetési igazgatója. „Az adatok megerősítik a számítási kapacitások bővítésének tartósságát, így a technológiai szektor egésze profitálhat, még akkor is, ha egyes vállalatok gyengébben teljesítenek.”
Az MSCI World Semiconductor Index júniusi csúcsához képest több mint 20%-ot esett, mivel a befektetők aggódtak az AI-beruházási hullám fenntarthatósága, valamint Kína fejlett chipgyártási képességeinek fejlődése miatt. Az index azóta 15%-ot emelkedett, így idei nyeresége már eléri a 42%-ot. Korábban az amerikai chipipari részvényeket követő index 2020 óta a legerősebb négynapos emelkedését produkálta.
Mit mondanak a szakértők?
„A tisztán hardverközpontú AI-befektetésektől való fokozatos elmozdulás már most átalakította a részvénypiacok teljesítményét világszerte. Ha az AI-rali első szakaszát a chipgyártók és az optikai berendezések uralták, a következő szakasz egyre inkább azoknak a platformoknak kedvezhet, amelyek ténylegesen alkalmazzák a technológiát.” – tájékoztatott Andre de Silva stratéga.
A közelmúlt piaci visszaesését kiváltó három fő tényező – az AI-beruházásokkal kapcsolatos aggodalmak, a magasabb kötvényhozamok és az emelkedő olajárak – egyszerre enyhülnek – mondta Charu Chanana, a Saxo Markets szingapúri vezető befektetési szakértője. A kedvező vállalati eredmények megerősítik, hogy az AI iránti kereslet továbbra is erős, miközben az alacsonyabb olajárak és kötvényhozamok csökkentik a részvényértékelésekre nehezedő nyomást.
Az európai Stoxx 600 index ledolgozta a nap eleji emelkedését. A Novo Nordisk részvényei 4%-ot estek, miután a népszerű Wegovy fogyókúrás gyógyszer értékesítése elmaradt a befektetői várakozásoktól. A HSBC árfolyama szintén csökkent több elemzői leminősítést követően.
Az egyedi európai részvények közül a Siemens Energy emelkedett, miután a gázturbinák és a villamosenergia-hálózati berendezések iránti erős kereslet javította a vállalat profitmarzsát. A Glencore 4%-kal erősödött a nyereség jelentős növekedéséről szóló beszámoló után. A Sandoz részvényei 7%-ot ugrottak, miután a vállalat teljesítette a második negyedéves értékesítési várakozásokat.
A német chipgyártó Infineon Technologies ugyanakkor több mint 5%-ot veszített értékéből, mert a negyedik negyedéves bevételi várakozások teljesítése ellenére a profitmarzsokra nehezedő nyomás aggodalmat keltett.
„Az AI-befektetési történet újdonsága, hogy a félvezető- és hiperskálázó vállalatok között egyre nagyobb a teljesítménybeli szórás” – mondta Roland Kaloyan, a Societe Generale európai részvénypiaci stratégiájának vezetője. „Ez különösen megnehezíti azoknak a portfóliókezelőknek a dolgát, akik nem indexekbe, hanem egyedi részvényekbe fektetnek.”
A közel-keleti konfliktus idején menedékdevizának számító dollár a G10-országok valutáinak többségével szemben gyengült. A Bloomberg dollárindexe 0,1%-kal csökkent, ezzel sorozatban harmadik napja esett. Az amerikai államkötvények árfolyama lényegében változatlan maradt.
Az arany, az ezüst és a platina ára egyaránt emelkedett, mivel a kamatot nem fizető nemesfémek vonzereje nő, amikor csökken a kamatemelések valószínűsége. Az arany ára 2,1%-kal, unciánként mintegy 4164 dollárra emelkedett.